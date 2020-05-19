Сколько заболевших в Алтайском крае?

44 новых случая заражения выявили в регионе за последние сутки. Общее число заболевших достигло 1014, среди них 129 детей.

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 18 зараженных,

в Бийске – 14,

в Залесовском районе – 4,

в Волчихинском районе – 2,

в Белокурихе – 1,

в Горняке – 1,

в Бийском районе – 1,

в Завьяловском районе – 1,

в Ключевском районе – 1,

в Павловском районе – 1.

Увеличилось число тяжелых больных — теперь таких 26 пациентов, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 больных врачи оценивают как средней степени тяжести.

По данным оперштаба на 19 мая, в Алтайском крае, на коронавирусную инфекцию обследовали 57,3 тыс. человека. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 4724 человека.