Немного подождать. Скорее всего, ваша анкета просто еще не обработана. Вы же помните, что заявок много? Сообщение о времени участия в шествии получат все, заверяют в центральном штабе движения "Бессмертный полк России".

На данный момент из 3 млн заявок со всего мира волонтеры успели обработать только 2 млн, а пуш-сообщений отправили еще меньше, сообщила глава центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. Чтобы разместить информацию от всех участников (а один человек мог прислать фото и двух, и трех бабушек или дедушек), потребуется немало времени – каждая фотография и каждое описание проходит несколько этапов модерации. И пока разослали около 600 тысяч пуш-сообщений.

Проверку анкет ведут более четырех тысяч человек: волонтеры, историки, сотрудники музеев. Рекордсменом по обработке заявок стал учитель из Новороссийска Виктор Пронкин – он обработал более 26,5 тысячи сообщений от желающих принять участие в акции.