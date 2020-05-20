Выход на досрочную пенсию могут смягчить. Что это значит и кого коснется?

В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение Минэкономразвития направило в кабмин, сообщают "Известия". Эксперты полагают, что это должно поддержать население и рынок труда, да и не потребует больших расходов. Что это значит, кто сможет выйти на пенсию пораньше и когда примут это решение – читайте в материале amic.ru.
Только те люди, которые потеряли работу за два года до наступления пенсионного возраста (в связи с ликвидацией организации или сокращением штата).
При этом их страховой стаж на досрочную пенсию должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Да и в центре занятости должны подтвердить, что этот человек не может найти работу. Только при соблюдении всех этих условий есть возможность выйти на пенсию досрочно.
Есть также некоторые льготные категории, которые могут выйти на заслуженный отдых пораньше (подробнее об этом и других правилах досрочной пенсии можно узнать здесь).
В 2020 году на пенсию (обычную, не досрочную) могут выйти женщины в 56,5 года и мужчины в 61,5 года.
Пенсионная реформа, которая стартовала в 2019 году, рассчитана до 2028 года и предусматривает постепенный подъем возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 – для мужчин.
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