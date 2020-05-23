Кто такой Симон Зилот?

Согласно преданию, святой апостол Симон проповедовал учение Христа в Иудее, Египте, Грузии и Ливии. Есть сведения о посещении апостолом Симоном Британии. Прозвище "Зилот" в переводе с греческого означает "ревнитель", то есть благочестивый человек, ревностно следующий иудейскому закону.

Симон поселился в уединенном местечке Псырцха (рядом с Новым Афоном в Абхазии), в пещере на берегу одноименной реки примерно в 55 году н.э. Считается, что проповеди Симона в Абхазии уничтожили языческий обычай приносить в жертву богам младенцев. В древних абхазских притчах часто встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил прикосновением руки различные недуги, брызгал водой на больное место, читал молитву на незнакомом языке, и все проходило.

По преданию, апостол принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа – был заживо распилен пилой. Погребен в городе Никопсии. Впоследствии, в XIX веке, на предполагаемом месте подвигов апостола, близ Апсарской горы, был сооружен Новоафонский монастырь. Мощи Симона находятся в Ватикане в соборе Святого Петра.