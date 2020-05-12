Нет маски. Что мне будет?

Вас оштрафуют. Наказание за нарушение предусмотрено в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

За это предусмотрено наказание:

для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;

для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Однако оштрафовать могут только за отсутствие маски в местах, которые прописаны в указе губернатора Алтайского края о масочном режиме.