Президент Владимир Путин пообещал семьям новые выплаты на детей. Первая – ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей на детей до 3 лет, а вторая – разовая на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Однако есть такие счастливчики, которые удачно попадают и под ту, и под другую категорию и смогут оформить сразу две выплаты, рассказали в алтайском отделении ПФР. Кто может рассчитывать на оба пособия и что нужно сделать – читайте в материале amic.ru

1 Кто может одновременно получить две выплаты? Семья, в которой ребенку исполнилось три года в период с апреля по июнь 2020 года. Такой ребенок попадает и под категорию ежемесячной выплаты в 5 тыс. рублей и под разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Однако суммы у всех будут разные – все зависит от дня рождения ребенка.

2 Ребенку исполнилось три года в апреле 2020. Сколько мы получим денег? Если малышу в прошлом месяце исполнилось три года, то семья может претендовать на: 5 тыс. рублей ежемесячной выплаты за апрель;

единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей после 1 июня 2020 (выплаты начнутся после этой даты). Итого: 15 тыс. рублей.

3 Ребенку исполняется три года в мае. На какую сумму может рассчитывать семья? Семья сможет получить: ежемесячную выплату в размере 5 тыс. за апрель и май 2020 года (то есть 10 тысяч за два месяца);

единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей после 1 июня. Итого: 20 тыс. рублей

4 Ребенку будет три года в июне. На какие пособия можем рассчитывать и сколько получим? Вам повезло чуть больше. Потому что ваша семья может рассчитывать на: ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (15 тысяч за три месяца);

единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей после 1 июня. Итого: 25 тыс. рублей.