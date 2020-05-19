Ежемесячная сумма накопительной пенсии граждан может уменьшиться в 2021 году. Об этом говорится в законопроекте Минтруда России. Разбираемся, для чего это нужно и как это повлияет на размер накопительной пенсии.
Так и почему же может измениться размер ежемесячной накопительной пенсии?
Размер ежемесячной накопительной пенсии (которая, кстати, формируется гражданами добровольно), планируют уменьшить. Такое предложение содержится в законопроекте Минтруда, который попал в редакцию "Известий". В министерстве отмечают, что средняя продолжительность жизни людей растет, а это значит, что и пенсию им придется платить дольше. Чтобы "растянуть" средства, предлагается уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии.
В ведомстве считают, что срок расчета пенсионных выплат с 2021 года нужно увеличить сразу на полгода: с 258 до 264 месяцев. То есть полная сумма накоплений пенсионера будет делиться на 22 года.
Например: пенсионер накопил 100 тыс. рублей. Так как эта сумма будет делиться на 22 года, то платить ему будут 378 рублей в месяц (вместо 387 рублей в 2020 году).
По данным, которые приводит Минтруд, в 2021 году пенсии будут получать 919,6 тыс. мужчин и 1 млн женщин.
Коснутся эти изменения только тех, кто выйдет на пенсию в 2021 году. А те, кто успел оформить ее раньше, нововведения обойдут стороной.
"Накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а ожидаемый период выплаты – величина, которая используется однократно, для расчета ежемесячного размера пенсии. На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет", – рассказали РИА "Новости" в Минтруде.
Неужели россияне и правда стали жить дольше?
Минтруд, ссылающийся на Росстат, говорит, что да. Причем в ведомстве посчитали, что в среднем после выхода на пенсию мужчины живут 16,86 года, а женщины – 26,56 года. То есть в таком случае средняя продолжительность жизни мужчин составляет чуть больше 77 лет (если посчитать, что мужчина ушел на пенсию в 60 лет), а женщин – примерно 82 года (при выходе на пенсию в 55 лет).
Однако ранее Росстат прогнозировал (26 марта 2020 года), что в 2021 году продолжительность жизни у мужчин составит 69,38 года, у женщин – 78,99 года. По тому же прогнозу к 2035 году средняя продолжительность жизни мужчин составит 75,18 года, женщин – 82,69 года.
Отметим, что в 2015 году продолжительность жизни мужчин достигла 65,81 года, женщин – 76,61 года.
А не повлияет ли это на размер страховой части пенсии?
В Минтруде утверждают, что нет.
"На размер страховой пенсии накопительная пенсия не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина", – отметили в ведомстве.
Основное отличие накопительной и страховой пенсии заключается в том, что накопительная формируется добровольно. Страховую часть отчисляет работодатель. Именно они идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.
Взносы на накопительную часть фактически являются собственностью гражданина. А взносы работодателя на страховую часть пенсии переводятся в пенсионные баллы (то есть в определенной сумме этих взносов нет). Пересчитываются в рубли эти баллы только после выхода на пенсию. Их "стоимость" устанавливается и увеличивается государством за счет ежегодных индексаций.
А вот накопительная часть пенсии остается на счете гражданина и он может ее инвестировать. Автоматически накопительная часть пенсии переходит в Пенсионный фонд, а дальше инвестициями граждан занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ (правда, гражданин может выбрать другую УК или отдать деньги в негосударственный пенсионный фонд). Поэтому, в зависимости от инвестиций, накопительная часть пенсии может быть и убыточной. Кстати, накопительную часть пенсии можно завещать своим наследникам.
Получают накопительную пенсию граждане по достижении пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 – у мужчин).
А если пенсионер не успеет получить накопительную пенсию до своей смерти?
В Минтруде заявляют, что такого риска нет.
По желанию россияне могут забрать всю накопительную пенсию одномоментно. Или передать ее по наследству. Для этого нужно написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд (или в НПФ, если накопления формируются там).
Но несмотря на заверения и обещания ведомства ряд экспертов считают, что риск не получить накопительную пенсию все же есть.
"Создается опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума. Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в документе. Поэтому вопрос о том, что все смогут получить свои деньги, на мой взгляд, не совсем однозначен. Кто-то, например, просто может не успеть написать завещание. От этой системы нам вообще надо отказаться", – считает первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов.
О том, что пенсионеры могут попросту не получить положенные им средства, заявил и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов: "Чем больше этот период (ожидаемый период выплаты), тем меньше накопительная пенсия, потому что накопленная сумма делится на число месяцев. Есть граждане, которые могут получить единоразовую выплату, но там есть свои условия. Если человек под них не попадает, он получает пенсию в течение своей жизни".
А как можно сразу забрать всю накопительную пенсию?
Всю и сразу накопительную часть пенсии можно забрать, если:
- объем накопительной пенсии менее 5% от размера выплат по старости;
- гражданин достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого стажа и индивидуального коэффициента;
- пенсионер получал пенсию по потере кормильца;
- пенсионер имеет инвалидность.
Комментарии
Хаджа Насредин, нервно курит в сторонке?!
Размер ежемесячной накопительной пенсии (которая, кстати, формируется гражданами добровольно), планируют уменьшить
это-ж когда они успели ее накопить-то, они ведь ещё не пенсионеры...
1967+55(60)=2022(2027)
1967+60(65)=2027(2032)
Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.
Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе в
случае, если до конца 2015 был сделан выбор в ее пользу.
То есть лохов один раз кинули- проканало. Теперь можно и дальше доить? Все равно не вякнут
А вы там ничо не попутали? Прежде чем увеличить срок с 258 до 264, этот срок после увеличения возраста выхода на пенсию должен был уменьшиться на 60! и составлять 198! А только потом, увеличиться на 6 и таким образом, накопленную пенсию надо делить на 204!, а не 264! Упыри.
Разворовали
Алчность не имеет предела.
Апофигей блатного путинского феодализма.