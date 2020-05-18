Тяжелых стало больше

20 пациентов с COVID-19 имеют тяжелое течение болезни. Причем семеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к искусственной вентиляции легких.

В большинстве случаев это люди старшего возраста, но среди них есть и дети. Так, на выходных в тяжелом состоянии в Центр охраны материнства и детства доставила младенца (в возрасте до года).

Причем увеличение числа тяжелых больных – это закономерное развитие эпидпроцесса, пояснили в Минздраве края. Так было и в других регионах, от которых Алтайский край отстает примерно на три недели.