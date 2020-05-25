Поступление в вуз 2020: как пройдет приемная кампания и что изменится

Когда подать документы в вуз в 2020 году?

Уже в июне, как откроются приемные комиссии.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил, что в июне начнут принимать документы в магистратуру, а в июле – на бакалавриат. Ведь для поступления в вуз нужны результаты ЕГЭ, которые дети узнают только в июле. Однако, как оказалось, подать документы раньше смогут все.

"Мы хотим начать прием документов абитуриентов довольно рано – в июне, уже после того, как выпускники текущего года получат аттестаты о своем образовании, до начала ЕГЭ, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. А потом уже в конце приемной кампании использовать внесенные в систему оценки ЕГЭ, для того чтобы провести рейтингование и зачисление абитуриентов", – рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Чтобы не пропустить срок подачи документов, замминистра рекомендовал следить за ситуацией на сайте выбранного университета.