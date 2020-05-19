Я же не болею. Мне можно оформить больничный?

Да. Это могут сделать все работающие люди 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Причем 65 лет должно быть уже на 12 мая 2020 года – тогда вы попадете под эту категорию.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для людей старше 65 лет. В Алтайском крае, к примеру, это правило прописано в указе губернатора.