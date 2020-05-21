Ну вот, снова на работу. Брать ли с собой маску?

Обязательно. И не одну, и не только маску. Если в вашем регионе действует перчаточный режим (в Алтайском крае его пока не ввели, но все может быть), то нужно брать с собой еще и перчатки. И одним комплектом тут не отделаться: пользы не будет никакой.

Мы все за вас подсчитали: если вы работаете 8 часов в день, то вам придется взять с собой 6 масок и 6 пар перчаток. Цифру мы назвали про запас. Мало ли: вдруг придется задержаться на работе или поделиться с коллегой, который не прочитал этот текст.

Объясняем: чтобы маска защищала от вируса, ее нужно менять через каждые 2-3 часа. Поэтому за 8-часовой рабочий день вам придется заменить четыре маски. Еще две придется потратить на дорогу до работы и обратно, если вы добираетесь на общественном транспорте. На улице носить маску не нужно.

Перчатки, как и медицинские маски, тоже рекомендуется носить не более 2-3 часов. Получается, что за 8-часовой рабочий день нужно также заменить 4 пары перчаток, плюс еще две пары использовать в общественном транспорте по дороге.

Не забудьте также взять с собой антисептик и бактерицидные салфетки. Да, выход на работу в условиях пандемии обойдется недешево.