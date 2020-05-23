Петров пост в 2020 году: когда он начнется и что нельзя есть в эти дни

Пост посвящен памяти двух апостолов – Петра и Павла (потому еще его называют апостольским). Он установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью христианства всему миру.

Как и любой из многодневных постов в Православной церкви, Петров пост призывает верующих к молитвам, к самосовершенствованию и победе над грехами.