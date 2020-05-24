Воскресенье, 24 Май, 10:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,88
€ 78,44
25°

335882 +0
Обь
388см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



В чем суть праздника Ураза-байрам и как мусульмане будут отмечать его в 2020 году

, ИА "Амител"
В 2020 году из-за пандемии праздноваться Ураза-байрам будет не так широко, как обычно
Фото: apral.ru

Фото: apral.ru

24 мая мусульмане отмечают Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе. Правда, в 2020 году из-за пандемии коронавируса привычные походы в мечеть верующим придется отложить. Рассказываем, что такое Ураза-байрам, как его принято отмечать и как COVID-19 отразится на священном дне.

1
Что за праздник Ураза-байрам и когда его отмечают?

Ураза-байрам – это второй по значимости праздник в исламе (после праздника Курбан-байрам). Установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.

Ежегодно его празднуют в разные дни. Срок наступления Ураза-байрам, как и день начала поста, рассчитывают по исламскому лунному календарю. Точную дату определяют по фазе луны. В 2020 году праздник наступит в воскресенье, 24 мая.

Праздничным считается первый день месяца Шавваль (что с арабского означает "щедрый"), который следует после месяца Рамадан. Поэтому Ураза-Байрам – это праздник разговения, символ возрождения после месяца поста, который мусульмане посвящают изучению Корана, размышлению о духовных ценностях и переосмыслению жизни.

2
Что означает "Ураза-байрам"?
Словосочетание "Ураза-байрам" – это тюркский вариант арабского выражения "Ид-аль-Фитр". Слово "Ид" означает "праздник", а "Фитр" – "разговение, воздержание от поста". Вот и получается "праздник прекращения поста". 
3
Как подготовиться к празднику Ураза-байрам?

Ураза-байрам связан с идеей духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним верующим необходимо простить друг другу все обиды, многие стараются навестить своих родственников и знакомых, чтобы попросить у них прощения лично.  

Одна из главных традиций в преддверии Ураза-байрама – закят аль-фитра (с арабского переводится как "милостыня разговения"). Раздавать ее завещал сам Пророк со словами "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Подавать ее нужно обязательно до совершения праздничной молитвы, чтобы искупить возможные ошибки и упущения, совершенные в месяц Рамадан. Ну, и, конечно же, для помощи нуждающимся. По традиции глава семьи подает милостыню не только за себя, но и за свою супругу и детей. Не обязательно платить закят аль-фитр деньгами, предпочтительно делать это продуктами питания.

Также перед праздником мусульмане совершают полное омовение и надевают нарядную одежду. Хозяйки готовят традиционные восточные блюда. Дети разносят угощения родственникам и те дают им угощения в ответ. Этот обмен называется "чтобы в доме был запах пищи".

Сам праздник не начинается, пока на небе не появится новая луна. В последнюю ночь перед Ураза-байрамом верующие не спят и молятся. В Коране сказано, что если человек будет молиться ночью перед Ураза-байрамом и Курбан-байрамом, то он отправится в рай. 

4
Как празднуют Ураза-байрам?
С восходом солнца верующие идут в мечеть на праздничную молитву ид-намаз. На ней в основном присутствуют мужчины. Женщины в это время находятся дома. Перед тем как отправиться в мечеть, желательно съесть что-нибудь сладкое. Лучше всего – нечетное количество фиников, как это делал пророк Мухаммед. Длится ид-намаз до обеденного азана (призыва на молитву). Идут в мечеть мусульмане одной дорогой, а вот возвращаются уже по другой. Кстати, в дни праздника мусульмане приветствуют друг друга фразой "Ид мубарак!", что означает "Благословенный праздник!"

После мечети мусульмане отмечают Ураза-байрам в кругу семьи и близких. Кто-то приглашает к праздничному стол гостей, кто-то сам навещает родственников и друзей. Также в этот день принято посещать могилы усопших близких (при этом на месте нужно прочитать соответствующие главы из Корана).

В этот праздник принято дарить друг другу подарки. Чаще и больше всего их вручают детям. Верующие считают, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.

5

А отдыхают ли в этот день мусульмане?

Ураза-байрам официально считается нерабочим днем в следующих регионах России:

  • Республика Адыгея
  • Республика Башкортостан
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Республика Крым
  • Республика Татарстан
  • Чеченская Республика

Количество дней, в течение которых празднуют Ураза-байрам в республиках, может отличаться. Обычно нерабочим объявляется только один день. Но в Дагестане, Ингушетии и Чечне Ураза-байрам отмечают на протяжении трех дней, которые объявляют выходными.

6

Как мусульмане будут отмечать Ураза-байрам в 2020 году?

Из-за пандемии коронавируса высшие духовные лица у мусульман просят верующих отметить Ураза-байрам дома, а также отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями. Президент России Владимир Путин также призвал мусульман прислушаться к призывам муфтиев, сообщают РИА "Новости"

В Алтайском крае Соборная мечеть в этот праздник будет закрыта для прихожан. Председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев рассказал amic.ru, что сделал это еще до официального предписания Роспотребнадзора. Он также добавил, что призвал верующих не ходить в этот день по гостям. 

"Греховно, когда человек сознательно рискует своей жизнью, а также здоровьем других людей. Если два греха встречаются, нужно делать выбор в пользу меньшего. Если есть угроза жизни человека, ему разрешено не посещать мечеть. Даже во время сильного дождя, как сказал Пророк, человек может читать намаз дома. А тут представьте: от болезни тысячи человек умирают. Так рисковать мы не имеем права. Самое главное – люди будут молиться. Пусть дома, но зато по-настоящему, от души. И праздник люди тоже смогут провести, только скромно и в кругу семьи", – сказал Фагим Ахметгалиев.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
09:32
Испания летом откроет границы для туристов 1
09:03
Бузова заявила, что была готова прибыть в захваченный банк 0
08:36
Автостоп не удался. "Нива" перевернулась и сгорела в Горном Алтае 0
08:03
Врач развеяла популярный миф о сладкоежках 1
07:35
Какие общественные зоны сделают на Алтае и урежут ли финансирование из-за COVID-19 4
07:04
Моя одежда теперь мне велика: люди, которые похудели и гордятся этим 1
06:33
В чем суть праздника Ураза-байрам и как мусульмане будут отмечать его в 2020 году 0
06:02
Без дождей и почти +30. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 мая 0
23:47
Жители Алтайского края прилетели в Толмачево из Узбекистана 3
23:15
Квартиру для аллергиков продают в Барнауле почти за 10 млн рублей 3
22:48
Барнаульцев призывают сообщать о незаконных рубках леса 1
22:12
Крыши объектов культурного наследия в Барнауле и Бийске отремонтируют 0
21:45
Алтайские спасатели с воздуха отслеживают нарушителей на "диких" пляжах 2
21:12
Барнаулец заплатит 30 тысяч рублей за то, что накричал на ребенка 10
20:36
Глава района в Алтайском крае предупредил жителей о всплеске COVID-19 0
20:05
Захватчик заложников в Москве требовал привести Ольгу Бузову 3
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 55 2
19:12
Мужчина захватил заложников в "Альфа-Банке" 0
18:42
Минздрав Алтайского края: в СК из-за невыплаты надбавок обратились не медики 9
18:17
Девочки из алтайского детдома похитили деньги у воспитательницы 4
17:47
Барнаульская квартира вошла в число самых больших в Сибири 3
17:18
В Бийске приступили к капремонту улицы Короленко 0
16:46
Свыше девяти тысяч человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в России 9
16:11
Житель Барнаула продает коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей 1
15:35
В России предложили временно запретить негативные новости 16
15:02
Почти полторы тысячи человек покусали клещи в Алтайском крае за неделю 3
14:37
Сергей Лазарев разочаровался в музыкальной карьере 5
14:11
В Бийске злоумышленник украл строительные инструменты из сарая 0
13:38
Пандемию назвали "отрезвляющим душем" для человечества 5
13:04
Житель Республики Алтай похитил у односельчанина десять коз и двадцать овец 0
12:33
В Барнауле отменили ряд авиарейсов на май и июнь 2
12:01
В МЧС предложили ужесточить наказание за пожары по неосторожности 1
11:27
В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом 46
11:18
Малышева рассказала, у кого могут быть "страшные" проблемы из-за COVID-19 3
10:44
Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 3
10:12
50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности 38
09:35
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:06
Чернокожий актер в сериале о Екатерине II шокировал российских зрителей 12
08:47
Больше разговоров было. Алтайский край заработал на приватизации всего 10 млн рублей 3
08:16
Американец буквально воспринял совет использовать фильтры на фото в соцсетях 5
07:49
Ищите золото и не трогайте землю. Что нельзя делать в Симонов день 23 мая 0
07:31
Парикмахерским в Алтайском крае разрешили работать, но они все равно недовольны 10
07:03
Отдых по-русски: за что мы любим дачи 0
06:35
Петров пост в 2020 году: когда он начнется и что нельзя есть в эти дни 0
06:04
Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 23 мая 0
23:40
В Республике Алтай полицейские ищут дом для пса, дослужившего до пенсии 0
23:21
Лукашенко призвал "не становиться на колени" перед Россией 13
22:52
В алтайском медуниверситете показали, как студенты проводят карантин в общежитии 3
22:25
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков, которые готовили теракты 2
22:07
Медработники больницы №1 Рубцовска пожаловались в СК на отсутствие выплат 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.