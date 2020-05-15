Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 47

Число зараженных продолжает расти, и на карте Алтайского края остался только один город, в котором нет COVID-19. Барнаульцам предлагают переносить путевки и отпуск на год, а детей в лагеря не отправить как минимум до июля. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
38 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее количество заболевших достигло 847 человек, среди них 108 детей.
За минувшие сутки
- 20 заболевших выявили в Барнауле,
- 6 — в Бийске,
- 3 — в Благовещенском районе,
- 2 — в Алейске,
- по одному в Рубцовске, Славгороде, Тальменском, Тюменцевском Бурлинском, Курьинском, Шипуновском районах.
Почти половину людей из общего числа инфицированных выписали из больниц – 413 пациентов, в том числе за прошедшие сутки таких 42 человека.
По данным оперштаба на 15 мая, в регионе на коронавирус обследовали 50,5 тыс. человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции до сих пор находятся 5623 человека.
Речь идет о домах-интернатах и нескольких других учреждениях с постоянным пребыванием людей. Сотрудники работают сменами по две недели. Все это время они не покидают территории соцучреждений и не видятся со своими близкими.
На такой режим работы сотрудники переходят исключительно "по добровольному согласию и по личному заявлению".
При этом постояльцы чаще стали покидать дома престарелых и другие социальные учреждения, так как боятся заразиться коронавирусом.
Продолжительности смен, возможно, немного сократят. Однако это решение будет приниматься на федеральном уровне. В обычное время смена длится три недели — этого времени хватает, чтобы дети могли набраться сил и отдохнуть.
А вот пришкольные лагеря не откроются раньше 15 июня. Но и здесь все зависит от эпидобстановки.
Летние каникулы у алтайских школьников начнутся уже в мае. Но у 9-х, 10-х, 11-х классов конец учебного года будет отличатся от прошлых лет.
Последний учебный день будет у всех в разные дни:
- 22 мая 2020 года будет у учащихся 1-8 классов;
- 29 мая 2020 года – 9 и 10 классов;
- 5 июня 2020 года – 11 классов.
У 10-х классов учебный год будет дольше из-за военных сборов, которые начнутся 25 мая и пройдут дистанционно.
9 классы в этом году не будут сдавать ОГЭ. Уже в июне школьники смогут забрать аттестаты и начать отдыхать.
А вот 11 классы все еще ждут решения по датам ЕГЭ (экзамены снова перенесли, но никто не знает на какие числа).
Что будет с выпускными, сократят ли летние каникулы и смогут ли школьники вернуться на занятия в классы 1 сентября — обо всем этом можете узнать в тексте amic.ru.
Барнаульцам предлагают воспользоваться оплаченными путевками в следующем году, "заморозить" стоимость туров или поменять направление.
Вернуть деньги всем отдыхающим за купленные путевки не могут даже крупные федеральные туроператоры. Хотя должны по закону. И в полном объеме. Но пока даже Роспотребнадзор не рекомендует туристам судиться с компаниями: по мнению ведомства, это может только усугубить ситуацию.
Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал указ о послаблении ограничений в работе краевых государственных спортивных учреждений.
Ожидается, что часть запретов снимут не позднее 22 мая. При этом новые меры затронут тренировки на свежем воздухе. Руководителям спортивных учреждений уже поручили до 21 мая разработать план занятий. При этом заниматься на открытых спортплощадках смогут не более 15 человек под руководством тренера.
Также на занятиях должны мерить температуру, дезинфицировать руки, у каждого спортсмена должна быть своя бутылка воды.
Ведомство хоть готовится открыть тренировки на свежем воздухе, но окончательное решение за губернатором.
Власти опубликовали список аптек, где можно купить медицинские маски. В пресс-центре мэрии уверяют, что их можно найти в большинстве аптечных точек города.
Также гигиенические маски разных видов продают в магазинах торговых сетей "Аникс", "Ашан", "Бахетле", "Лента", "Мария-Ра", "Магнит", "Метро", "Новэкс", "Пятерочка", "Ярче". И по индивидуальным заказам можно приобрести защитную маску в любом ателье Барнаула.
Напомним, с 12 мая в регионе действует масочный режим. Без маски теперь нельзя сходить в магазин, аптеку, парикмахерскую, общепит, сесть в такси или общественный транспорт, стоять на остановке.
Специалисты Минтранса Алтайского края проверили качество санитарной обработки такси и автобусов, следующих по городским и региональным маршрутам.
Проверка показала, что транспорт дезинфицируют хлорсодержащими растворами, ими протирают поручни и сиденья. Кроме того, сотрудники Минтранса отметили и наличие индивидуальных средств защиты. В общем, ничего плохого не выявили.
Часами ищете ответы на вопросы "как получить выплаты", "куда пожаловаться на начальство", "на сколько оштрафуют за отсутствие маски"? Остановитесь. Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- будут ли штрафовать за нарушение масочного режима в Алтайском крае;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
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