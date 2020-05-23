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Петров пост в 2020 году: когда он начнется и что нельзя есть в эти дни

, ИА "Амител"
Петров пост считается нестрогим, во многие дни разрешено есть рыбу
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Петров пост – это первый летний многодневный пост, который готовит христиан к дню памяти апостолов Петра и Павла. В народе этот пост называли "петровка-голодовка". Каждый год он начинается в разное время и длится от одной до шести недель. Рассказываем, когда Петров пост начнется в 2020 году, что можно есть в этот период, а также о том, можно ли играть свадьбу в эти дни.

1
Когда Петров пост в 2020 году?
В 2020 году Петров пост начнется 15 июня и закончится 12 июля. Всего он продлится 27 дней.

Вообще Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней, и его начало всегда приходится на разные даты. Начинается он всегда в понедельник, через неделю после Троицы, дата которой зависит от дня празднования Пасхи. Но заканчивается Петров пост всегда 12 июля – в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

2
Почему этот пост называют Петровым?
Пост посвящен памяти двух апостолов – Петра и Павла (потому еще его называют апостольским). Он установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью христианства всему миру.

Как и любой из многодневных постов в Православной церкви, Петров пост призывает верующих к молитвам, к самосовершенствованию и победе над грехами.

3
Как возник Петров пост?
Об этом посте верующие знают с первых веков христианства. Первое упоминание о нем встречается в "Апостольском предании" святого Павла. Правда, тогда христиане не связывали этот пост с именами Петра и Павла. А существовал он для тех, кто по какой-то причине не смог придерживаться Великого поста перед Пасхой.

Примерно в 1000 году пост разбили на две части. Первая его половина заканчивалась 12 июля. Вторая – стала называться Успенским постом, который начинается 14 августа и длится две недели.

4
Что можно и нельзя есть в Петров пост?
 
Петров пост – нестрогий. Но во время всего поста мясо верующим употреблять нельзя. Запрещены молочные продукты, а также яйца.

По понедельникам можно есть горячую пищу без масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям постящиеся могут есть рыбу. Связано это с тем, что апостол Петр родился в семье рыбака и считается покровителем рыболовов. В среду и пятницу употреблять рыбу и морепродукты нельзя, в этот день предписано сухоядение (можно воду, хлеб, сырые овощи, ягоды и фрукты).

В выходные и храмовые праздники можно пить вино.

5
Кому можно не поститься?
Полноценно соблюдать пост можно только совершенно здоровым людям. Если желаете поститься, то лучше заранее обговорить меры пищевого поста со своим духовником. У него также нужно испросить благословения перед началом поста. А еще можно проконсультироваться на этот счет с врачом.

Не поститься можно детям, беременным и кормящим женщинам, больным, служащим. Но послабления эти касаются только пищи, а вот усиленной молитвы и совершения добрых дел верующие избегать не должны.

6
Чего нельзя делать в Петров пост?
Основные ограничения касаются еды. Но пост – это время не только физических, но и духовных испытаний. Следует:
  • отказаться от алкоголя (небольшое количество вина разрешено в выходные и храмовые праздники);
  • ограничить посещение развлекательных мероприятий, а праздники лучше отмечать в кругу семьи без шумных застолий;
  • не допускать плохих мыслей, не ругаться матом, не ссориться с окружающими людьми и не завидовать;
  • ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и социальными сетями;
  • отказаться от венчания;
  • воздержаться от интимных отношений (исполнение супружеского долга допускается только по обоюдному согласию).
7
Можно ли играть свадьбу в Петров пост?
Церковь не приветствует свадеб в Петров пост.

Во-первых, в дни поста запрещено вести праздный образ жизни, под запретом любые гулянья и веселье.

Во-вторых, пост – это, прежде всего, ограничения в еде. А накрыть постный стол в день свадьбы вряд ли получится.

Согласно народным поверьям, пара, которая сыграет свадьбу в Петров пост, крепкой не будет. Скорее всего, такая семья быстро распадется из-за постоянных ссор.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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