В 2020 году май в Алтайском крае выдался на редкость жарким: столбики термометров "зависли" почти на 30 градусах. А впереди, по прогнозам синоптиков, нас ждет не менее знойное лето. Хочешь – не хочешь, а трудиться в этих условиях приходится (даже если жара для вас – настоящая пытка). Объясняем, при каких температурах закончить работу можно пораньше и будут ли оплачиваться такие дни.
- при +28,5 градуса – рабочий день не более 7 часов;
- при +29 градусах – рабочий день до 6 часов;
- при +30 градусах – рабочий день 4-5 часов;
- при +31 градусе – рабочий день 2-3 часа;
- при +32 градусах – рабочий день 1-2 часа.
Оптимальные и допустимые температуры для сотрудников закреплены санитарными правилами под названием "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (СанПиН 2.2.4.548-96).
- температура воздуха в офисе летом должна составлять 23-25 градусов (при этом работать можно при температуре до 28 градусов);
- температура поверхностей должна равняться 22-26 градусам;
- относительная влажность воздуха – 40-60%.
Да. И хотя в Трудовом кодексе прямо не прописано, что работодатель должен заплатить сотрудникам за сокращенный из-за жары рабочий день, у юристов на этот счет несколько мнений.
- Кто-то утверждает, что неотработанные часы считаются простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника. В этом случае время, на которое сокращен рабочий день, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада работника за время простоя.
- А кто-то считает, что неотработанные часы должны оплачиваться как простой по вине работодателя. В этом случае часы простоя оплачиваются из расчета не менее 2/3 среднего заработка.
- обеспечить кондиционирование на рабочих местах;
- разрешать сотрудникам делать перерывы в работе (правда, конкретное время перерывов в нормах СанПиНа не прописано);
- выделить места для отдыха.
Также во время жары работодатель может:
- перевести некоторых работников на "удаленку";
- продлить им обеденный перерыв (чтобы люди могли выйти на прогулки и дышать воздухом);
- изменить график труда (начинать и заканчивать рабочий день на час раньше).
В офисе обязательно должны быть чистая питьевая вода и аптечка.
Комментарии
А совесть есть? Не надоело не работать?
угу
еще и маску надо одеть и не снимать
да еще и многоразовую, в которой и в прохладное время жарко