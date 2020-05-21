Ураза-байрам в 2020 году: какого числа и как празднуют

Как празднуют Ураза-байрам?

Накануне, до праздничной молитвы, верующие собирают милостыню, а потом передают эти деньги нуждающимся. Перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых и попросить у них прощения.

В этот день мусульмане встают пораньше, надевают лучшую одежду и собираться на праздничную молитву в мечети. Они поздравляют друг друга словами "Ид мубарак!".

После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. Перед этим готовят традиционные блюда и собираться за праздничным столом вместе с родственниками и близкими людьми.

Однако в 2020 году из-за коронавируса празднование изменится. Мусульмане останутся дома и встретят Ураза-байрам в тесном кругу семьи. Верующих просят прислушаться к рекомендациям муфтиев и отказаться от массовых молитв и больших компаний.