Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 800. Жители региона накапливают долги по оплате ЖКХ, тысячи семей уже получили выплаты на детей в связи с коронавирусом, а работодатели начали тестировать сотрудников на COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru. Все самое важное за день мы собрали для вас в одном тексте.
39 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за последние сутки.
Общая статистика коронавируса на 14 мая такова:
- 809 заболевших;
- 371 выздоровевший;
- 4 умерших.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 20 заболевших;
- в Бурлинском районе – 5;
- в Павловском районе – 4;
- в Рубцовске – 3;
- в Новоалтайске и Табунском районе – по 2;
- в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах – по 1.
За последние сутки из больниц выписали 34 пациента.
По данным оперштаба на 14 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 48,4 тыс. человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 5755 человек, а сняты с меднаблюдения 11893 человека.
26 тыс. алтайских семей уже получили выплаты на детей до трех лет. Речь идет о ежемесячном пособии в размере 5 тыс. рублей за апрель-июнь.
По данным алтайского отделения ПФР, за апрель и май уже выплатили более 350 млн рублей.
Рассчитывать на эти выплаты могут семьи с детьми до трех лет, которые имеют право на маткапитал, а также те, у кого такого права нет, но дети родились в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Кстати, некоторые семьи могут претендовать и на пособие в 5 тыс. рублей и на разовую выплату в 10 тыс. рублей (ее будут выдавать с 1 июня). Кто именно – читайте в материале amic.ru.
Из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, у многих жителей Алтайского края возникли проблемы с оплатой счетов ЖКХ, а у некоторых уже успел накопиться долг.
Несвоевременность оплаты может плохо отразиться на успешности следующего отопительного сезона, говорит министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.
В связи с этим правительство Алтайского края попросило жителей вовремя платить за "коммуналку".
С конца апреля в лабораториях барнаульской клинки провели тысячу тестов на наличие COVID-19. Около половины анализов заказали люди, которые хотели навестить пожилых родственников и не заразить их. А остальные пришлись на организации, проверяющие своих работников.
Таким образом фирмы поступают для того, чтобы не создавать очаг заражения на производстве. Кроме того, договоры заключают компании, в которых работники контактируют с большим количеством людей.
Из тысячи проведенных тестов три оказались положительными. Результаты передали в краевой Роспотребнадзор, а людей госпитализировали.
Подробнее о том, как работает лаборатория в Барнауле, где выявляют антитела к коронавирусу, – читайте в материале amic.ru.
Почти 900 алтайских детских лагерей активно готовятся к новому летнему сезону. Правда, когда он начнется и начнется ли вообще, неизвестно. Все будет зависеть от эпидситуации.
"Сейчас в лагерях меняют пол, обновляют мебель, оборудование для пищеблоков, устанавливают видеонаблюдение, заключают договоры с частными охранными предприятиями, проверяют пожарные сигнализации и выполняют предписания контролирующих органов. К 15 июня вся работа будет завершена", – рассказала amic.ru директор краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Наталья Молчанова.
Скорее всего, в этом году смены будут сокращены. И уж точно все учреждения усилят эпидемиологические меры: закупят бесконтактные градусники, кварцевые лампы, средства для дезинфекции. В Минобре добавили, что сейчас совместно с Роспотребнадзором прорабатывают новый порядок приема, размещения детей и их питания.Подробнее – в материале amic.ru.
На какие именно даты перенесли ЕГЭ – пока неизвестно. Однако в начале июня экзамены уже точно не состоятся.
В 2020 году выпускникам даже разрешат не сдавать ЕГЭ, если они не планируют поступать в вузы. Это касается не только предметов по выбору, но и обязательных экзаменов.
ЕГЭ пройдет в единые сроки по всей стране. В аудиториях будет мало человек, а помещения будут дезинфицировать.
Что будет с приемной кампанией в вузах, пока не уточняют. Скорее всего, и эти сроки сдвинут.
А вот ОГЭ для девятых классов и вовсе отменили. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых.
Как пишет "Бийский рабочий", кто-то получил три тысячи рублей, а у кого-то надбавка превысила месячную зарплату.
Допвыплаты выдают лишь тем врачам, которые столкнулись с коронавирусными больными. Сумма высчитывалась из количества рабочих часов за месяц, а доплату за работу с зараженными врачи начинают получать с момента контакта.
Поэтому те, кто лечил инфицированных в начале месяца, получили существенно большие компенсации, чем те, кто работал с ними с середины или с конца рабочего периода.
Но пока только предварительно. Вместе с билетами еще раздают и памятные подарки. Пустить посетителей на территорию руководство парка пока не может –ограничения из-за коронавируса не позволяют.
"Это прекрасная возможность избежать очереди и сделать маленький шаг к большому удовольствию", – говорится в сообщении зоопарка.
Продажа билетов "на будущее" началась в зоопарке 13 мая. Барнаульцы смогут использовать их тогда, когда снимут все ограничения.
Горожане с радостью отреагировали на эту новость, а некоторые предложили еще и корм для зверей с собой прихватить.
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- будут ли штрафовать за нарушение масочного режима в Алтайском крае;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
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- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
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- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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