Как подготовиться к празднику Ураза-байрам?

Ураза-байрам связан с идеей духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним верующим необходимо простить друг другу все обиды, многие стараются навестить своих родственников и знакомых, чтобы попросить у них прощения лично.

Одна из главных традиций в преддверии Ураза-байрама – закят аль-фитра (с арабского переводится как "милостыня разговения"). Раздавать ее завещал сам Пророк со словами "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Подавать ее нужно обязательно до до совершения праздничной молитвы, чтобы искупить возможные ошибки и упущения, совершенные в месяц Рамадан. Ну, и, конечно же, для помощи нуждающимся. По традиции глава семьи подает милостыню не только за себя, но и за свою супругу и детей. Не обязательно платить закят аль-фитр деньгами, предпочтительно делать это продуктами питания.

Также перед праздником мусульмане совершают полное омовение и надевают нарядную одежду. Хозяйки готовят традиционные восточные блюда. Дети разносят угощения родственникам и те дают им угощения в ответ. Этот обмен называется "чтобы в доме был запах пищи".

Сам праздник не начинается, пока на небе не появится новая луна. В последнюю ночь перед Ураза-байрам верующие не спят и молятся. В Коране сказано, что если человек будет молиться ночью перед Ураза-байрамом и Курбан-байрамом, то он отправится в рай.