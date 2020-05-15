Летние каникулы у алтайских школьников начнутся уже в мае. Но не у всех в одно время. Причем в этом году несколько изменится конец учебного года у девятых, десятых и одиннадцатых классов. Когда закончится учебный год и начнется следующий, что будет с экзаменами, выпускными и летними каникулами – читайте в материале amic.ru.
Для школьников учебный год завершится в разное время. По словам Максима Костенко, министра образования региона, последний учебный день:
- 22 мая 2020 года будет у учащихся 1-8 классов;
- 29 мая 2020 года – 9 и 10 классов;
- 5 июня 2020 года – 11 классов.
Таковые рекомендации краевого Минобра, однако директора школ могут самостоятельно решить, в какие даты завершить учебный год: немного раньше или позже.
В течение недели школьники изучат теоретический материал учебных сборов, а после сдадут тест. Для этого разработали специальный учебно-тематический план.
"В разных школах могут быть разные программы. Например, для парней – только военное дело, для девушек – медицинская помощь. В некоторых школах программа предусматривает смешанные группы. И там речь идет и об оказании медпомощи, и об основах военного дела. Мы разработали такой специализированный онлайн-курс, который предполагает прохождение теста", – рассказал министр образования региона Максим Костенко во время прямого эфира 15 мая.
После завершения курса детям выставят оценку в классный журнал с пометкой "Учебные сборы". И на этом учебный год для них классов закончится.
По словам министра, для десятых классов не перенесут никаких предметов и часов на следующий учебный год, когда дети перейдут в одиннадцатые. Ведь тогда у них будут задачи поважнее – готовиться к сдаче ЕГЭ.
Более 30 тысяч алтайских девятиклассников завершат обучение 29 мая 2020 года и пойдут на каникулы, сказал Максим Костенко. Напомним, в 2020 году никаких дополнительных экзаменов для них не будет: ОГЭ отменили из-за пандемии коронавируса. Школьники получат отметки в аттестат по текущей успеваемости.
В период до 10 июня педагогические коллективы школ подготовят приказы об отчислении (если дети уходят учиться в колледж) или переводе в десятый класс, а также выдадут аттестаты, рассказал министр.
Учебный год у них будет до 25 мая, а потом начнутся консультации. Пока они запланированы на период до 5 июня. Но так как ЕГЭ перенесли на более поздний срок (пока неизвестно на какие числа), возможно, скорректируют и период подготовки.
"Поскольку нет официально утвержденных документов, то могут быть какие-то изменения. Об этом мы проинформируем на официальном сайте Министерства образования и в официальных аккаунтах в соцсетях", – добавил Костенко.
По его словам, с 5 июня начнется оформление аттестатов для тех детей, которые не планируют поступать в вузы. "Они могут получить аттестат с выставленными оценками по текущей успеваемости. То есть какие результаты сложились за последние два года, такую итоговую отметку по предмету они получат в аттестате", – говорит министр.
В очном формате. В общем, как всегда, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм по рекомендациям Роспотребнадзора.
- В помещениях проведут генеральную уборку и санобработку, будут регулярно проветривать.
- Каждому выпускнику дадут маску (либо она у него должна быть с собой).
- На входе в пункты проведения экзаменов всем организаторам и участникам будут измерять температуру тела.
- Рассадку выпускников в аудиториях организуют с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.
Как уточнил Максим Костенко, дети будут сидеть через парту в шахматном порядке. "В связи с этим мы пересматриваем перечень пунктов сдачи экзаменов. Возможно, их число будет увеличено", – пояснил министр. Ранее уже сообщалось, что проведение самого массового ЕГЭ – по русскому языку – планируют разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
По словам министра, в муниципалитетах края доставлять учеников из небольших населенных пунктов будут на автобусах, которые пройдут санитарно-эпидемиологическую обработку.
Однако не стоит забывать и об обычных правилах проведения ЕГЭ: видеонаблюдение, осмотр на входе, запрет на пользование шпаргалками и телефонами.
Будут, но неизвестно когда. Все зависит от развития эпидситуации.
"К сожалению, по данным на 15 мая 2020 года оснований для проведения последних звонков у нас нет. Потому что до 1 июня у нас по-прежнему действует запрет правительства Российской Федерации на проведение массовых мероприятий. Поэтому мы следуем этому постановлению", – сказал Максим Костенко.
По его мнению, целесообразно думать о выпускных после сдачи ЕГЭ. Но это, конечно, должны определять родители, выпускники и учителя по согласованию с муниципальными комитетами и главами администраций. "И если вы планируете проводить выпускной в июне, то надо обязательно заручиться поддержкой Роспотребнадзора", – добавил министр. К тому же, места общественного питания пока еще закрыты.
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