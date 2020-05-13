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Почему на Руси 13 мая запрещали признания в любви, а сватовство считали оскорблением

, ИА "Амител"
А еще наши предки знали, как в этот день защититься от опасной хвори

13 мая церковь вспоминает старшего из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа — Иакова Зеведеева. Даже сегодняшний день на Руси называли в честь этого святого – Яков Теплый. А еще с этим днем связано много поверий и примет. Особенно важны они для влюбленных. Например, признаваться в любви сегодня категорически нельзя.  Рассказываем подробно, что еще сегодня нельзя делать и как защититься от опасной болезни.

Кто такой Иаков Зеведеев

В Новом Завете говорится, что Иаков был старшим братом Иоанна Богослова и, кстати, единственным апостолом о смерти которого рассказано в этой Книге. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Христа. Именно они стали свидетелями Преображения Господня.

В любви не признаваться

С днем 13 мая связано очень много примет, несчастливых для тех, кто влюблен друг в друга и хотел бы пожениться. Например, на Руси в этот день влюбленным нельзя было объясняться в любви. Нарушившую запрет пару якобы ждет скорое расставание. Причем очень нехорошее – со взаимными обидами и оскорблениями. А любовь обратится в ненависть.

Сватовство как оскорбление

По этой же причине с 13 мая на Руси женихи не засылали сватов к невестам. Матери предупреждали дочерей о том, что если принять сватов на Якова, брак будет несчастливым, но разорвать отношения будет невозможно.

Более того, сватовство на Якова Теплого и в дни после него, считалось оскорблением семьи невесты. Поэтому все вопросы, связанные со свадьбой-женитьбой, старались решить еще до этого дня. Да даже и сами свадьбы играли, пока Яков не наступит. Кстати, с этим связана и знаменитая поговорка "в мае жениться — всю жизнь маяться".

Сидите, пожалуйста, дома

На Якова старались не отправляться в дальний путь. Согласно поверью, в этот день по земле начинают бродить хвори и путешественник может с ними столкнуться. Спасти от опасной болезни могло только купание в воде из растаявшего мартовского снега. Искупался – все, защищен, можешь идти на все четыре стороны. Не запасся мартовским снегом? Сиди дома, так сказать, в режиме самоизоляции.

Приметы на погоду в Яков день  

Крестьяне старались на Якова встать еще до восхода солнца и обязательно увидеть в этот день закат. наблюдение за светилом помогало спрогнозировать погоду на лето. На Руси верили: если восход солнца приходится на чистое небо — лето будет солнечным и сухим. А если вечером на небе высыпет много звезд и подует ветер, летом будут частые грозы.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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