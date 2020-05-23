Суббота, 23 Май, 09:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,88
€ 78,44
20°

326448 +0
Обь
388см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Ищите золото и не трогайте землю. Что нельзя делать в Симонов день 23 мая

, ИА "Амител"
Считалось, что в этот день на лугах всходят самые целебные травы, собирать которые голыми руками было нельзя

23 мая почитается память святого Симона Зилота – сводного брата Иисуса Христа, одного из двенадцати апостолов. У славян этот день был связан с праздником именин Матери Сырой Земли. Зачем в этот день крестьяне собирали лекарственные травы и почему искали сокровища – в материале amic.ru.

1
Кто такой Симон Зилот?

Согласно преданию, святой апостол Симон проповедовал учение Христа в Иудее, Египте, Грузии и Ливии. Есть сведения о посещении апостолом Симоном Британии. Прозвище "Зилот" в переводе с греческого означает "ревнитель", то есть благочестивый человек, ревностно следующий иудейскому закону.

Симон поселился в уединенном местечке Псырцха (рядом с Новым Афоном в Абхазии), в пещере на берегу одноименной реки примерно в 55 году н.э. Считается, что проповеди Симона в Абхазии уничтожили языческий обычай приносить в жертву богам младенцев. В древних абхазских притчах часто встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил прикосновением руки различные недуги, брызгал водой на больное место, читал молитву на незнакомом языке, и все проходило.

По преданию, апостол принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа – был заживо распилен пилой. Погребен в городе Никопсии. Впоследствии, в XIX веке, на предполагаемом месте подвигов апостола, близ Апсарской горы, был сооружен Новоафонский монастырь. Мощи Симона находятся в Ватикане в соборе Святого Петра.

2
Какие традиции есть на Симонов день и что нельзя делать?

На Руси Симонов день называли по-разному: именины Земли, именины Матери Сырой Земли, Симон-гулимон. На территории современной Украины и Белоруссии праздник именовали Царьград, Целаград, Сымон, Эразм, Апостал Зілот, в Полесье – Симоново золото.

Считалось, что в Симонов день Земля – именинница, она отдыхает так же, как и в Духов день (отмечается на 51-й день после Пасхи).

Поэтому в Симонов день не брались ни за какую земляную работу. Считалось, что 23 мая нельзя тревожить землю: не пахали, не боронили, не рыли, а особенно старались не вбивать в землю колья. Согласно народному поверью, в Симонов день на лугах "выходят" самые полезные и целебные травы, потому что апостол в этот день дает травам особую чудодейственную силу.

При этом, как ни удивительно, рекомендовалось сеять пшеницу.

3
А что можно делать на Симона Зилота?
В Симонов день крестьяне первый раз собирали лекарственные травы. Говорили: "На Зилота собирай зелье у болота". Запасались древесной корой, соцветиями деревьев и трав, копали молодые коренья.

Перед этим нужно было хорошо помыться и надеть чистое белье. Ценные травы собирали не голыми руками, а через платок или полотенце. Отбивали поклон матушке земле, просили у нее прощения; в спорах клали землю на голову и произносили клятву. Разумеется, в этот день приветствовалось и чтение молитв.

Именины земли в народном сознании связываются с образом Николы и называются иногда Николин батька. На Украине также собирали лекарственные травы (зелье), за что этот день называли Симонове зело. В этот день, когда срывали или выкапывали зелье, то произносили:

"Миколин батько велів,
Щоб ти, зілля, було лікарством
Од всякої хвороби!"

Кроме того, 23 мая (10 мая по старому стилю) поощрялись поиски сокровищ. Кладоискатели были уверены в том, что святой Симон Зилот всегда им поможет. Считали, что между словами "Зилот" и "золото" есть мистическая связь.

 

4
Приметы на Симонов день
  • Дождь идет долго – летний сезон будет ненастным.
  • Птицы поют до утра – к дождю.
  • Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают – ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
  • Крот выбрасывает земли вокруг норы больше обычного – к дождю.
  • Если закрепленный над входной дверью веник падает на вошедшего, значит, человек пришел с нехорошими мыслями.
  • Родившиеся 23 мая набираются сил у земли. Такие люди обычно доживают до глубокой старости. 
  • Дует ветер во время дождя – ожидай хорошей погоды.
5
Какие поговорки связаны с этим днем?
  • На Симона Зилота земля – именинница: грех пахать.
  • Сей пшеницу на Симона Зилота – родится, аки золото.
  • На апостола Симона копают коренья на зелье.
  • В этот день Земля поглощает клятвопреступников и клеветников.
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
09:06
Чернокожий актер в сериале о Екатерине II шокировал российских зрителей 0
08:47
Больше разговоров было. Алтайский край заработал на приватизации всего 10 млн рублей 0
08:16
Американец буквально использовал совет использовать фильтры на фото в соцсетях 1
07:49
Ищите золото и не трогайте землю. Что нельзя делать в Симонов день 23 мая 0
07:31
Парикмахерским в Алтайском крае разрешили работать, но они все равно недовольны 5
07:03
Отдых по-русски: за что мы любим дачи 0
06:35
Петров пост в 2020 году: когда он начнется и что нельзя есть в эти дни 0
06:04
Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 23 мая 0
23:40
В Республике Алтай полицейские ищут дом для пса, дослужившего до пенсии 0
23:21
Лукашенко призвал "не становиться на колени" перед Россией 9
22:52
В алтайском медуниверситете показали, как студенты проводят карантин в общежитии 1
22:25
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков, которые готовили теракты 0
22:07
Медработники больницы №1 Рубцовска пожаловались в СК на отсутствие выплат 1
21:57
Владимир Путин предупредил о второй волне коронавируса, которая начнется осенью 5
21:27
Алтайский министр образования призвал бывших учеников подарить своим школам гаджеты 2
21:04
Нарушителей самоизоляции в России будут отправлять на работу в больницу 9
20:49
"Единственное, что может вызвать этот экзамен – рвотный рефлекс" – нейробиолог о ЕГЭ 1
20:27
В правительстве ожидают серьезный рост смертности от коронавируса в мае 3
20:01
Пассажирский самолет упал на жилой район в Пакистане. На борту никто не выжил 1
19:55
В Латвии ворона помогла медлительному ежу перейти через дорогу 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 54 3
19:09
Краевая клиническая больница скорой помощи перепрофилирована в ковидный госпиталь 3
18:54
В Алтайском крае возобновляется движение автобусов из Барнаула в Змеиногорский район 0
18:31
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае 11
18:05
Клип Little Big UNO стал самым "быстрорастущим" в истории Евровидения 0
17:53
Пособия по уходу за детьми для неработающих россиян увеличили 0
17:39
Сотрудники полиции проверяют, как барнаульцы соблюдают масочный режим 16
17:28
Пешком из Казахстана. В Алтайском крае задержали нарушителя госграницы 0
17:20
Тело утонувшего мужчины нашли в Алтайском крае 0
17:08
Стали известны примерные сроки второй волны пандемии коронавируса в России 5
16:55
Уже 38 студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом 13
16:46
Дожди прекратятся. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных 0
16:40
Россиянин в костюме старика украл более 20 миллионов рублей из банкоматов 3
16:23
Возведение стены на границе Украины и России отложили еще на четыре года 4
16:10
Пьяный житель Славгорода при помощи газового баллончика пытался отбиться от полиции 1
15:57
Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от коронавируса 4
15:42
В Барнауле убирают стихийный рынок с площади Спартака 39
15:30
Глава Тульской области заступился за медсестру, надевшую защитный костюм на купальник 14
15:16
"Безответственное отношение". Глава Барнаула о росте числа зараженных коронавирусом 74
15:06
В России за сутки коронавирусом заразились менее девяти тысяч человек 1
14:55
Никого не узнает. Что произошло с Борисом Моисеевым и вернется ли он на сцену 0
14:45
Алтайский тракторист пытался подкупить автоинспектора 8
14:31
Цены как в столице. В Бийске на продажу выставили три рекордно дорогие квартиры 4
14:17
Совершил тяжкое преступление. 21-летнего парня разыскивают в Алтайском крае 10
14:04
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников 46
13:52
Алтайский врач рассказал о состоянии ребенка, подключенного к ИВЛ из-за коронавируса 0
13:40
Будут покупать штаны, а не авто. Автодилеры о том, как упали продажи машин в пандемию 4
13:28
Мужчина утонул в Алтайском крае. Тело ищут уже два дня 1
13:16
Музей Василия Шукшина в Сростках откроется не раньше августа 0
13:04
В Барнауле проверили, есть ли в магазинах объявления о масочном режиме 20

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.