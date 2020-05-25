Россиянам предложили возместить расходы на удаленке. За что именно и сколько?

И сколько денег могут возместить?

По мнению экспертов, компенсация сотрудникам может составить около 3 тыс. рублей ежемесячно. Однако не исключено, что разовые затраты на организацию удаленной работы могут доходить и до 100 тыс. рублей. Такое возможно, если придется покупать сотруднику компьютер, специализированную технику или программы, необходимые для работы.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов в интервью "Известиям" сказал, что в сегодняшних условиях довольно странно возлагать на работодателей дополнительную нагрузку. К тому же, по его мнению, эта инициатива лишь ухудшит положение бизнеса, которому станет сложнее поддерживать текущий уровень зарплат и количество рабочих мест.