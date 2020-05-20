Побороться стоит. Как вернуть деньги за отменные из-за коронавируса туры

1. Хочу вернуть все деньги за путевку. Что делать?

Если не хотите ждать следующего года, чтобы отправиться в заветное путешествие, просите деньги. Для этого нужно обратиться с заявлением о расторжении договора на юридический адрес туроператора, чтобы он вернул уплаченную за тур сумму. Сделать это можно как напрямую, так и через турагентство, где купили путевку.

"Там должны принять это заявление и перенаправить туроператору. Потому что вся ответственность, согласно действующему законодательству, лежит на нем, так как он деньги получил, но услугу не оказал. Согласно статье 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", если в стране временного пребывания есть угроза безопасности жизни и здоровью и поездка не состоялась, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации турпродукта, а туроператор обязан вернуть деньги в полном объеме (а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг)", – пояснил amic.ru юрист Артем Куликов.

Обратиться к туроператору, в первую очередь, следует еще и для того, чтобы претензионный порядок был соблюден. "Потом можно будет штрафные санкции просить в суде, если туроператор не вернет деньги", – пояснил юрист.