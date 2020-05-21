Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 53

Заболевших в Алтайском крае: 1111

57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Итого общее число заболевших – 1111, среди них 137 детей.

"За предыдущие 5-7 дней этот показатель колебался у нас в пределах 40-45. Сейчас произошло определенное увеличение. Ситуация в крае продолжает оставаться напряженной", – отметил губернатор Виктор Томенко во время заседания правительства 21 мая.

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 33 зараженных;

в Бийске – 10;

в Новоалтайске – 4;

в Первомайском районе – 2;

в Рубцовске – 1;

в Рубцовском районе – 1;

в Бийском районе – 1;

в Славгороде – 1;

в Тюменцевском районе – 1;

в ЗАТО Сибирском – 1;

в Благовещенском районе – 1;

в Алейском районе – 1.

Из больниц за весь период выписали 573 человека, но до сих пор лечиться продолжают 529 жителей Алтайского края (в том числе 72 ребенка). Из этого числа 151 человек находится на амбулаторном лечении, трое – в военном госпитале.

По данным оперштаба на 21 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 63,7 тыс. человек, под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 5458 человек.