На какое число перенесли ЕГЭ?

Официальные даты еще не объявлены. Известно, что экзамены перенесены "на более поздний срок". Сейчас в Рособрнадзоре рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.

По данным ТАСС, ЕГЭ в России может пройти в период с 4 по 25 августа 2020 или с 11 по 31 августа 2020. Такие сроки предложил рассмотреть Рособрнадзор. Причем в письме ведомства, которое имеется в распоряжении агентства, поясняется, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, так как могут сохраниться последствия текущей эпидситуации.

Однако это не единственное предложение переноса ЕГЭ, которое рассматривают. Рособрнадзор подготовил несколько вариантов расписания в разные сроки: с июня по август. Окончательное даты назовут в ближайшее время, заявили в Минпросвещения.