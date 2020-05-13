В 2020 году отключение горячей воды произойдет не в мае, как планировали, а в июне. Почему так? Такое решение приняли, чтобы не создавать барнаульцам излишний дискомфорт, оставляя без отопления и горячей воды практически одновременно. Однако на лето график гидравлических испытаний уже составили. Когда отключат горячую воду в Барнауле и кого это коснется в первую очередь – читайте в материале amic.ru.
Традиционно отключение пройдет в два этапа – сначала в одной части города, потом в другой.
- Контур барнаульской ТЭЦ-2 останется без горячей воды с 15 июня по 6 июля 2020 года.
За первую неделю энергетики проведут испытания тепловых сетей на прочность и плотность, а с 23 июня в краевой столице начнут ремонт трубопроводов. Как сообщили в СГК, за две недели специалисты проверят 590 км тепловых сетей.
- В контуре барнаульской ТЭЦ-3 горячей воды не будет с 13 июля по 3 августа 2020 года.
Первая неделя уйдет на гидравлические испытания теплосетей, а следующие две недели их будут ремонтировать. На этом участке проверят 970 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Те, кто попадает под контур ТЭЦ-2. Это 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор. Эта территория довольно обширная, она включает, к примеру, большие отрезки проспектов Ленина, Калинина и Космонавтов, микрорайоны ВРЗ и Восточный (частично). Без горячей воды останется и центр Барнаула: в контур попадают некоторые здания на проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежной и так далее. Проверить, относится ли ваш дом к территории, которая первой останется на три недели без горячей воды, можно на карте (область выделена желтым цветом).
Под отключение попадут 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор. Горячую воду в июле отключат, к примеру, в поселке Южном, в микрорайонах Новосиликатный и Спутник, в районе Павловского тракта, Змеиногорского тракта, улиц Попова, Власихинской, Малахова, Юрина, а также частично центр Барнаула. На карте СГК зона ТЭЦ-3, где не будет воды с 13 июля по 3 августа, выделена зеленым цветом.
Горячую воду отключили с 12 по 14 мая в 210 домах по контуру ТЭЦ-2. Это не связано с гидравлическими испытаниями, из-за которых летом отключат воду. В мае специалисты СГК проверяют магистральные трубопроводы на тепловые потери. Во время испытания в магистрали подается очень горячая вода (ее температура +87,6 °C), смотрят, за какое время проходит температурная волна и фиксируют температуру теплоносителя в обратном трубопроводе. Чем быстрее остывает вода, тем больше потери. К тому же, испытания на тепловые потери проводят раз в пять лет, а опрессовку – каждый год.
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