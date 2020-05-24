24 мая мусульмане отмечают Ураза-байрам – один из главных праздников в исламе. Правда, в 2020 году из-за пандемии коронавируса привычные походы в мечеть верующим придется отложить. Рассказываем, что такое Ураза-байрам, как его принято отмечать и как COVID-19 отразится на священном дне.
Ураза-байрам – это второй по значимости праздник в исламе (после праздника Курбан-байрам). Установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.
Ежегодно его празднуют в разные дни. Срок наступления Ураза-байрам, как и день начала поста, рассчитывают по исламскому лунному календарю. Точную дату определяют по фазе луны. В 2020 году праздник наступит в воскресенье, 24 мая.
Праздничным считается первый день месяца Шавваль (что с арабского означает "щедрый"), который следует после месяца Рамадан. Поэтому Ураза-Байрам – это праздник разговения, символ возрождения после месяца поста, который мусульмане посвящают изучению Корана, размышлению о духовных ценностях и переосмыслению жизни.
Ураза-байрам связан с идеей духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним верующим необходимо простить друг другу все обиды, многие стараются навестить своих родственников и знакомых, чтобы попросить у них прощения лично.
Одна из главных традиций в преддверии Ураза-байрама – закят аль-фитра (с арабского переводится как "милостыня разговения"). Раздавать ее завещал сам Пророк со словами "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Подавать ее нужно обязательно до совершения праздничной молитвы, чтобы искупить возможные ошибки и упущения, совершенные в месяц Рамадан. Ну, и, конечно же, для помощи нуждающимся. По традиции глава семьи подает милостыню не только за себя, но и за свою супругу и детей. Не обязательно платить закят аль-фитр деньгами, предпочтительно делать это продуктами питания.
Также перед праздником мусульмане совершают полное омовение и надевают нарядную одежду. Хозяйки готовят традиционные восточные блюда. Дети разносят угощения родственникам и те дают им угощения в ответ. Этот обмен называется "чтобы в доме был запах пищи".
Сам праздник не начинается, пока на небе не появится новая луна. В последнюю ночь перед Ураза-байрамом верующие не спят и молятся. В Коране сказано, что если человек будет молиться ночью перед Ураза-байрамом и Курбан-байрамом, то он отправится в рай.
После мечети мусульмане отмечают Ураза-байрам в кругу семьи и близких. Кто-то приглашает к праздничному стол гостей, кто-то сам навещает родственников и друзей. Также в этот день принято посещать могилы усопших близких (при этом на месте нужно прочитать соответствующие главы из Корана).
В этот праздник принято дарить друг другу подарки. Чаще и больше всего их вручают детям. Верующие считают, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.
А отдыхают ли в этот день мусульмане?
Ураза-байрам официально считается нерабочим днем в следующих регионах России:
- Республика Адыгея
- Республика Башкортостан
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Республика Крым
- Республика Татарстан
- Чеченская Республика
Количество дней, в течение которых празднуют Ураза-байрам в республиках, может отличаться. Обычно нерабочим объявляется только один день. Но в Дагестане, Ингушетии и Чечне Ураза-байрам отмечают на протяжении трех дней, которые объявляют выходными.
Как мусульмане будут отмечать Ураза-байрам в 2020 году?
Из-за пандемии коронавируса высшие духовные лица у мусульман просят верующих отметить Ураза-байрам дома, а также отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями. Президент России Владимир Путин также призвал мусульман прислушаться к призывам муфтиев, сообщают РИА "Новости".
В Алтайском крае Соборная мечеть в этот праздник будет закрыта для прихожан. Председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев рассказал amic.ru, что сделал это еще до официального предписания Роспотребнадзора. Он также добавил, что призвал верующих не ходить в этот день по гостям.
"Греховно, когда человек сознательно рискует своей жизнью, а также здоровьем других людей. Если два греха встречаются, нужно делать выбор в пользу меньшего. Если есть угроза жизни человека, ему разрешено не посещать мечеть. Даже во время сильного дождя, как сказал Пророк, человек может читать намаз дома. А тут представьте: от болезни тысячи человек умирают. Так рисковать мы не имеем права. Самое главное – люди будут молиться. Пусть дома, но зато по-настоящему, от души. И праздник люди тоже смогут провести, только скромно и в кругу семьи", – сказал Фагим Ахметгалиев.
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