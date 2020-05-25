Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 57

Очередной рекорд по приросту зараженных. Алтайский край не попал в число регионов, где начали снимать ограничения, а турбазам и санаториям еще нескоро разрешат принимать туристов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Эта цифра стала рекордной для региона.
При этом в Барнауле – 21 новый случай заражения, в Рубцовске – 12, в Тюменцевском районе – 8. Остальных 40 инфицированных проживают на 21 территории края.
Итого: общее число зараженных достигло 1406, среди них 155 детей.
География COVID-19 расширилась: к 50 районам и городам, где ранее обнаружили вирус, прибавилось еще два района – Усть-Пристанский и Заринский.
В регионе уже 36 тяжелых больных, из них 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период выздоровело 639 человек, а вот за прошедшие сутки – всего трое.
Два пациента с COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Алтайском крае. Сейчас специалисты проводят патологоанатомические исследования, чтобы установить, что именно стало причиной смерти.
По данным оперштаба, оба пациента имели ряд тяжелых соматических заболеваний. Однако откуда они и сколько им лет – не сообщается.
Всего в Алтайском крае умерло 12 человек с COVID-19. Из них только у семи коронавирус стал причиной смерти. В одном случае инфицированный умер не из-за вируса, а в четырех – эксперты еще выясняют причину летального исхода.
На 16 предприятиях Алтайского края выявили зараженных коронавирусной инфекцией.
Более того, юрлиц и предпринимателей, нарушающих предписанные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, уже начали штрафовать.
Всего специалисты Роспотребнадзора провели свыше шести тысяч проверок. На 1600 алтайских предприятиях выявили нарушения и вынесли предупреждение об устранении недочетов. Более 800 организаций проверили повторно. В итоге 26 из них оштрафовали.
Массового тестирования всех жителей Алтайского края проводить не будут.
По словам Ульяны Калининой, сейчас тесты проводят бесплатно при появлении симптомов заболевания и в случае контакта с зараженными.
Также, как отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов, теперь в регионе будут тестировать на коронавирус всех поступающих в больницы для экстренной помощи.
"Это связано с возможными заносами инфекции в медучреждение", – заявил министр.
На наличие коронавирусной инфекции в регионе уже обследовали более 75 тысяч человек.
Руководители алтайских турбаз и санаториев надеялись начать принимать туристов с 1 июня. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе открыться им удастся нескоро.
"Если в течение недели сохранится стабильно устойчивая динамика к снижению заболеваемости, тогда будут приниматься решения по снятию ограничительных мероприятий", – пояснила Ульяна Калинина, заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора.
Примерную дату открытия турбаз назвать пока не могут. Однако в Роспотребнадзоре уточнили: санатории и базы отдыха могут вернуться к работе только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. Когда он наступит – неизвестно. Ведь Алтайский край еще даже не дошел до первого этапа.
Специальные посты стоят на границах Алтайского края с Новосибирской и Кемеровской областями, а также с Республикой Алтай.
Прибывший в край человек должен самостоятельно позвонить по телефону 112 и сообщить о своем приезде, после чего отправиться на карантин. Это касается тех, кто приехал на личном авто либо на автобусе.
Из-за пандемии последний звонок в Алтайском крае проходит в онлайн-формате. 25 мая выпускники участвуют во Всероссийской акции "Последний звонок – 2020".
С 14:00 на странице Минпросвещения РФ в "ВКонтакте" начался нон-стоп марафон поздравлений от педагогов и учащихся из всех регионов России. Он стартовал с поздравлений от главы Минобра Сергея Кравцова.
Учителя и школьники из Алтайского края начали поздравлять одиннадцатиклассников с 15:20 по местному времени.
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Комментарии
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