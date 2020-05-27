Можно ли отказаться от ваучера авиакомпании и вернуть деньги за отмененный рейс

У многих возникает вопрос, законно ли то, что авиакомпании выдают пассажирам ваучеры вместо денег. Хотя Госдума и приняла этот законопроект, юристы утверждают, что пока в действующих законах России ни о каких ваучерах не говорится. Сначала этот законопроект должен одобрить Совет Федерации, затем – президент. И только после этого он вступит в силу.

"В настоящее время ни гражданское, ни воздушное законодательство, ни законодательство о защите прав потребителей не содержит упоминаний о ваучерах авиакомпаний", – рассказала "Московскому комсомольцу" к.ю.н., директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина.

По мнению руководителя АБ "Панфилов и партнеры", ваучеры нарушают федеральное законодательство о защите прав потребителей и гражданское законодательство.

"Нет гарантий, что в момент, когда пассажир захочет совершить поездку, воспользовавшись ваучером, авиакомпания еще будет существовать. Значит, потребитель и услугу не получит, и деньги свои не увидит. Этот ваучер будет для него бессмысленной бумагой", – заявляет он.