Поступление в вуз 2020: как пройдет приемная кампания и что изменится

После переноса ЕГЭ на период с 29 июня по 20 июля 2020 года появилась информация, что приемная кампания в высших учебных заведениях тоже изменится. Как поступить в вуз в 2020 году, можно ли это сделать очно, что будет с бюджетными местами и вступительными испытаниями – читайте в материале amic.ru.
Уже в июне, как откроются приемные комиссии.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил, что в июне начнут принимать документы в магистратуру, а в июле – на бакалавриат. Ведь для поступления в вуз нужны результаты ЕГЭ, которые дети узнают только в июле. Однако, как оказалось, подать документы раньше смогут все.
"Мы хотим начать прием документов абитуриентов довольно рано – в июне, уже после того, как выпускники текущего года получат аттестаты о своем образовании, до начала ЕГЭ, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. А потом уже в конце приемной кампании использовать внесенные в систему оценки ЕГЭ, для того чтобы провести рейтингование и зачисление абитуриентов", – рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
Чтобы не пропустить срок подачи документов, замминистра рекомендовал следить за ситуацией на сайте выбранного университета.
Пока непонятно. Все будет зависеть от эпидситуации в регионе, где находится вуз, и от решений местных властей. Если режим смягчат, то не исключено, что документы можно будет подать лично. Но пока вузам рекомендовали контактировать с абитуриентами дистанционно.
Подавать документы поступающие смогут в электронной форме через ресурсы вуза либо с помощью сервиса "Поступление в вузы онлайн".
В 2020 году зачисление в вузы пройдет в августе и в более сжатые сроки.
"Пока что мы предполагаем, что эта процедура будет происходить по обычной формуле: первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, вторым приказом зачисляются 80% абитуриентов. И, наконец, последним приказом зачисляются все остальные. Таким образом, 100% абитуриентов мы зачислим в конце августа этого года. В скором времени будет предварительный график", – рассказал Дмитрий Афанасьев.
Абитуриенты могут подавать документы в пять вузов, и в каждом из них по трем специальностям. Несмотря на то, что подача документов на 15 направлений маловероятна, но такое право у выпускников есть.
Да, если удастся поступить на "бюджет". К тому же, в 2020 году бюджетных мест будет больше: Минобрнауки сообщило, что дополнительно региональным высшим заведениям выделят чуть больше 30 тысяч таких мест. В ближайшее время правительство РФ установит, на какие направления подготовки и как они будут распределены.
Хотя некоторые высшие учебные заведения подняли плату за обучение, несмотря на рекомендации властей. Скорее всего, это ненадолго: ведь за этим пристально будут следить в Минобрнауки.
"Мы будем контролировать ценовую политику через специальный инструмент. Мы сохраняем доступность и цены на уровне 2019 года. Что касается студентов, которые учатся в вузах не первый год, то там уже были ранее заключены договоры, определены предельные возможности повышения цен. Здесь мы тоже говорим, что нужно строго соблюдать условия договоров, искать способы смягчения ситуации, – пояснил в эфире на радио "Комсомольская правда" замминистра Дмитрий Афанасьев.
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