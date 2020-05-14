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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 46

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 14 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 800. Жители региона накапливают долги по оплате ЖКХ, тысячи семей уже получили выплаты на детей в связи с коронавирусом, а работодатели начали тестировать сотрудников на COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru. Все самое важное за день мы собрали для вас в одном тексте.

1
Сколько зараженных в Алтайском крае?

39 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за последние сутки.

Общая статистика коронавируса на 14 мая такова:

  • 809 заболевших;
  • 371 выздоровевший;
  • 4 умерших.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 20 заболевших;
  • в Бурлинском районе – 5;
  • в Павловском районе – 4;
  • в Рубцовске – 3;
  • в Новоалтайске и Табунском районе – по 2;
  • в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах – по 1.

За последние сутки из больниц выписали 34 пациента.

По данным оперштаба на 14 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 48,4 тыс. человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 5755 человек, а сняты с меднаблюдения 11893 человека.

2
Выплаты уже получают

26 тыс. алтайских семей уже получили выплаты на детей до трех лет. Речь идет о ежемесячном пособии в размере 5 тыс. рублей за апрель-июнь. 

По данным алтайского отделения ПФР, за апрель и май уже выплатили более 350 млн рублей.

Рассчитывать на эти выплаты могут семьи с детьми до трех лет, которые имеют право на маткапитал, а также те, у кого такого права нет, но дети родились в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Кстати, некоторые семьи могут претендовать и на пособие в 5 тыс. рублей и на разовую выплату в 10 тыс. рублей (ее будут выдавать с 1 июня). Кто именно – читайте в материале amic.ru.

3
Платите вовремя

Из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, у многих жителей Алтайского края возникли проблемы с оплатой счетов ЖКХ, а у некоторых уже успел накопиться долг.

Несвоевременность оплаты может плохо отразиться на успешности следующего отопительного сезона, говорит министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

В связи с этим правительство Алтайского края попросило жителей вовремя платить за "коммуналку".

 

4
Работодатели тестируют работников на COVID-19

С конца апреля в лабораториях барнаульской клинки провели тысячу тестов на наличие COVID-19. Около половины анализов заказали люди, которые хотели навестить пожилых родственников и не заразить их. А остальные пришлись на организации, проверяющие своих работников.

Таким образом фирмы поступают для того, чтобы не создавать очаг заражения на производстве. Кроме того, договоры заключают компании, в которых работники контактируют с большим количеством людей. 

Из тысячи проведенных тестов три оказались положительными. Результаты передали в краевой Роспотребнадзор, а людей госпитализировали.

Подробнее о том, как работает лаборатория в Барнауле, где выявляют антитела к коронавирусу, – читайте в материале amic.ru.

5
Детские лагеря готовятся к сезону

Почти 900 алтайских детских лагерей активно готовятся к новому летнему сезону. Правда, когда он начнется и начнется ли вообще, неизвестно. Все будет зависеть от эпидситуации.

"Сейчас в лагерях меняют пол, обновляют мебель, оборудование для пищеблоков, устанавливают видеонаблюдение, заключают договоры с частными охранными предприятиями, проверяют пожарные сигнализации и выполняют предписания контролирующих органов. К 15 июня вся работа будет завершена", – рассказала amic.ru директор краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Наталья Молчанова.

Скорее всего, в этом году смены будут сокращены. И уж точно все учреждения усилят эпидемиологические меры: закупят бесконтактные градусники, кварцевые лампы, средства для дезинфекции. В Минобре добавили, что сейчас совместно с Роспотребнадзором прорабатывают новый порядок приема, размещения детей и их питания.

Подробнее – в материале amic.ru.
6
ЕГЭ перенесли, ОГЭ отменили

На какие именно даты перенесли ЕГЭ – пока неизвестно. Однако в начале июня экзамены уже точно не состоятся.

В 2020 году выпускникам даже разрешат не сдавать ЕГЭ, если они не планируют поступать в вузы. Это касается не только предметов по выбору, но и обязательных экзаменов.

ЕГЭ пройдет в единые сроки по всей стране. В аудиториях будет мало человек, а помещения будут дезинфицировать.

Что будет с приемной кампанией в вузах, пока не уточняют. Скорее всего, и эти сроки сдвинут.

А вот ОГЭ для девятых классов и вовсе отменили. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых.

7
Бийские медики получили доплаты
Но не такие, какие ожидали: некоторые суммы показались им намного меньше обещанных.

Как пишет "Бийский рабочий", кто-то получил три тысячи рублей, а у кого-то надбавка превысила месячную зарплату.

Допвыплаты выдают лишь тем врачам, которые столкнулись с коронавирусными больными. Сумма высчитывалась из количества рабочих часов за месяц, а доплату за работу с зараженными врачи начинают получать с момента контакта.

Поэтому те, кто лечил инфицированных в начале месяца, получили существенно большие компенсации, чем те, кто работал с ними с середины или с конца рабочего периода.

8
Зоопарк Барнаула начал подавать билеты

Но пока только предварительно. Вместе с билетами еще раздают и памятные подарки. Пустить посетителей на территорию руководство парка пока не может –ограничения из-за коронавируса не позволяют.  

"Это прекрасная возможность избежать очереди и сделать маленький шаг к большому удовольствию", – говорится в сообщении зоопарка. 

Продажа билетов "на будущее" началась в зоопарке 13 мая. Барнаульцы смогут использовать их тогда, когда снимут все ограничения. 

Горожане с радостью отреагировали на эту новость, а некоторые предложили еще и корм для зверей с собой прихватить. 

9
В качестве информационной профилактики

Часами ищете ответы на вопросы "как получить выплаты", "куда пожаловаться на начальство", "на сколько оштрафуют за отсутствие маски"? Остановитесь. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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