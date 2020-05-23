23 мая почитается память святого Симона Зилота – сводного брата Иисуса Христа, одного из двенадцати апостолов. У славян этот день был связан с праздником именин Матери Сырой Земли. Зачем в этот день крестьяне собирали лекарственные травы и почему искали сокровища – в материале amic.ru.
Согласно преданию, святой апостол Симон проповедовал учение Христа в Иудее, Египте, Грузии и Ливии. Есть сведения о посещении апостолом Симоном Британии. Прозвище "Зилот" в переводе с греческого означает "ревнитель", то есть благочестивый человек, ревностно следующий иудейскому закону.
Симон поселился в уединенном местечке Псырцха (рядом с Новым Афоном в Абхазии), в пещере на берегу одноименной реки примерно в 55 году н.э. Считается, что проповеди Симона в Абхазии уничтожили языческий обычай приносить в жертву богам младенцев. В древних абхазских притчах часто встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил прикосновением руки различные недуги, брызгал водой на больное место, читал молитву на незнакомом языке, и все проходило.
По преданию, апостол принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа – был заживо распилен пилой. Погребен в городе Никопсии. Впоследствии, в XIX веке, на предполагаемом месте подвигов апостола, близ Апсарской горы, был сооружен Новоафонский монастырь. Мощи Симона находятся в Ватикане в соборе Святого Петра.
На Руси Симонов день называли по-разному: именины Земли, именины Матери Сырой Земли, Симон-гулимон. На территории современной Украины и Белоруссии праздник именовали Царьград, Целаград, Сымон, Эразм, Апостал Зілот, в Полесье – Симоново золото.
Считалось, что в Симонов день Земля – именинница, она отдыхает так же, как и в Духов день (отмечается на 51-й день после Пасхи).
Поэтому в Симонов день не брались ни за какую земляную работу. Считалось, что 23 мая нельзя тревожить землю: не пахали, не боронили, не рыли, а особенно старались не вбивать в землю колья. Согласно народному поверью, в Симонов день на лугах "выходят" самые полезные и целебные травы, потому что апостол в этот день дает травам особую чудодейственную силу.
При этом, как ни удивительно, рекомендовалось сеять пшеницу.
Перед этим нужно было хорошо помыться и надеть чистое белье. Ценные травы собирали не голыми руками, а через платок или полотенце. Отбивали поклон матушке земле, просили у нее прощения; в спорах клали землю на голову и произносили клятву. Разумеется, в этот день приветствовалось и чтение молитв.
Именины земли в народном сознании связываются с образом Николы и называются иногда Николин батька. На Украине также собирали лекарственные травы (зелье), за что этот день называли Симонове зело. В этот день, когда срывали или выкапывали зелье, то произносили:
"Миколин батько велів,
Щоб ти, зілля, було лікарством
Од всякої хвороби!"
Кроме того, 23 мая (10 мая по старому стилю) поощрялись поиски сокровищ. Кладоискатели были уверены в том, что святой Симон Зилот всегда им поможет. Считали, что между словами "Зилот" и "золото" есть мистическая связь.
- Дождь идет долго – летний сезон будет ненастным.
- Птицы поют до утра – к дождю.
- Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают – ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
- Крот выбрасывает земли вокруг норы больше обычного – к дождю.
- Если закрепленный над входной дверью веник падает на вошедшего, значит, человек пришел с нехорошими мыслями.
- Родившиеся 23 мая набираются сил у земли. Такие люди обычно доживают до глубокой старости.
- Дует ветер во время дождя – ожидай хорошей погоды.
- На Симона Зилота земля – именинница: грех пахать.
- Сей пшеницу на Симона Зилота – родится, аки золото.
- На апостола Симона копают коренья на зелье.
- В этот день Земля поглощает клятвопреступников и клеветников.
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