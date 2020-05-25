Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 57

Сколько заболевших в Алтайском крае?

81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Эта цифра стала рекордной для региона.

При этом в Барнауле – 21 новый случай заражения, в Рубцовске – 12, в Тюменцевском районе – 8. Остальных 40 инфицированных проживают на 21 территории края.

Итого: общее число зараженных достигло 1406, среди них 155 детей.

География COVID-19 расширилась: к 50 районам и городам, где ранее обнаружили вирус, прибавилось еще два района – Усть-Пристанский и Заринский.

В регионе уже 36 тяжелых больных, из них 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период выздоровело 639 человек, а вот за прошедшие сутки – всего трое.