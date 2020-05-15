Депутаты Госдумы решили не ограничивать россиян в избирательных правах во время эпидемии коронавируса. Пока все "очные" выборы до июля в стране поставлены на паузу, парламентарии 13 мая приняли поправки, разрешающие голосовать по почте и через портал "Госуслуги". Новшество могут опробовать уже осенью, в единый день голосования, в тех регионах, где сохранится сложная эпидемиологическая обстановка. Amic.ru разбирался в нюансах новых избирательных технологий и в том, как это примерно будет работать.
Предполагается, что на выборах в органы госвласти, местного самоуправления, а также для регионального референдума свой голос можно будет отдать дистанционно – через портал "Госуслуги".
Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что организовывать дистанционное голосование будут только в тех регионах, где для этого есть технические условия. Что под этим подразумевается – пока неясно.
Впрочем, электронное голосование в России уже применяли на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными. Однако многие представители от оппозиции раскритиковали такой способ, поскольку отсутствовал механизм реального контроля за голосами избирателей. И как этот вопрос решат сейчас – непонятно.
Для этого вначале регион должен принять закон о проведении голосования в таком формате. Но окончательное решение (проводить или нет) остается за Центральной избирательной комиссией. Пока никаких разъяснений в законе относительно механизма не приводится.
Чтобы проголосовать по почте, необходимо самостоятельно распечатать бланк, который придет на ваш личный электронный ящик. Далее заполнить бюллетень, поставив галочку напротив того кандидата или партии, которые симпатичны. После этого необходимо поместить бюллетень в конверт формата А4 и скинуть в почтовый ящик.
Непривычно, правда? Впрочем, этот способ голосования существует давно. Использовать его пытались в разное время. К примеру, на губернаторских выборах в Свердловской области в 2003 году. Тогда через почту проголосовали 94 человека. В 2011 году голосование по почте проводилось на выборах депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга. В участковые избирательные комиссии по почте поступило 1564 бюллетеня. В обоих случаях такой способ голосования только дополнял основную форму волеизъявления граждан.
Депутаты посчитали, что коронавирус коронавирусом, но ограничивать сейчас избирательные права не стоит. Если нельзя прийти на участок, почему бы не поставить галочку на сайте или не заполнить конверт, а затем скинуть его в почтовый ящик, рассудили народные избранники.
Такой способ голосования рассматривается, скорее, как исключение из правил и не будет применяться повсеместно. Плюс нужно полностью проработать всю процедуру. Особенно это касается способа идентификации избирателя, обеспечения информационной безопасности, свободы волеизъявления и тайны голосования, полагает депутат АКЗС Иван Мордовин.
Комментарии