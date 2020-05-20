Выход на досрочную пенсию могут смягчить. Что это значит и кого коснется?

Подождите. А кто сейчас имеет право на досрочную пенсию?

Только те люди, которые потеряли работу за два года до наступления пенсионного возраста (в связи с ликвидацией организации или сокращением штата).

При этом их страховой стаж на досрочную пенсию должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Да и в центре занятости должны подтвердить, что этот человек не может найти работу. Только при соблюдении всех этих условий есть возможность выйти на пенсию досрочно.

Есть также некоторые льготные категории, которые могут выйти на заслуженный отдых пораньше (подробнее об этом и других правилах досрочной пенсии можно узнать здесь).