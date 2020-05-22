День Николы Вешнего (или Николы Летнего) – это народный праздник начала сельскохозяйственного сезона. По христианскому календарю 22 мая отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца в Бари. Что нельзя делать в этот день, а также почему нужно подавать всем просящим – в материале amic.ru.
Он родился в 270 году в Греции и с самого детства посвятил себя вере: читал священные книги, молился, проводил много времени в храме. Затем стал священником в церкви. После смерти состоятельных родителей раздал все их деньги нуждающимся. Прославился многими чудесами: помогал молитвами морякам, смирял волны, спасал людей от несправедливой казни. В житии Угодника также описаны случаи чудесного воскресения людей.
После смерти был погребен в ликийском городе Миры. В 1087 году его мощи были перенесены в церковь святителя Николая.
Никола Вешний – это один из двух праздников в честь Николая Чудотворца. Первый именуется Никола Зимний, празднуют его 19 декабря. Это день смерти святого. 22 мая – в день Николы Вешнего (или Летнего) – в 1087 году мощи святителя Николая из Мир Ликийских были перенесены в Бари.
Оба дня в народно-христианском календаре восточных славян называются Николиными. А еще Никола Вешний имеет отношение к дохристианскому празднику Матери Сырой Земли. В народе он назывался "Микула с кормом" (Микула – Николай).
Церковное название праздника – День поминовения переноса мощей Св. Николая в Бари.
Николай Угодник почитался как покровитель плодородия. 22 мая, а по старому стилю 9 мая, люди преподносили ему окрашенные в красный, желтый, зеленый цвет яйца, и молились на заре о хорошем урожае.
Чтобы лето было хорошим, не сухим устраивали крестные ходы в поля и молебны у колодцев. А после этого купались в реке и обливались водой. Незамужние девушки и холостые парни разводили костры и водили хороводы. Девушки молились и просили Чудотворца послать им хорошего мужа.
Владельцы скота проводили ритуалы для защиты животных, просили Николая Угодника защитить хозяйство и урожай. Чтобы уберечь стадо от волков, втыкали нож в стол или в порог, клали в печь железо и говорили: "Моя коровка, моя кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока".
А еще была такая поговорка: "До Николы крепись, а с Николы живи не тужи". Это значит, что после 22 мая наступали пора летних даров: трава была уже зеленая и буйная, солнце пекло все сильнее, вода в реках прогревалась.
С Николы начинается ночной выгул скота на пастбищах (на месте выгула по периметру разжигали костры и даже детям разрешали не спать, а присутствовать при ночных обрядах), посадка картофеля, моркови, лука и гороха, уже зацветает черника, земляника, незабудки и купальницы. И появляются комары.
Встретить этот день нужно в чистоте (и в одежде, и в доме) и с молитвами.
- не ставили изгородей;
- не ели мяса;
- не выносили из дома ткаческие орудия, не пользовались ножницами и другими острыми предметами быта;
- не отказывали в милостыне и кормили нищих и калек, а также устраивали застолья с угощениями для родных ("Не накормишь в Николин день голодного – сам наголодаешься");
- ни в чем не отказывали детям, покупали им подарки (клали под подушку или в мешочек, отсюда и перекликание с Санта-Клаусом, дословно со Святым Николаем), давали лакомства;
- не предавались лени, грустным воспоминаниям, буйному веселью и чрезмерному употреблению алкоголя.
- Зацвела ольха – можно сеять гречку.
- Громко квакают лягушки – уродится овес.
- Если на следующий день идет дождь, то лето будет ненастное.
- Если в этот день умыться росой, водой из родников и колодцев или выпить ее – весь год не будешь болеть.
- Чтобы быть богатым, нужно из церковной свечи вытащить фитиль, поджечь с обеих сторон, сказать "огонь вечен, а дух мой отмечен златом, сребром и всяким добром. Аминь" и носить в кошельке или положить там, где хранятся деньги.
Комментарии
праздник католический, но отмечают у нас. В 1054 оба попа предали друг друга анафеме, и до сих пор это разные церкви. считай религии. Хотя многие названия у нас латинские, церковь, например