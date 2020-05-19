Заболевших в Алтайском крае больше тысячи. В регионе зафиксировали пятую смерть от COVID-19. Барнаул стал лидером по зараженным, но жители продолжают игнорировать масочный режим и не соблюдают социальную дистанцию. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 18 зараженных,
- в Бийске – 14,
- в Залесовском районе – 4,
- в Волчихинском районе – 2,
- в Белокурихе – 1,
- в Горняке – 1,
- в Бийском районе – 1,
- в Завьяловском районе – 1,
- в Ключевском районе – 1,
- в Павловском районе – 1.
Увеличилось число тяжелых больных — теперь таких 26 пациентов, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 больных врачи оценивают как средней степени тяжести.
По данным оперштаба на 19 мая, в Алтайском крае, на коронавирусную инфекцию обследовали 57,3 тыс. человека. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 4724 человека.
19 мая краевой оперштаб сообщил, что пятой жертвой стала женщина 1952 года рождения из Тюменцевского района. Она скончалась в госпитале горбольницы №5 в Барнауле.
Сюда ее перевели с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ. В следствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.
Первый случай заражения коронавирусом выявили в алтайском городе-курорте Белокуриха. Это был последний город Алтайского края, где не было COVIID-19.
Заболевшая проходит лечение в госпитале на базе барнаульской горбольницы № 5. Специалисты уже установили круг контактных лиц пациентки, с ними работают медики.
Власти призывают местных жителей неукоснительно соблюдать меры предосторожности и масочный режим, а также надевать перчатки при выходе из дома. А людям старше 65 лет и вовсе следует не покидать квартир.
Посмотреть карту распространения COVID-19 в Алтайском крае можно здесь.
Барнаул лидирует по числу зараженных: как по общей статистике, так и по ежедневной. Несмотря на это барнаульцы не надевают маски в магазинах и транспорте.
В связи с этим глава Барнаула Вячеслав Франк поручил городским профильным комитетам вместе с предпринимателями разработать меры, которые потребуют от горожан соблюдения масочного режима. По его словам, предприятия должны побуждать людей к ношению масок.
Кстати, в торговых центрах уже давно уведомляют посетителей о масках. Но вот покупатели их надевать не торопятся. Как "соблюдают" масочный режим — смотрите в фоторепортаже amic.ru.
Дошкольные учреждения Барнаула продолжают работать в режиме дежурных групп.
За последнюю неделю число детей в детсадах выросло в среднем на 500-600 человек. И посещаемость достигла 3,8 тысячи детей ежедневно. И все воспитанники занимаются в группах по 12 человек, не более.
Чтобы отправить ребенка в детский сад сейчас, родители должны предоставить подтверждение с работы и взять медицинскую справку, если малыш не посещал детсад больше пяти дней.
Алтайский край получит из федерального бюджета 65 млн рублей. Эти деньга направят на выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания, которые работают с зараженными коронавирусом.
Всего российским субъектам на эти цели направлено 7,6 млрд рублей, из которых 774,7 млн рублей получат регионы Сибири.
Когда именно сотрудники получат эти деньги, не сообщается.
Работающие пенсионеры снова могут продлить больничный, но теперь уже на период с 12 по 29 мая 2020 года. Такое решение приняло правительство РФ.
Оформить электронный листок недееспособности могут сделать все работающие люди 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске.
Ходить никуда не нужно — следует только сообщить о своем намерении работодателю. Подробнее о том, как оформить больничный и сколько денег заплатят — читайте в материале amic.ru.
Режим карантина в Змеиногорском районе может быть снят в ближайшие дни. Решение об этом примут на заседании оперштаба, которое пройдет 20 мая.
Змеиногорский район — единственная территория Алтайского края, где введен строгий карантин. Решение это приняли после вспышки заражения коронавирусом на Корбалихинском руднике, которая затем распространилась и на весь район.
По данным на 19 мая, в муниципалитете 245 человек с подтвержденным положительным статусом COVID-19.
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