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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 51

, ИА "Амител"
Главное за 19 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Заболевших в Алтайском крае больше тысячи. В регионе зафиксировали пятую смерть от COVID-19. Барнаул стал лидером по зараженным, но жители продолжают игнорировать масочный режим и не соблюдают социальную дистанцию. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?
44 новых случая заражения выявили в регионе за последние сутки. Общее число заболевших достигло 1014, среди них 129 детей.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 18 зараженных,
  • в Бийске – 14,
  • в Залесовском районе – 4,
  • в Волчихинском районе – 2,
  • в Белокурихе – 1,
  • в Горняке – 1,
  • в Бийском районе – 1,
  • в Завьяловском районе – 1,
  • в Ключевском районе – 1,
  • в Павловском районе – 1.

Увеличилось число тяжелых больных — теперь таких 26 пациентов, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 больных врачи оценивают как средней степени тяжести.

По данным оперштаба на 19 мая, в Алтайском крае, на коронавирусную инфекцию обследовали 57,3 тыс. человека. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 4724 человека.

2
Пятый смертельный случай

19 мая краевой оперштаб сообщил, что пятой жертвой стала женщина 1952 года рождения из Тюменцевского района. Она скончалась в госпитале горбольницы №5 в Барнауле.

Сюда ее перевели с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ. В следствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.

3
Белокуриха попала на карту COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом выявили в алтайском городе-курорте Белокуриха. Это был последний город Алтайского края, где не было COVIID-19. 

Заболевшая проходит лечение в госпитале на базе барнаульской горбольницы № 5. Специалисты уже установили круг контактных лиц пациентки, с ними работают медики.

Власти призывают местных жителей неукоснительно соблюдать меры предосторожности и масочный режим, а также надевать перчатки при выходе из дома. А людям старше 65 лет и вовсе следует не покидать квартир. 

Посмотреть карту распространения COVID-19 в Алтайском крае можно здесь.

4
Барнаульцам заставят соблюдают масочный режим

Барнаул лидирует по числу зараженных: как по общей статистике, так и по ежедневной. Несмотря на это барнаульцы не надевают маски в магазинах и транспорте.

В связи с этим глава Барнаула Вячеслав Франк поручил городским профильным комитетам вместе с предпринимателями разработать меры, которые потребуют от горожан соблюдения масочного режима. По его словам, предприятия должны побуждать людей к ношению масок.

Кстати, в торговых центрах уже давно уведомляют посетителей о масках. Но вот покупатели их надевать не торопятся. Как "соблюдают" масочный режим — смотрите в фоторепортаже amic.ru.

5
Воспитанников в детсадах становится больше

Дошкольные учреждения Барнаула продолжают работать в режиме дежурных групп.

За последнюю неделю число детей в детсадах выросло в среднем на 500-600 человек. И посещаемость достигла 3,8 тысячи детей ежедневно. И все воспитанники занимаются в группах по 12 человек, не более.

Чтобы отправить ребенка в детский сад сейчас, родители должны предоставить подтверждение с работы и взять медицинскую справку, если малыш не посещал детсад больше пяти дней. 

6
Соцработникам доплатят к зарплате

Алтайский край получит из федерального бюджета 65 млн рублей. Эти деньга направят на выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания, которые работают с зараженными коронавирусом.

Всего российским субъектам на эти цели направлено 7,6 млрд рублей, из которых 774,7 млн рублей получат регионы Сибири.

Когда именно сотрудники получат эти деньги, не сообщается.

7
Работающие пенсионеры могут продлить больничный

Работающие пенсионеры снова могут продлить больничный, но теперь уже на период с 12 по 29 мая 2020 года. Такое решение приняло правительство РФ. 

Оформить электронный листок недееспособности могут сделать все работающие люди 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. 

Ходить никуда не нужно — следует только сообщить о своем намерении работодателю. Подробнее о том, как оформить больничный и сколько денег заплатят — читайте в материале amic.ru.

8
Карантин с района могут снять

Режим карантина в Змеиногорском районе может быть снят в ближайшие дни. Решение об этом примут на заседании оперштаба, которое пройдет 20 мая.

Змеиногорский район — единственная территория Алтайского края, где введен строгий карантин. Решение это приняли после вспышки заражения коронавирусом на Корбалихинском руднике, которая затем распространилась и на весь район.

По данным на 19 мая, в муниципалитете 245 человек с подтвержденным положительным статусом COVID-19.

9
В качестве информационной профилактики

Устали часами искать ответы на вопрос о пандемии и ограничительных мерах в интернете? Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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