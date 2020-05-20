Побороться стоит. Как вернуть деньги за отменные из-за коронавируса туры

Из-за пандемии коронавируса туристы остались не только без долгожданного отдыха за границей, но и без денег за путевки. Некоторые туроператоры попросту отказываются их возвращать и настаивают перенести отпуск на 2021 год и заморозить уплаченную сумму, чтобы позже ей воспользоваться. Стоит ли на это соглашаться, как все-таки вернуть деньги и кто может с этим помочь? За ответами amic.ru обратился к специалистам в коллегию юристов "Эгида".
Если не хотите ждать следующего года, чтобы отправиться в заветное путешествие, просите деньги. Для этого нужно обратиться с заявлением о расторжении договора на юридический адрес туроператора, чтобы он вернул уплаченную за тур сумму. Сделать это можно как напрямую, так и через турагентство, где купили путевку.
"Там должны принять это заявление и перенаправить туроператору. Потому что вся ответственность, согласно действующему законодательству, лежит на нем, так как он деньги получил, но услугу не оказал. Согласно статье 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", если в стране временного пребывания есть угроза безопасности жизни и здоровью и поездка не состоялась, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта, а туроператор обязан вернуть деньги в полном объеме (а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг)", – пояснил amic.ru юрист Артем Куликов.
Обратиться к туроператору, в первую очередь, следует еще и для того, чтобы претензионный порядок был соблюден. "Потом можно будет штрафные санкции просить в суде, если туроператор не вернет деньги", – пояснил юрист.
Получили отказ и не готовы перебронировать тур на более поздние даты – обратитесь в суд за взысканием уплаченной суммы.
"Следует написать исковое заявление и подать его в суд. За составлением документа можно обратиться к юристам. В исковом производстве можно не только вернуть деньги, уплаченные за путевку, но и взыскивать моральный вред, штрафные санкции за отказ туроператора от добровольного удовлетворения требований о возврате денежных средств туроператора", – пояснил Артем Куликов.
Сколько продлится судебное разбирательство, неизвестно. Ведь из-за коронавируса суды почти два месяца не работали, хоть и принимали исковые заявления. "Средняя продолжительность рассмотрения судом такого дела – два месяца. Если сейчас подать исковое заявление, то, думаю, первое судебное заседание назначат на начало июня, а в июле уже все разрешится", – поясняет юрист.
Но это в ситуации, если туроператор не станет обжаловать решение суда. Тогда весь этот процесс займет еще на 1,5-2 месяца. В основном оспаривают штрафные санкции и моральный вред.
Деньги за тур вам должны вернуть в полном объеме. Но что касается штрафных санкций и возмещения морального вреда – то здесь все индивидуально. Гражданским кодексом предусмотрено, что сумму пеней и штрафов может снизить судья на свое усмотрение.
По словам юриста, сумма морального вреда в основном – от 5 до 20 тыс. рублей. В некоторых судах семья получала по 5 тыс. на каждого, в других судах решали выплатить 10 тыс. на всю семью. Также турист имеет право на взыскание неустойки, рассчитанной от суммы, которую туроператор отказался вернуть, однако и тут судья вправе уменьшить размер выплаты. Плюс штраф в размере 50% от взысканной суммы.
Вернуть деньги туроператор может и досрочно, во время судебного процесса. Если же такого не произошло, то как только судебное решение вступает в законную силу и выдают исполнительный лист, выплата должна произойти незамедлительно.
Здесь каждый турист решает сам, как ему лучше поступить. Единого совета для всех нет. Если нужны деньги – нужно требовать их возврата. Но если хотите перенести даты отпуска на 2021 год, это тоже можно сделать. "Конечно, риски есть, потому что за год с туроператором может произойти все что угодно: обанкротится, ликвидируют организацию и так далее. Поэтому многие и решают, что лучше вернуть деньги", – отметил юрист.
Если турагент вносит изменения в ваш тур, то удостоверьтесь, что все это было зафиксировано в виде дополнительного соглашения к договору. Не договаривайтесь на словах – любое изменение должно быть подтверждено документально.
"Конечно, можно дополнительно взять соглашение, либо обязательство. Но то, что турист заплатил за путевку, фиксируется в кассовых чеках. Это и подтверждает, что он отдал деньги агентству. А у того, в свою очередь, есть платежное поручение о переводе суммы туроператору. Эти документы и будут доказательством, что туроператор получил сумму. Если он не предоставит на следующий год тур, ему также можно будет предъявить эти претензии и взыскать дополнительно проценты на сумму долга за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса", – пояснил Артем Куликов.
Да. Если вернули досрочно, то услуга в полном объеме не была оказана. За неоказанную услугу деньги должны вернуть.
"Хотя и были такие ситуации, когда люди прилетели на курорт, а им пришлось две недели сидеть в отеле на карантине. То есть летели отдыхать, а фактически просидели в одном номере и никуда не выходили. Здесь, конечно, сложная ситуация, улететь – улетели, расходы и они понесли, и туроператор, который оплатил билеты и гостиницу. Если же вернули досрочно, то деньги должны быть возвращены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. Но если прожили в отеле все дни путевки, то здесь придется разбираться дольше", – пояснил юрист.
В этой ситуации, чтобы возместить хоть какие-то деньги, туристу нужно доказать в суде, что условия отдыха были плохими, что его не выпускали из номера и т.д. "Для этого, во-первых, нужно обратиться к оператору, чтобы тот вернул часть денег за ненадлежащее оказание услуг, и посмотреть, что он на это ответит. А во-вторых, нужно собрать доказательства. К примеру, свидетельские показания других туристов, видео, как не выпускали из номеров. Здесь можно побороться и попытаться взыскать. А если нет ни видео, ни свидетельских показаний – тут будет сложнее", – пояснил Артем Куликов.
Тогда обратитесь к юристам. Написать исковое заявление довольно непросто, так как нужно вникать во все нюансы законодательства. Да и быть уверенным, что этот процесс пройдет просто, не стоит. Всегда может все измениться.
"Поэтому для правильного составления заявления и в дальнейшем для сбора доказательств лучше обратитесь к юристу, который все грамотно объяснит судье и представителям сторон. Иной раз кажется, что ситуация проста и понятна, а потом, когда начинаешь вникать, все не так радужно, как представлял себе тот же истец. Во время судебного процесса нужно по ходу вникать и корректировать исковые требования. Человеку, который с юриспруденцией не знаком, будет тяжело протащить все это на своих плечах", – отметил юрист.
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Комментарии
Норм реклама - отменная)))
Точно, реклама юристов. Обращайтесь к нам, все сделаем, суд выиграем. И ни слова о том, что туроператор будет настаивать на своих понесесенных расходах - оплаченных чартерах, бронь гостиниц. В итоге по суду вернут процентов 5. К тому же, если все массово ломанутся судится, туроператору будет проще обанкротится, тогда пострадают все, кто денег добивался, останется ни с чем, кто тур перенес - никуда не поедет.
Ну так-то перенос и заморозка денежных средств туроператора разрешена законодательно недавно принятыми поправками, выездной туризм туда также вошёл. Но, есть ещё момент: суд может признать всё это дело форс-мажором и тогда что? Да всё, досвидос! Нашли на чём пиариться!
Это обстоятельство (карантин) не зависящее от воли сторон, т. е. Форс мажор и никто ничего возмещать не обязан
Согласно статье 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", если в стране временного пребывания есть угроза безопасности жизни и здоровью и поездка не состоялась, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта, а туроператор обязан вернуть деньги в полном объеме
Но стуция сейчас иная. Многие страны уже открываются на въезд. В них эпидем.ситуация лучше, чем у нас. Отмена туров связана с запретом на выезд из страны, а это уже совсем другое кино!