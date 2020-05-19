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Больничный работающим пенсионерам: до какого числа можно продлить и сколько заплатят

, ИА "Амител"
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлевается
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Работающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет снова могут продлить больничный. Такое решение приняло правительство РФ. Как оформить электронный больничный и сколько еще придется просидеть в самоизоляции – читайте в материале amic.ru.

1
До какого числа продлить больничный?
Работающие пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные с 12 по 29 мая 2020 года. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности.
2
Я же не болею. Мне можно оформить больничный?

Да. Это могут сделать все работающие люди 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Причем 65 лет должно быть уже на 12 мая 2020 года – тогда вы попадете под эту категорию.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для людей старше 65 лет. В Алтайском крае, к примеру, это правило прописано в указе губернатора.

3
Так и как продлить больничный?

Вам следует сообщить работодателю о желании получить электронный больничный лист на период до 29 мая 2020 года. Ваш начальник  передаст данные в Фонд социального страхования (ФСС), где их рассмотрят и отправят в поликлинику.

Никуда ходить не нужно – достаточно лишь позвонить руководству, а электронный листок нетрудоспособности оформят на основании сведений, которые ваш работодатель передает в Фонд социального страхования. Дополнительные документы не потребуются.

4
А мне за это заплатят?
Да. Новые электронные больничные оплатят из средств Фонда социального страхования. Деньги придут на ваш счет за весь период одной суммой. Это произойдет в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. 
6
И сколько я получу за больничный?

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам. Если ваш стаж более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100%-ном размере. "Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц", – говорится в сообщении правительства.

7
И что мне делать на этом больничном?

Соблюдать режим изоляции. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом и не допустить его распространения. Поэтому до 29 мая не выходите из квартиры и соблюдайте режим. В случае нарушения изоляции могут оштрафовать.

Если нужны продукты или медикаменты, то обратитесь к волонтерам – они привезут все необходимое к вам на дом. Все нуждающиеся в помощи могут позвонить на единый федеральный номер 8-800-200-34-11.

8
Остались вопросы. Куда обратиться?
Задайте их на горячей линии регионального отделения ФСС 8 (3852) 29-16-00, либо просмотрите ссылки на документы на сайте ФСС.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

19.05.2020 12:26
гость

Если ваш стаж более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100%-ном размере

ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц


Не плохие условия. Позвонил работодателю и жди 100 % оплату из Фонда социального страхования. Если получал 50 штук, 50 от государства придет. На таких условиях конечно они сидеть будут

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