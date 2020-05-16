Выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до трех лет теперь могут получить не только те, кто имеет право на маткапитал. Так 11 мая распорядился президент Владимир Путин. И некоторые родители, которым ранее отказывали в пособии, теперь могут его оформить. Кто может рассчитывать на выплату на детей в размере 5 тысяч рублей, как ее получить и нужно ли торопиться – читайте в материале amic.ru.

1 Кто получит выплаты в размере 5 тысяч рублей? Она положена всем семьям с детьми до трех лет. Хотя изначально на эти деньги могли претендовать только те семьи, которые имеют право на маткапитал (в Алтайском крае таких семей более 38 тысяч, а детей – больше 45 тысяч). Но в мае президент распорядился выдать пособие всем семьям, в которых родились или усыновлены дети в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года (в Алтайском крае таких семей более 20 тысяч, а детей – порядка 37 тысяч).

2 Как долго будут платить по 5 тысяч? Деньги должны поступать три месяца – за апрель, май и июнь 2020 года. Но если вы оформите пособие после июня, то получите всю сумму разом (за эти три месяца).

3 И сколько денег заплатят? Размер ежемесячной выплаты на одного ребенка до трех лет – 5 тыс. рублей. И за три месяца вы получите 15 тыс. рублей. А дальше минутка арифметики: если у вас двое детей этого возраста, то за весь период ваша семья получит 30 тыс. рублей, а если трое – 45 тыс. рублей. Хотя могут быть ситуации, когда сумма выплат будет меньше.

5 А материнский капитал из-за выплат уменьшится? Нет. Новые выплаты – это дополнительная финансовая поддержка семей из федерального бюджета. Поэтому не переживайте, размер материнского капитала останется прежним.

6 Потратили маткапитал. Нам положена выплата? Да. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. Даже если вы израсходовали средства по сертификату, то все равно можете претендовать на дополнительную финансовую поддержку.

8 У меня два ребенка в возрасте до трех лет. Мне оформлять одно заявление? Да. В одном заявлении вам нужно указать данные на обоих детей.

9 Уже май. Я опоздала подать документы? Нет. Обратиться за деньгами можно вплоть до 1 октября 2020 года. И если вы это сделаете после июня, то все равно вам положены выплаты за три месяца. Поэтому не переживайте – деньги получат все, кто попадает под эту категорию. Кстати! Если вы уже подавали заявление, но вам отказали, потому что нет права на маткапитал, то вы можете попробовать снова. Теперь вашу заявку должны одобрить.

10 А деньги где забрать? Ходить за ними тоже никуда не нужно. При оформлении заявления вам предложат указать номер банковского счета, куда и будут перечислены деньги. Будьте внимательны при заполнении этих данных! Как отметили в ПФР, много ошибок при подаче заявлений люди допускают именно в банковских реквизитах.

11 А в каком случае могут отказать в выплате? Как уточняется на сайте "Госуслуги", вам откажут в выплате, если: ваш ребенок старше трех лет;

вы лишены родительских прав в отношении ребенка;

ребенок, на которого подается заявление о ежемесячной выплате, умер;

сведения в заявлении недостоверные.

12 А может ли ребенок претендовать сразу на две "путинские" выплаты? И 5, и 10 тысяч. Кто может получить одновременно две "путинские" выплаты на детей Да, такие счастливчики есть Да, если ему исполнится три года в период с апреля по июнь 2020 года. Такой малыш попадает и под категорию ежемесячной выплаты в 5 тыс. рублей, и под разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Однако суммы у всех будут разными – все зависит от дня рождения ребенка. Если вы подходите под обе категории, то вам придется заполнить еще и заявление в разделе "Пособие на детей от 3 до 16 лет". Подробнее о том, как оформить выплату в 10 тыс. рублей – прочитайте в инструкции amic.ru.