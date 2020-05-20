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Выход на досрочную пенсию могут смягчить. Что это значит и кого коснется?

, ИА "Амител"
Уйти можно будет раньше. Но это не точно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение Минэкономразвития направило в кабмин, сообщают "Известия". Эксперты полагают, что это должно поддержать население и рынок труда, да и не потребует больших расходов. Что это значит, кто сможет выйти на пенсию пораньше и когда примут это решение – читайте в материале amic.ru.

1
Условия планируют смягчить. Кто сможет выйти на досрочную пенсию?
До конца 2020-го на досрочную пенсию смогут претендовать люди, которым осталось три года до выхода на пенсию. Это женщины в возрасте 53,5 года и мужчины 58,5 года. Причем общий размер стажа здесь учитывать не планируют. Однако пока это только предложение. Оно содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.
2
Подождите. А кто сейчас имеет право на досрочную пенсию?

Только те люди, которые потеряли работу за два года до наступления пенсионного возраста (в связи с ликвидацией организации или сокращением штата).

При этом их страховой стаж на досрочную пенсию должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

Да и в центре занятости должны подтвердить, что этот человек не может найти работу. Только при соблюдении всех этих условий есть возможность выйти на пенсию досрочно.

Есть также некоторые льготные категории, которые могут выйти на заслуженный отдых пораньше (подробнее об этом и других правилах досрочной пенсии можно узнать здесь).

3
И когда это примут?
Неизвестно когда и примут ли эту инициативу вообще. Пока Минэкономразвития представило в правительство лишь рабочую версию плана. Финальная версия документа должна быть готова к 25 мая. В него постоянно вносят правки, поэтому не исключено, что окончательная редакция будет отличаться. 
4
В каком возрасте выходят на пенсию в 2020 году?

В 2020 году на пенсию (обычную, не досрочную) могут выйти женщины в 56,5 года и мужчины в 61,5 года.

Пенсионная реформа, которая стартовала в 2019 году, рассчитана до 2028 года и предусматривает постепенный подъем возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 – для мужчин.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

20.05.2020 13:39
- гость -

Да и в центре занятости должны подтвердить, что этот человек не может найти работу.
Ха-Ха! Узаконенная коррупция.

20.05.2020 13:44
- гость -

Работу центр занятости найдёт, в фирме "Чистюли" уборщиком мусора, за 800 руб. в день.

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