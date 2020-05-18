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Троица в 2020 году: какого числа и как подготовиться к празднику

, ИА "Амител"
Важный церковный праздник отметят на 50-й день после Пасхи
Автор: Dennis Jarvis - Flickr: DGJ_1547 - Pentecost Mosaic, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org.

Автор: Dennis Jarvis - Flickr: DGJ_1547 - Pentecost Mosaic, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org.

День Святой Троицы – один из 12 важнейших церковных праздников. Он относится к числу двунадесятых, так как связан с событиями земной жизни Иисуса Христа. Когда Троица в 2020 году и как ее принято отмечать – читайте в материале amic.ru.

1
Какого числа Троица в 2020 году?
Дата меняется каждый год, потому что зависит от Воскресения Христова. Праздник Святой Троицы наступает на 50-е сутки после Пасхи. По-другому его еще называют Пятидесятницей. И Троица всегда выпадает на воскресенье. Так как в 2020 году Пасху отмечали 19 апреля, то Троица у православных будет 7 июня.
2
Троица. Что это за праздник?

Он связан с событием, которое описано в Евангелии, – это сошествие Святого Духа. На Пятидесятницу апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, как им велел Христос перед своим Вознесением. Как вдруг "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4). Это событие описано евангелистом Лукой в книге "Деяния святых апостолов".

Так апостолы получили дар: способность говорить на языках, которых не знали прежде. Это помогло им проповедовать учение Божие по всему миру. 

День сошествия Святого Духа считается днем рождения христианской Церкви. Уже после первой проповеди апостола Петра тысячи людей уверовали, покаялись в своих грехах и крестились. Так началось существование Церкви Христовой.

3
Как празднуют Троицу?

На Троицу в храмах проходит одна из самых торжественных и красивых служб года. Церкви украшают зелеными ветками и цветами – символами, обновляющими силу Святого Духа. В этот день священники облачаются в особый наряд – в одеяния зеленого цвета.

После литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы. С этого дня впервые после Пасхи и служители церкви, и прихожане совершают коленопреклонение во время службы. На коленях они просят Бога о прощении грехов, оздоровлении и очищении тела. 

4

 

Как подготовиться к Троице?

Перед праздником православные украшают свой дом березовыми ветвями, свежей зеленью и полевыми цветами. Ветки березы берут с собой и в храм, и на службу, чтобы освятить их.

До Троицы на Руси старались закончить полевые работы, так как считали, что землю в этот день тревожить нельзя. Хозяйки готовили праздничный стол. Также накануне Троицы – в Родительскую субботу – ходили на кладбище, чтобы помянуть почивших родственников. Веселиться в этот день было не принято. 

По народным традициям перед Троицей гадали на женихов. Девушки шли в лес, наклоняли молодые березы и на их верхушках сплетали из веток венок. На Троицу они возвращались на это место. Если вдруг венок завял или раскрутился – то замужество случится не скоро, а если остался на березе в целости и сохранности – девушку ждет счастливый год, скорая свадьба, а в доме будет богатство. 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

18.05.2020 13:16
- гость -

кровь-*авно-печенье-мухи... это говорят когда бездумно валят всё в одну кучу.
учите Всеясветную Грамоту.
там сказано, что наш мир (земной) троичен, во всех своих проявлениях которые мы способны осознавать. от этого и есть слово строиться - соединить три в одном. а значит не приплетайте сюда ни греков ни евреев.
- Библию нам не прислали с неба по факсу (с)

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