Никого не узнает. Что произошло с Борисом Моисеевым и вернется ли он на сцену

Эксцентричный российский артист Борис Моисеев с трудом общается с друзьями, почти не узнает никого из своих родных и забывает события из своей жизни, пишут СМИ. Певец уже долгое время не появляется на публике, и пользователи в Сети даже высказывали предположения, что Моисеева якобы уже нет в живых. Рассказываем, что на самом деле произошло с певцом "Голубой луны", почему он перестал выходить свет, а также о том, вернется ли Борис Моисеев когда-нибудь на сцену.
Но даже после такого тяжелого состояния певец смог вернуться на сцену. Из больницы его выписали в феврале 2011, а в июле того же года он уже пел на сцене. Но, как сообщают СМИ, через пять лет у Бориса Моисеева случился второй инсульт, после которого он так и не смог оправиться до конца: у певца возникли проблемы с речью, были атрофированы мышцы лица.
"Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте певца Димаша в Кремле, – говорит 51-летний Соседов. – Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой"... однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", – рассказал Соседов.
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, в свою очередь, рассказывает, что сейчас Борис Моисеев даже не может "сносно общаться".
"Раньше Боря мог выступать, работать, выходить в свет. Но теперь у него нет физической возможности делать то, что он делал раньше, – объясняет продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. – В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается. Я лично попросил тогда на съемках моего друга Сергея Гороха прекратить водить Борю на такие ток-шоу", – заявил Разин.
"В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. Поэтому я и сказал его директору Сергею прекращать эти публичные выходы <…> Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно", – рассказывает Разин.
"Также ему помогают поклонницы. Одна состоятельная женщина присылает очень хорошие деньги, другая дает чуть меньшие суммы, но это же тоже внимание и помощь. Также помогает Нелли Кобзон, пару раз помощь поступала от Аллы Борисовны Пугачевой", – рассказал Лавров.
"Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло. Артист, как спортсмен, не может вечно быть в форме, в фаворе. Все уходят так или иначе. Но в то же время могу сказать, что таких артистов, как Боря, на эстраде сейчас нет. Он был очень ярким!" – считает Соседов.
Главный хит певца – "Голубая луна", исполненная в дуэте с Николаем Трубачом.
В 1995 году создал собственный шоу-театр, после чего поставил сольные программы-спектакли "Дитя порока", "Падший ангел", "Королевство любви". Выпустил альбомы и шоу-программы "Праздник! Праздник!", "Просто Щелкунчик", "Лебедь", "По секрету", "Потанцуем?!", "Чужой", "Империя чувств", "Любимый человек".
Борис Моисеев снимался в фильмах "Пришла и говорю", "Удар лотоса", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Али-Баба и сорок разбойников", "Дневной Дозор", "Провинциальные страсти", "Самый лучший фильм" и других.
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