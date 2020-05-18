Троица. Что это за праздник?

Он связан с событием, которое описано в Евангелии, – это сошествие Святого Духа. На Пятидесятницу апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, как им велел Христос перед своим Вознесением. Как вдруг "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4). Это событие описано евангелистом Лукой в книге "Деяния святых апостолов".

Так апостолы получили дар: способность говорить на языках, которых не знали прежде. Это помогло им проповедовать учение Божие по всему миру.

День сошествия Святого Духа считается днем рождения христианской Церкви. Уже после первой проповеди апостола Петра тысячи людей уверовали, покаялись в своих грехах и крестились. Так началось существование Церкви Христовой.