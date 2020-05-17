Каково это, переболеть COVID-2019

Жительница Новичихинского района рассказала о том, как она заразилась коронавирусом, как протекала ее болезнь, и как реагировали знакомые, которые узнали о ее диагнозе. Женщина пояснила, что подхватила вирус от родственника, который работает вахтовым методом. В тот день, когда у него выявили коронавирус, ее саму и ее семью посадили на карантин и взяли анализы. Оказалось, что заболела вся семья.

"Два дня мы все ревели – два дня! Во-первых, у меня муж астматик, у него с лёгкими и так напутано. А во-вторых, дочь беременная", — поделилась женщина.

С полной версией рассказа можно ознакомиться здесь.