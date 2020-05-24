Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 56

Количество зараженных в Алтайском крае продолжает расти, в регион возвращаются люди из заграницы, а в Республике Алтай, несмотря на рост числа инфицированных, готовятся к первому этапу снятия ограничительных мер. Главное из темы "Коронавирус на Алтае" за 24 мая — в подборке от amic.ru.
Региональный оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в регионе выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в крае зарегистрировали 1325 инфицированных. Большинство новых случаев заражения выявили в Барнауле – 69 человек. Также по одному инфицированному нашли в Новоалтайске и в Первомайском районе.
Рост числа зараженных не помогает убедить людей носить маски. 50 нарушителей масочного режима в регионе привлекут к ответственности.
В числе 136 россиян, которые 23 мая прибыли из Ташкента в Толмачево, оказались и жители Алтайского края. Кроме того, в Россию из Узбекистана вернулись и жители Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской области. Теперь всем им предстоит провести две недели в обсервации.
Рейсы, которые возвращают россиян домой, являются единственными, которые разрешены во время пандемии, так как правительство России поручило полностью прекратить авиасообщение с другими странами.
В Республике Алтай за прошедшие сутки коронавирусом заразились семь человек. Диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска и пяти жителей Кош-Агачского района. Во всех случаях вирус выявлен у лиц, контактных с ранее госпитализированными пациентами.
Всего в регионе 102 зараженных, а выписано из больницы 47 человек.
Правительство республики опровергло фейк о неготовности больниц к приему пациентов, который ранее появился в СМИ.
Роспотребнадзор по Республике Алтай сообщил о том, что в регионе переходят к первому этапу снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.
"С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров", — рассказали в ведомстве.
На одном из открытых стадионов правительство организует пропускную систему,а перед входом у всех будут измерять температуру.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
О детях
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об ограничениях и возможностях
- как оформить больничный работающим пенсионерам в мае 2020;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых.
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Комментарии
Фото с масками напомнило
купила маску и перчатки
и разложила просушить
на всякий случай если прошлый
владелец чем-то там болел
соблюдаем рифму господа!
купила маску и перчатки
и разложила просушить
на всякий случай если сладкий
кого-то где-то в них душил
Господа, успокойтесь! Дуэль отменили ещё в Пушкинские времена
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24.05.2020 19:46
@@
Плакали твои денежки.Сейчас кто-нибудь тебя опередит.
19:50 Гость @ Сейчас кто-нибудь тебя опередит.@
А что, до сих пор у пиндосов доказательств нету, раз выдают такой грант?
Значит нет таких доказательств..