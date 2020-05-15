15 мая православные верующие отмечают день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев – Бориса и Глеба. Это первые святые, которых канонизировала Русская Церковь. А в народе этот день называют Борис и Глеб Сеятели. С этим праздником связано много традиций и примет. Рассказываем, почему этот день так важен для торговцев и почему 15 мая все старались купить домашних животных.

Кто такие Борис и Глеб?

Князья Борис и Глеб – это младшие сыновья великого киевского князя Владимира. После его смерти в 1015 году на Руси началась жестокая междоусобная борьба за земли и престол. Бориса и Глеба убил их старший брат Святополк.

Какой подвиг совершили святые?

После смерти равноапостольного князя Владимира его старший сын Святополк самовольно объявил себя великим князем Киевским, воспользовавшись тем, что Борис в это время был в походе против печенегов. Борис решение своего старшего брата оспаривать не хотел, так как не желал разворачивать междоусобную войну. Он распустил свое войско со словами "Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!".

Святополк, опасаясь, что брат передумает и отнимет у него престол, подослал к нему убийц. На Бориса напали с копьями прямо во время молитвы и убили его.

Но на одном убийстве Святополк не остановился. Он отправил в Муром (город, где в это время княжил Глеб) воинов. Глеб знал о том, что брат подослал к нему убийц. Но думал он лишь о том, что междоусобная война для него была страшнее, чем гибель. И потому выбрал смерть.

Святополк, совершивший двойное убийство, правил недолго – ненавидимый всеми, он закончил свои дни в изгнании. Междоусобные войны постепенно прекратились.

Подвиг Бориса и Глеба считается подвигом смирения, послушания и кротости, который сделал их народными святыми.

Почему канонизировали Бориса и Глеба?

Бориса и Глеба канонизировали как страстотерпцев (это один из чинов святости). Страстотерпцами считают святых, которые приняли мученическую смерть за исполнение Божьих Заповедей, чаще всего – от рук единоверцев. Важной частью подвига считается то, что мученик не держит зла на убийц и не сопротивляется.

Как торговцы в этот день привлекали доход?

С 15 мая связано очень много народных примет и традиций. К примеру, этот день считался одним из удачных в году для торговли. Именно поэтому одно из названий этого праздника – Барыш-день.

Еще до восхода солнца в этот день нужно было считать деньги. Пересчитать их нужно было все, даже те, что спрятаны в потаенных местах. Это сулило удачу в делах и прибыль в торговле.

Если торговцам удавалось что-либо продать 15 мая, то можно было рассчитывать на хорошую торговлю и прибыль весь год. Также торговцы в этот день не отпускали человека с пустыми руками, а если тот ничего не хотел покупать, то они дарили ему какую-то мелочь. А чтобы распродать все товары, проводили выручкой по предметам.

После окончания ярмарки устраивали торжество, на которое всегда приглашали бедняков. Считалось, если поделиться с нищими, то это приведет к богатству.

Как 15 мая привлекали молодость и урожай?

Праздник выпадает на благоприятный для высадки семян тыквы, огурцов и кабачков день. Также продолжается посев яровых культур. Считалось, что если посеять эти культуры позднее, то можно остаться без урожая. А для того чтобы тыквы и огурцы выросли большими, в грядке зарывали пестик от ступки. Также в этот день продолжали засеивать поля, при этом приговаривая "Борис и Глеб сеют хлеб".

А перед началом работ женщины и девушки шли к реке или в лес и умывались росой с берез. Этот обычай сулил продление молодости и красоты. Росу также собирали платком и несли его мужьям и детям.

Что еще было принято делать в этот день?

С 15 соловьи начинают заливаться трелью. В народе верили, что так они провожали весну и встречали лето. Пение птиц означало, что сильных заморозков уже не будет и можно сеять овощи. Если соловьи пели всю ночь – то следующий день обещал быть солнечным. Наши предки верили в то, что если поймать в этот день птицу с белым оперением, то будешь счастливым весь год. Также говорили, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Также 15 мая крестьяне старались купить домашних животных и птицу. Считалось, что живность, купленная в этот день, не будет болеть. А знахари и целители 15 мая назначали лечение нервных заболеваний.

Также в народе верили, что на Бориса и Глеба начальство не может ни в чем отказать — просить можно было что угодно. А чтобы закрепить успех, перед разговором читали специальный заговор.

Правда ли, что день Бориса и Глуба празднуют несколько раз в году?

Да, это так:

15 мая – в этот день в 1115 году мощи святых перенесли в новую церковь усыпальницу, которую построил князь Изяслав Ярославович в Вышгороде;

6 мая – совместное празднование святых;

18 сентября – память святого князя Глеба.

Приметы на Борисов день