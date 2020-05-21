Когда откроются санатории и как они будут работать во время пандемии

Роспотребнадзор дал рекомендации для работы санаториев в период пандемии. Правила касаются как руководителей и сотрудников оздоровительных организаций, так и туристов. Теперь чтобы поехать на отдых нужно не только желание и деньги, но и доказательство, что не заражен коронавирусом. Каким правилам должны следовать санатории и что делать туристам – читайте в материале amic.ru.
С 1 июня 2020 года начнется поэтапный вывод туристических организаций из карантина, заявили в Ростуризме. И первыми в стране откроются санаторно-курортные учреждения.
"С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется, докручиваем какие-то мелочи, нюансы. Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер", – рассказала Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Однако это не значит, что все здравницы страны заработают с начала июня. Для этого нужно решение властей. К примеру, о возобновлении работы санкура в Алтайском крае речи пока не идет (хотя оздоровительные организации Белокурихи уже готовятся к приему гостей). А вот власти Краснодарского края заявили, что с 1 июня лечебно-профилактические санатории заработают. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Да. Но вот только с ограничениями. Столы будут стоять на расстоянии примерно 2 метра друг от друга, и за каждым может сидеть только один человек. Исключение лишь для семей, которые и так проживают вместе в одном номере.
Шведский стол тоже изменится. Блюда расставят так, чтобы туристы могли брать их и при этом соблюдать социальное дистанцирование. Для этого даже на полу нанесут сигнальную разметку. Такие же правила будут в заведениях, где работает раздача.
Но также питание организуют и по номерам либо в ресторанах по системе заказов.
Кроме того, отдыхающим каждый день будут измерять температуру. В случае признаков ОРВИ или повышенной температуры тела – изолируют от других отдыхающих.
1. Следить за тем, чтобы люди соблюдали социальное дистанцирование: в коридорах, столовых, на пляже, у стойки регистрации и т.д. В местах общего пользования установят дозаторы с антисептиком, будут проводить обеззараживание воздуха и регулярную уборку.
2. Убирать номер будут тщательно, в том числе обрабатывать все поверхности помещения. Влажная уборка должна проводиться не реже одного раза в день. Матрасы будут обрабатывать парогенератором, каждые два часа номера необходимо проветривать.
3. Соблюдать меры профилактики. Сотрудников без справок об отсутствии коронавируса не допустят к работе. Пройти тест нужно не ранее чем за семь дней до выхода на работу. И раз в неделю сотрудников должны проверять на COVID-19. При наличии симптомов ОРВИ допускать к работе не будут. В течение рабочего дня все должны соблюдать профилактические меры – часто мыть руки с мылом, носить маски, пользоваться антисептиками, несколько раз за смену измерять температуру.
Отдельные правила прописываются для обработки пищеблока, уличных площадок, уборок помещений. Подробнее об этом можно прочитать в документе Роспотребнадзора.
Комментарии
замечательный отдых получится! вперед с песней
Пипец отдых. От желающих отбоя не будет)))
проинформировать санаторий, что не контактировали с "вероятными больными в срок не менее 14 дней"
Да ну? Как говорил д-р Хаус - все врут!
Работа санаториев во время пандемии...Сама постановка вопроса говорит о многом. Поликлиники не работают в штатном режиме, а санатории открывать собрались.
на шведском столе у блюд общие лопатки для блюд, которые все хватают руками, кнопки на кофемашинах и ручки на кувшинах с соком, дверные ручки тоже за каждым никто протирать не будет...
В продуктовых во всех тоже разметку нанесли, а толку, народ только что друг на друга не залазит. Сегодня два УО, извините, по другому не могу назвать, зашли в Марийку без масок и ходили нагло улыбались и прямо мордой своей со спецом к каждому приближались.
Дети по подворотням
Со стадионов гонят
А они бесарабовский бизнес спасают
Полная чушь про санатории. Не возможно так работать. И отдыхать