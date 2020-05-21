Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать ежемесячные выплаты уже с 1 июня. Алтайский край готов к выполнению поручения президента и уже на днях станет принимать заявки. Об этом во время пресс-конференции 20 мая рассказала Наталья Оськина, министр соцзащиты региона. Кто может получить эту выплату, как подать заявление и сколько денег можно получить (спойлер: около 30 тыс. придут сразу) – читайте в материале amic.ru.

1 Выплата от 3 до 7 лет. Кто именно ее может получить? Пособие рассчитано на детей от 3 до 7 лет, но только из малоимущих семей. Причем совокупный доход на каждого члена семьи не должен превышать размера прожиточного минимума. В Алтайском крае право на эту выплату имеют около 52 тыс. детей.

2 Когда начнут выплачивать пособие? По 10 тысяч на ребенка. Что пообещал Путин для семей с детьми Путин пообещал помочь деньгами всем семьям с детьми, даже тем, кто не признан нуждающимися. Рассказываем подробно С 1 июня 2020 года. Изначально хотели начать выдавать деньги на месяц позже. Но в связи с изменившейся экономической ситуацией и с тем, что многие семьи оказались в трудном финансовом положении, президент принял решение сдвинуть сроки выплат на 1 июня. По словам Оськиной, деньги из федерального бюджета в Алтайский край уже поступили, а все нормативные акты, которые определяют порядок выплаты, приняты.

3 Когда и как получить выплату на детей от 3 до 7 лет? Как оформить "путинскую" выплату 10 тысяч рублей на ребенка. Инструкция Люди жалуются, что не могут подать заявку на выплату для детей в возрасте от 3 до 16 лет Нужно будет заполнить заявление. Ходить никуда не нужно – специальный раздел с формой для заполнения появится на портале "Госуслуги" после 20 мая 2020 года. При заполнении нужно правильно внести персональные данные на всех членов семьи и указать источники дохода. Перед отправлением обязательно все перепроверьте. По словам министра, качественно заполненное заявление – гарант того, что вам не откажут в выплате из-за недостоверных или неполных данных. "Процедура получения выплат будет упрощена и ускорена, если в заявлении будет указан расчетный счет в любой банковской организации. Почтовые отделения, конечно, тоже будут работать. Но для оперативности получения выплат рекомендуем открыть счет, на него и будет перечисляться выплата", – пояснила Оськина. Будьте внимательны: нужен не номер карты, а расчетный счет!

4 А сколько денег выплатят? "Путинские" 5 тысяч рублей на ребенка. Кто может получить и как это сделать? 13 важных вопросов о ежемесячном пособии 5101 рубль (по Выплата на каждого ребенка назначается в размере половины прожиточного минимума. В Алтайском крае она составляет(по указу губернатора для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, то есть 10194 рубля на каждого члена семьи). Но так как это пособие начисляется с 1 января 2020 года, а выплачивается с 1 июня 2020 года, то семьи после подачи заявления разово получат все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. То есть в Алтайском крае это около 30 тыс. рублей (шесть месяцев с учетом размера выплаты). В среднем по стране, по словам президента Владимира Путина, ежемесячный размер выплаты составит 5,5 тыс. рублей. И по его расчетам, семьи получат в среднем 33 тыс. рублей.

5 А выплата зависит от дохода и других льгот? Путин поручил удвоить минимальное пособие по уходу за ребенком Оно не должно быть ниже 6,7 тысячи рублей Да. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 10194 рубля. По словам Оськиной, для расчета будет учитываться доход семьи за последние 12 месяцев. Сюда включаются субсидии, стипендии, пенсии и прочие пособия, которые получает семья. А вот "путинские" выплаты в размере 5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей в доходе семьи учитываться не будут. На другие пособия новая выплата не повлияет, это лишь дополнительная мера поддержки для семей, которые в этом нуждаются.

6 Если на заявление не ответят, то снова подавать? Нет. "Не нужно писать десятки повторных заявлений. Одного достаточно. Наоборот, если вы напишете несколько раз, они встанут в очередь и усложнят процедуру принятия решения. Поэтому лучше сразу правильно заполните заявление. В нем нужно указать всех детей, которые попадают под указанный возраст", – говорит Наталья Оськина. Она также добавила, что на рассмотрение заявления уходит около 10 дней. Так что сначала подождите в течение этого времени, а уже потом выясняйте, почему ответ не пришел.

7 А получить деньги 1 июня можно? Да. Но сделать это смогут только те, кто подаст заявление сразу после того, как будет такая возможность. Форма заявления появится после 20 мая, на рассмотрение и принятие решений уйдет 10 дней. Поэтому те, кто правильно составит заявление и отправит его уже на этой неделе, получит деньги 1 июня.

8 До какого числа нужно подать заявление? Воспользоваться этой мерой поддержки жители Алтайского края имеют право до 31 декабря 2020 года. Как заверила Оськина, всем, кому положена выплата, она будет назначена. Переживать и торопиться не стоит.