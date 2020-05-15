Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 47

Когда наступят летние каникулы?

Летние каникулы у алтайских школьников начнутся уже в мае. Но у 9-х, 10-х, 11-х классов конец учебного года будет отличатся от прошлых лет.

Последний учебный день будет у всех в разные дни:

22 мая 2020 года будет у учащихся 1-8 классов;

29 мая 2020 года – 9 и 10 классов;

5 июня 2020 года – 11 классов.

У 10-х классов учебный год будет дольше из-за военных сборов, которые начнутся 25 мая и пройдут дистанционно.

9 классы в этом году не будут сдавать ОГЭ. Уже в июне школьники смогут забрать аттестаты и начать отдыхать.

А вот 11 классы все еще ждут решения по датам ЕГЭ (экзамены снова перенесли, но никто не знает на какие числа).

Что будет с выпускными, сократят ли летние каникулы и смогут ли школьники вернуться на занятия в классы 1 сентября — обо всем этом можете узнать в тексте amic.ru.