Даты ЕГЭ 2020. На какие числа перенесли экзамены и что изменилось в сдаче?

А как будет проходить ЕГЭ-2020? Очно?

Да, ЕГЭ будет проходить очно. Однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом усилят санитарный контроль.

В помещениях проведут дезинфекцию.

На входе в пункты проведения экзаменов всем организаторам и участникам будут измерять температуру тела.

В помещении будет дозатор с антисептиком.

Рассадку выпускников в аудиториях организуют с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и в шахматном порядке.

Чтобы соблюсти эти меры, возможно, увеличат число пунктов сдачи экзаменов – в аудитории будет меньше сдающих. Именно поэтому проведение самого массового ЕГЭ – по русскому языку – планируют разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.