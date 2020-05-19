Так и почему же может измениться размер ежемесячной накопительной пенсии?

Размер ежемесячной накопительной пенсии (которая, кстати, формируется гражданами добровольно), планируют уменьшить. Такое предложение содержится в законопроекте Минтруда, который попал в редакцию "Известий". В министерстве отмечают, что средняя продолжительность жизни людей растет, а это значит, что и пенсию им придется платить дольше. Чтобы "растянуть" средства, предлагается уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии.

В ведомстве считают, что срок расчета пенсионных выплат с 2021 года нужно увеличить сразу на полгода: с 258 до 264 месяцев. То есть полная сумма накоплений пенсионера будет делиться на 22 года.

Например: пенсионер накопил 100 тыс. рублей. Так как эта сумма будет делиться на 22 года, то платить ему будут 378 рублей в месяц (вместо 387 рублей в 2020 году).

По данным, которые приводит Минтруд, в 2021 году пенсии будут получать 919,6 тыс. мужчин и 1 млн женщин.