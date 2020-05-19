Работающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет снова могут продлить больничный. Такое решение приняло правительство РФ. Как оформить электронный больничный и сколько еще придется просидеть в самоизоляции – читайте в материале amic.ru.
Да. Это могут сделать все работающие люди 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Причем 65 лет должно быть уже на 12 мая 2020 года – тогда вы попадете под эту категорию.
В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для людей старше 65 лет. В Алтайском крае, к примеру, это правило прописано в указе губернатора.
Вам следует сообщить работодателю о желании получить электронный больничный лист на период до 29 мая 2020 года. Ваш начальник передаст данные в Фонд социального страхования (ФСС), где их рассмотрят и отправят в поликлинику.
Никуда ходить не нужно – достаточно лишь позвонить руководству, а электронный листок нетрудоспособности оформят на основании сведений, которые ваш работодатель передает в Фонд социального страхования. Дополнительные документы не потребуются.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам. Если ваш стаж более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100%-ном размере. "Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц", – говорится в сообщении правительства.
Соблюдать режим изоляции. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом и не допустить его распространения. Поэтому до 29 мая не выходите из квартиры и соблюдайте режим. В случае нарушения изоляции могут оштрафовать.
Если нужны продукты или медикаменты, то обратитесь к волонтерам – они привезут все необходимое к вам на дом. Все нуждающиеся в помощи могут позвонить на единый федеральный номер 8-800-200-34-11.
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Комментарии
Если ваш стаж более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100%-ном размере
ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц
Не плохие условия. Позвонил работодателю и жди 100 % оплату из Фонда социального страхования. Если получал 50 штук, 50 от государства придет. На таких условиях конечно они сидеть будут