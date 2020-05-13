Президент России Владимир Путин пообещал выплатить семьям по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Деньги могут получить семьи независимо от уровня дохода. Оформление выплаты тоже было решено упростить – достаточно подать заявку через сайт "Госуслуги". Россияне впечатлились, обрадовались и уже на следующий день портал "Госуслуги" рухнул, не выдержав наплыва желающих подать заявку. Сейчас же в социальных сетях люди жалуются на то, что не могут понять, как все-таки получить выплату. Рассказываем пошагово, как оформить пособие на ребенка.
Обратиться за выплатой можно дистанционно через портал "Госуслуги". Публикуем пошаговую инструкцию:
- Заходим на сайт "Госуслуги" в "Личный кабинет".
- Заполняем сведения о детях (если у вас не заполнено).
- Выбираем раздел "Услуги".
- Затем вкладку "Органы власти".
- Нажимаем на раздел "ПФР" и листаем вниз, где указаны "все услуги".
- Выбираем пункт "Неэлектронные услуги" и там находим строчку "Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет".
- Заполняем заявление на ребенка и указываем реквизиты для перечисления средств.
Кроме того, в Минкомсвязи России сообщили, что подать заявление на выплату можно по адресу posobie16.gosuslugi.ru.
Однако обратите внимание: в связи с большим ажиотажем временно в работе портала могут быть перебои.
1. Данные из свидетельства о рождении каждого ребенка.
2. Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.
Обратите внимание: в заявлении нужно указывать именно номер банковского счета из 20 знаков. Номер банковской карты, который нанесен на ее поверхности, не совпадает с номером счета и не подходит для перечисления выплаты.
В заявлении заполните сведения о себе и детях. Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически.
Все. Теперь ждите решения ПФР.
Да, могут. На портале "Госуслуги" указаны следующие основания для отказа в назначении выплаты:
- отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка;
- лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка;
- смерть ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате;
- недостоверные сведения в заявлении.
Заявление можно подать в любой клиентской службе Пенсионного фонда. Но для этого нужно предварительно записаться на прием по телефону 399-999 или через "Личный кабинет" на сайте ПФР.
При визите в клиентскую службу при себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
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