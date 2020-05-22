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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 54

, ИА "Амител"
Главное за 22 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

И снова резкий скачок зараженных и еще один умерший с COVID-19 (не дождемся мы снятия ограничений). В Алтайском крае решают, как увеличить число пунктов для сдачи ЕГЭ, и для предпринимателей ужесточают ответственность за нарушение масочного режима. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?

74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших составило 1184 человека, среди них 144 ребенка.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 61 новый случай заражения;
  • в Славгороде – 5;
  • в Тюменцевском районе – 2;
  • в Павловске – 1;
  • в Бийске – 1;
  • в Новоалтайске – 1;
  • в Бийском – 1;
  • в Советском – 1;
  • в Тальменском районе – 1.

Увеличилось число тяжелых больных, теперь их 30, из них 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. А вот месячный ребенок, которого привезли в тяжелом состоянии в больницу на выходных, по словам врачей, уже идет на поправку.

По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 67 тыс. человек.

2
Еще один случай смерти

В Алтайском крае умер десятый пациент с диагнозом COVID-19.

Однако смерть именно от коронавируса подтверждена только у семи человек. По двум ожидается окончательное заключение экспертов. Еще в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти, сообщили в оперштабе.

Все умершие имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому патологоанатомические исследования занимают определенное время.

3
Просьба надеть маски

Администрация Центрального района и дружинники провели рейд по торговым точкам Барнаула. Они проконтролировали соблюдение масочного режима и наличие информационных листовок и объявлений.

В случае если посетитель находится в магазине без маски, его информируют о необходимости соблюдения ограничений и вправе отказать в обслуживании на кассе. Могут даже вызвать полицию для пресечения нарушения.

Однако этим правилам следуют не все предприниматели. Нарушения выявили в 52 торговых точках. С сотрудниками провели разъяснительную беседу.

4
Мэр обратился к барнаульцам
По словам главы города Вячеслава Франка, рост числа заболевающих коронавирусом произошел из-за безответственного отношения барнаульцев, которые не соблюдают ограничительных мер и рекомендаций Роспотребнадзора.

"Уважаемые барнаульцы, сегодня во многом от нашей самодисциплины зависит, как долго Барнаул будет жить в режиме ограничительных мер и самоизоляции. Чтобы сократить это время, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. По возможности ограничьте личные контакты, не выезжайте большими компаниями за город, старайтесь избегать мест скопления людей. Позаботьтесь о себе и своих близких. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения вируса. Берегите себя, будьте здоровы!" – отметил мэр города. 

5
А что там с ЕГЭ?

Его перенесли. Экзаменационная кампания стартует 29 июня, а завершится 20 июля.

Процедура пройдет в очном формате, но с соблюдением санитарных норм. Теперь в аудиториях будет находиться меньше людей. Все из-за рекомендаций Роспотребнадзора: выпускники во время экзамена должны сидеть на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Из-за этого в Алтайском крае могут увеличить число пунктов сдачи, примерно на 300. 

Сейчас в Минобре прорабатывают этот вопрос. Они рассматривают варианты либо увеличить число школ, либо в каждом пункте задействовать больше классов. В качестве аудиторий для сдачи экзаменов даже рассматривают спортивные и актовые залы, столовые (если они соответствуют всем необходимым нормам).

Полное расписание ЕГЭ-2020 и подробнее о новых правилах можно почитать в материале amic.ru.

6
Ужесточение масочного режима

С 22 мая санитарные власти Алтайского края ужесточают  ответственность предпринимателей за несоблюдение масочного режима.

Высокие темпы распространения инфекции в регионе связаны с тем, что не соблюдаются меры профилактики на предприятиях и в организациях. Роспотребнадзор проверил более 6 тысяч объектов, и на 30% из них выявили нарушения. Предприниматели не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, не измеряют сотрудникам температуру и редко проводят дезинфекцию.

За такие нарушения грозит штраф от 50 до 150 тыс. рублей — для ИП, от 200 до 500 тыс. рублей — для юрлиц.

7
Карантин в общежитие 

38 студентов АГМУ, проживающих в общежитии № 3, заразились коронавирусом. У всех болезнь протекает бессимптомно, заболевшие  госпитализированы в инфекционное отделение на базе Краевого госпиталя для ветеранов войн.

Оставшиеся 210 учащихся остаются на карантине в здании общежития. Администрация вуза снабжает их водой и питанием. На карантине они просидят 14 дней.

Тесты на COVID-19 сдали и все сотрудники вуза, которые появлялись в общежитии в течение последних двух недель. Коронавирус у них не обнаружили.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

О детях

О профилактике

Об ограничениях и возможностях

О деньгах

О работе

Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.05.2020 19:59
- гость -

карантин (где?) в общежитиИ

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