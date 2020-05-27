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Можно ли отказаться от ваучера авиакомпании и вернуть деньги за отмененный рейс

, ИА "Амител"
Авиакомпании предлагают клиентам ваучеры вместо денег за неиспользованный билет. Кому они нужны и можно ли от них отказаться
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Миллионы путешественников по всему миру не могут вернуть собственные деньги за купленные авиабилеты. А связано это с тем, что авиакомпании вместо денег предлагают им забрать сертификаты, или так называемые ваучеры. И пока юристы спорят, насколько это законно, Госдума 22 мая в третьем чтении приняла законопроект, который позволит транспортным компаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за отмененные из-за коронавируса поездки. Рассказываем, можно ли отказаться от этих ваучеров и вернуть свои деньги назад и вообще стоит ли делать это в сложившейся ситуации. 

1
Авиакомпания вместо возврата денег за билет предлагает ваучер. Что это такое?
Ваучеры, или как их еще называют авиакомпании, сертификаты – это электронный документ, в котором хранится возвратная сумма авиабилета. Процесс такой: авиакомпания зачисляет деньги на ваучер пассажира. Он может использовать его на будущие полеты. Обналичить или каким-то образом получить эти деньги на руки нельзя.
2
Зачем нужны эти ваучеры? Почему бы просто не вернуть деньги?
Авиакомпаниям просто не хватает запасов средств, чтобы вернуть деньги всем желающим.

Член общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что при помощи ваучеров пассажирам, по сути, предлагают прокредитовать авиакомпании, но в этом случае клиент рискует: непонятно, когда будет следующий полет, и есть опасность, что компания, выдавшая ваучер, обанкротится и не сможет выполнить обещанные рейсы, опасается он.

"Если человек путешествует один-два раза в год, а таких в России очень много, брать ваучер ему нет смысла", – рассказал "Российской газете" Зотов. Деньги за билет многим нужны прямо сейчас.

3
А законно ли выдавать ваучеры вместо денег?

У многих возникает вопрос, законно ли то, что авиакомпании выдают пассажирам ваучеры вместо денег. Хотя Госдума и приняла этот законопроект, юристы утверждают, что пока в действующих законах России ни о каких ваучерах не говорится. Сначала этот законопроект должен одобрить Совет Федерации, затем – президент. И только после этого он вступит в силу.

"В настоящее время ни гражданское, ни воздушное законодательство, ни законодательство о защите прав потребителей не содержит упоминаний о ваучерах авиакомпаний", – рассказала "Московскому комсомольцу" к.ю.н., директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина.

По мнению руководителя АБ "Панфилов и партнеры" Алексея Панфилова, ваучеры нарушают федеральное законодательство о защите прав потребителей и гражданское законодательство.

"Нет гарантий, что в момент, когда пассажир захочет совершить поездку, воспользовавшись ваучером, авиакомпания еще будет существовать. Значит, потребитель и услугу не получит, и деньги свои не увидит. Этот ваучер будет для него бессмысленной бумагой", – заявляет он.

4
Если я соглашусь на ваучер, в какой валюте мне его оформят?
В той же валюте, в которой покупали билет. То есть если вы бронировали билет в евро (долларах, фунтах стерлингов и других валютах), то и ваучер будет оформлен в этой же валюте. Но на всякий случай уточните этот момент в авиакомпании, в которой вы приобретали билет.
5
А если авиакомпания обанкротится, мне вернут деньги?
Вот с этим сложно. Пока нет никаких гарантий, что обанкротившаяся авиакомпания будет возмещать пассажирам стоимость их авиабилетов.

"Гарантий возврата, конечно, нет. Билет же – не депозит, покрываемый Агентством по страхованию вкладов или его аналогом в других странах. Это обязательство компании. Так что если в ходе банкротства у компании будет недостаточно активов на исполнение своих обязательств, то можно не получить ничего", – рассказала РБК независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Не советует рассчитывать на денежную компенсацию и проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Если авиасообщение возобновляется, а проблемы будут только у одной или нескольких авиакомпаний, то владельцам билетов в лучшем случае могут предложить обменять их на билеты другой авиакомпании – в рамках рекламной акции. Если же сроки пандемии затягиваются и авиасообщение не возобновляется дольше года и более, то это типичный случай форс-мажорных обстоятельств, при которых "никто никому ничего не должен".

В случае банкротства авиакомпании эксперты советуют идти в арбитражный суд. По закону кредитор имеет право на погашение задолженности после продажи имущества компании, подчеркивает Венера Шайдуллина.  

6
Могу ли я отказаться от ваучера и забрать деньги? И получится ли у меня?
Можете, утверждают представители авиакомпаний.

К примеру, в "Аэрофлоте" нам сообщили, что пассажир имеет полное право отказаться от предлагаемого ваучера. Для этого нужно:

  1. Составить претензию в адрес авиакомпании, в которой вы должны указать, что настаиваете именно на возврате денег, что ваучер или сертификат вам не нужен, так как пользоваться услугами авиакомпании вы не планируете.
  2. Ждите 30 дней – именно за это время авиакомпания должна рассмотреть вашу претензию.

В случае отказа авиакомпании в возврате денег идите в суд.

Но! Лучше вам поторопиться, так как юристы утверждают, что после "узаконивания" ваучеров шансы вернуть деньги за авиабилет снизятся в разы. 

Однако эксперты утверждают, что хотя теоретически возможность вернуть "живые" деньги и есть, но практически сделать это будет очень сложно. Конечно, можно попробовать вернуть деньги через суд, но юристы предупреждают, что сделать это быстро не получится. К тому же сейчас с авиакомпаний и взыскивать-то нечего. Более того, будет ли это выгодно пассажиру? Ведь в случае судебной тяжбы придется потратиться на услуги юристов.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

27.05.2020 09:01
- гость -

Это обстоятельство, не зависящее от воли сторон, т. е. Форс-мажор
Соответственно можно деньги не возвращать

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