Президент Владимир Путин пообещал семьям новые выплаты на детей. Первая – ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей на детей до 3 лет, а вторая – разовая на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Однако есть такие счастливчики, которые удачно попадают и под ту, и под другую категорию и смогут оформить сразу две выплаты, рассказали в алтайском отделении ПФР. Кто может рассчитывать на оба пособия и что нужно сделать – читайте в материале amic.ru
Если малышу в прошлом месяце исполнилось три года, то семья может претендовать на:
- 5 тыс. рублей ежемесячной выплаты за апрель;
- единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей после 1 июня 2020 (выплаты начнутся после этой даты).
Итого: 15 тыс. рублей.
Семья сможет получить:
- ежемесячную выплату в размере 5 тыс. за апрель и май 2020 года (то есть 10 тысяч за два месяца);
- единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей после 1 июня.
Итого: 20 тыс. рублей
Вам повезло чуть больше. Потому что ваша семья может рассчитывать на:
- ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (15 тысяч за три месяца);
- единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей после 1 июня.
Итого: 25 тыс. рублей.
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. Поэтому спешить некуда. Ежемесячное пособие уже начали выплачивать, а разовое начнут выдавать только после 1 июня 2020. Однако если вы подадите заявления на обе выплаты в середине лета или осенью (до конца сентября), то все равно их получите, но только одной суммой. Поэтому можете переждать ажиотаж, пока другие штурмуют клиентские службы ПФР и не могут зайти на портал, и оформить все спокойно позже.
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Комментарии
Это деньги налогоплательщиков а не путина. Кто получит аж целых 200 баксов из этих денег?))