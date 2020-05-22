Что делали в этот день наши предки?

Николай Угодник почитался как покровитель плодородия. 22 мая, а по старому стилю 9 мая, люди преподносили ему окрашенные в красный, желтый, зеленый цвет яйца, и молились на заре о хорошем урожае.

Чтобы лето было хорошим, не сухим устраивали крестные ходы в поля и молебны у колодцев. А после этого купались в реке и обливались водой. Незамужние девушки и холостые парни разводили костры и водили хороводы. Девушки молились и просили Чудотворца послать им хорошего мужа.

Владельцы скота проводили ритуалы для защиты животных, просили Николая Угодника защитить хозяйство и урожай. Чтобы уберечь стадо от волков, втыкали нож в стол или в порог, клали в печь железо и говорили: "Моя коровка, моя кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока".

А еще была такая поговорка: "До Николы крепись, а с Николы живи не тужи". Это значит, что после 22 мая наступали пора летних даров: трава была уже зеленая и буйная, солнце пекло все сильнее, вода в реках прогревалась.

С Николы начинается ночной выгул скота на пастбищах (на месте выгула по периметру разжигали костры и даже детям разрешали не спать, а присутствовать при ночных обрядах), посадка картофеля, моркови, лука и гороха, уже зацветает черника, земляника, незабудки и купальницы. И появляются комары.

Встретить этот день нужно в чистоте (и в одежде, и в доме) и с молитвами.