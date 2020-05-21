Пандемия коронавируса в стране еще и далека от завершения, а нерабочие дни в стране президент уже отменил. Поэтому россиянам приходится прощаться с домашними тапочками и мягкими диванами и выходить на работу. Только теперь это нужно делать в особых условиях, чтобы не заразиться. Рассказываем, как организовать свой выход на работу, сколько масок и перчаток придется брать с собой ежедневно и получится ли хотя бы поесть в родном офисе.
Обязательно. И не одну, и не только маску. Если в вашем регионе действует перчаточный режим (в Алтайском крае его пока не ввели, но все может быть), то нужно брать с собой еще и перчатки. И одним комплектом тут не отделаться: пользы не будет никакой.
Мы все за вас подсчитали: если вы работаете 8 часов в день, то вам придется взять с собой 6 масок и 6 пар перчаток. Цифру мы назвали про запас. Мало ли: вдруг придется задержаться на работе или поделиться с коллегой, который не прочитал этот текст.
Объясняем: чтобы маска защищала от вируса, ее нужно менять через каждые 2-3 часа. Поэтому за 8-часовой рабочий день вам придется заменить четыре маски. Еще две придется потратить на дорогу до работы и обратно, если вы добираетесь на общественном транспорте. На улице носить маску не нужно.
Перчатки, как и медицинские маски, тоже рекомендуется носить не более 2-3 часов. Получается, что за 8-часовой рабочий день нужно также заменить 4 пары перчаток, плюс еще две пары использовать в общественном транспорте по дороге.
Не забудьте также взять с собой антисептик и бактерицидные салфетки. Да, выход на работу в условиях пандемии обойдется недешево.
Спокойно: в Алтайском крае перчаточный режим еще не ввели. Поэтому мы можем пока расслабиться. А вот, например, жителям Москвы, судя по указу мэра Сергея Собянина, действительно приходится носить перчатки даже на работе. Конечно, это неудобно. Но деваться некуда: таковы условия.
Чтобы руки потели не так сильно, специалисты рекомендуют:
- насыпать внутрь перчаток тальк или детскую присыпку;
- использовать антиперспирант для рук;
- дома делать ванночки для рук с травами;
- использовать специальные хлопчатобумажные подперчаточники.
После того как снимете перчатки, нужно тщательно помыть руки и смазать их увлажняющим кремом.
Если вы не взяли перчатки, то до любых поверхностей (дверных ручек, выключателей и кнопок в лифте) дотрагивайтесь только тыльной стороной руки или через салфетки.
И вообще, у вас ведь не только руки, между прочим, есть: двери можно открывать локтем или бедром. А если все-таки вам пришлось ухватиться за дверную ручку, сразу после этого помойте руки или обработайте их антисептиком. Его вы же уже взяли?
Здесь тоже пригодится антисептик. Обработайте им компьютер и другую оргтехнику и работайте, как вам удобно. Чтобы держать свой компьютер в чистоте, нужно:
- каждое утро перед началом рабочего дня вытряхивать из клавиатуры грязь и крошки (заодно отучитесь есть перед монитором);
- регулярно протирать клавиатуру дезинфицирующими салфетками;
- в начале и в конце рабочего дня протирать экран монитора;
- Каждые два часа дезинфицировать компьютерную мышку.
Конечно! Все горизонтальные поверхности протирайте минимум один раз в сутки. А еще не забывайте, что главный рассадник бактерий все время находится у вас под рукой – это ваш смартфон. Примерно раз в час протирайте экран, боковину и заднюю сторону телефона дезинфицирующими салфетками. Не забывайте и о трубке стационарного телефона.
Кроме того, регулярно проветривайте рабочее помещение: лучше делать это каждые два часа по 15 минут. Со свежим воздухом и работается лучше, и шанс заразиться куда меньше.
Неверное утверждение. Руки мыть надо, надо и еще раз надо и как можно чаще. Это, пожалуй, главное и основное правило в период пандемии. Антисептиком, конечно, протирать руки тоже можно. Но все же это крайний случай, если вы действительно не можете помыть руки. И ни в коем случайте не трогайте руками лицо: даже если коллеги так вас взбесили, что хочется ударить ладонью по лбу. Сдержитесь или придумайте новый жест.
Врачи рекомендуют мыть руки:
- после того как вошли в помещение;
- после посещения уборной;
- перед приемом пищи;
- после смены помещения на работе (так как прикасались к дверным ручкам);
- дополнительно несколько раз в течение дня обрабатывайте руки антисептиком.
О перекусах или обедах перед монитором компьютера можете забыть (клавиатура скажет вам спасибо, а тараканы расстроятся). Если у вас на работе нет столовой, то питаться можно только в специально отведенной комнате, в которой должна быть раковина для мытья рук.
Как бы грустно это ни звучало, но корпоративы, дни рождения и другие мероприятия, где присутствует совместное поедание вкусняшек, отложите до лучших времен. Отнеситесь к этому позитивно: прекрасная возможность избавиться от лишних килограмм, набранных на "удаленке".
Обнимать – нельзя. Во-первых, может, они по вам и не скучали. А во-вторых, соблюдайте безопасную дистанцию в 1,5 метра. Помимо объятий пока забудьте и о рукопожатиях. Достаточно простого кивка головой.
А если вы почувствовали себя неважно, то не геройствуйте и переходите на удаленную работу или берите больничный. А если ваш коллега захлебывается в кашле и при этом продолжает сидеть в офисе, то не стесняйтесь и прямо скажите о том, что ему лучше подлечиться дома.
Нет, костюм химзащиты покупать не нужно. Главное, не забудьте снять домашние тапочки и халат, к которым привыкли на "удаленке". Одевайтесь как обычно и ежедневно меняйте и стирайте офисную одежду, чтобы снизить риск заражения.
Если вдруг за полтора месяца самоизоляции вы успели отрастить бороду и усы, лучше побрейтесь. Во-первых, пожалейте коллег: они могут вас попросту не узнать. А во-вторых, это поможет обезопасить себя от заражения коронавирусом. Борода и усы – настоящие рассадники бактерий.
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Комментарии
Забыли приписать: "на правах рекламы", спонсор - торговцы масками и перчатками
Вы идиоты? Все работают уже давным-давно.
Статья не о чем, все давно вышли на работу, в Барнауле нет карантина, росгвардия ходит без масок, у нас все норм, только амик на карантине )))
придется взять с собой 6 масок и 6 пар перчаток
Не плохо. А как же работодатель, которому разрешили открыться во время пандемии при условии обеспечения всех работников масками? Как же Роспотребнадзор, который эти условия проверял? Опять переложили проблему на плечи тех, на кого всегда перекладывали?
классно получается, сидите на работе голодные весь день в маске и перчатках. В большинстве компаний комнаты для принятия пищи не существует, раньше ходили в ближайшую столовку, теперь она не работает, всё с собой, кушаем перед монитором.
6 масок по 30-40р, 6 пар перчаток по 25-30 р, проезд до и от работы, минус обед (запрещено), плюс лекарство от гастрита (дорого, но обед запрещен). В 500 р день не уложиться только на проезд на работу. 10-12 тыс в месяц на маски и перчатки. И, как там говорят, когда звонят - "оплатите, надеемся на понимание"? А людям-то на что надеяться? А компенсацию, которую рассматривали да недорассмотрели, рассчитывали на 1 маску в день и одни перчатки)))
А зачем 6 масок, если многоразовая стоит на 2 рубля дороже
21.05.2020 08:34
- гость -
Не все вышли на работу, мы ещё сидим
А как же работодатель, которому разрешили открыться во время пандемии при условии обеспечения всех работников масками? Как же Роспотребнадзор, который эти условия проверял?
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники
Цель надзора - денег срубить на штрафах. Вы знаете хоть одну организацию, где реально соблюдаются требования?
Работодатель делает вид, что соблюдает, роспотребнадзор делает вид, что контролирует. Толку нет никакого. но ритуалы соблюдены