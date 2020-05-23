Петров пост в 2020 году: когда он начнется и что нельзя есть в эти дни

Петров пост – это первый летний многодневный пост, который готовит христиан к дню памяти апостолов Петра и Павла. В народе этот пост называли "петровка-голодовка". Каждый год он начинается в разное время и длится от одной до шести недель. Рассказываем, когда Петров пост начнется в 2020 году, что можно есть в этот период, а также о том, можно ли играть свадьбу в эти дни.
Вообще Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней, и его начало всегда приходится на разные даты. Начинается он всегда в понедельник, через неделю после Троицы, дата которой зависит от дня празднования Пасхи. Но заканчивается Петров пост всегда 12 июля – в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Как и любой из многодневных постов в Православной церкви, Петров пост призывает верующих к молитвам, к самосовершенствованию и победе над грехами.
Примерно в 1000 году пост разбили на две части. Первая его половина заканчивалась 12 июля. Вторая – стала называться Успенским постом, который начинается 14 августа и длится две недели.
По понедельникам можно есть горячую пищу без масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям постящиеся могут есть рыбу. Связано это с тем, что апостол Петр родился в семье рыбака и считается покровителем рыболовов. В среду и пятницу употреблять рыбу и морепродукты нельзя, в этот день предписано сухоядение (можно воду, хлеб, сырые овощи, ягоды и фрукты).
В выходные и храмовые праздники можно пить вино.
Не поститься можно детям, беременным и кормящим женщинам, больным, служащим. Но послабления эти касаются только пищи, а вот усиленной молитвы и совершения добрых дел верующие избегать не должны.
- отказаться от алкоголя (небольшое количество вина разрешено в выходные и храмовые праздники);
- ограничить посещение развлекательных мероприятий, а праздники лучше отмечать в кругу семьи без шумных застолий;
- не допускать плохих мыслей, не ругаться матом, не ссориться с окружающими людьми и не завидовать;
- ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и социальными сетями;
- отказаться от венчания;
- воздержаться от интимных отношений (исполнение супружеского долга допускается только по обоюдному согласию).
Во-первых, в дни поста запрещено вести праздный образ жизни, под запретом любые гулянья и веселье.
Во-вторых, пост – это, прежде всего, ограничения в еде. А накрыть постный стол в день свадьбы вряд ли получится.
Согласно народным поверьям, пара, которая сыграет свадьбу в Петров пост, крепкой не будет. Скорее всего, такая семья быстро распадется из-за постоянных ссор.
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