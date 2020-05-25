Россиянам предложили возместить расходы на удаленке. За что именно и сколько?

Федерация независимых профсоюзов России предлагает работодателям возмещать расходы сотрудникам, которые работают из дома. Такое положение есть в законопроекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, пишет газета "Известия", которой удалось ознакомиться с документом. Что понимается под расходами, о какой сумме идет речь и какие правила работы из дома прописаны в проекте — читайте в материале amic.ru.
По мнению экспертов, компенсация сотрудникам может составить около 3 тыс. рублей ежемесячно. Однако не исключено, что разовые затраты на организацию удаленной работы могут доходить и до 100 тыс. рублей. Такое возможно, если придется покупать сотруднику компьютер, специализированную технику или программы, необходимые для работы.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов в интервью "Известиям" сказал, что в сегодняшних условиях довольно странно возлагать на работодателей дополнительную нагрузку. К тому же, по его мнению, эта инициатива лишь ухудшит положение бизнеса, которому станет сложнее поддерживать текущий уровень зарплат и количество рабочих мест.
В документе говорится, что перед тем как выйти на удаленную работу, между сотрудником и работодателем должно оформляться дополнительное соглашение. В нем нужно прописывать порядок и сроки возмещения расходов, возникших на удаленке, какое время считается рабочим, когда сотруднику нужно быть на связи и по каким каналам общаться с начальством.
Также в Трудовом кодексе хотят прописать правило, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. В законопроекте планируют закрепить и категорию людей, имеющих преимущественное право на удаленку.
Согласно проекту, преимущественное право перейти на удаленку, должны иметь:
- сотрудники с детьми младше 14 лет,
- инвалиды,
- пенсионеры по возрасту,
- студенты-очники,
- люди, ухаживающие за инвалидами или длительно болеющими родственниками.
Неизвестно. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) уже направила документ на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений (в нее входят представители профсоюзов, объединений работодателей и правительства РФ).
Также, как пишут "Известия", подготовленный проект поступил и в Минтруд. Министерство в целом поддерживает урегулирование спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости. Однако продолжает консультации по поводу конкретных норм. Ведь вопросы по дистанционной работе на каждом предприятии могут решаться по-разному (к примеру, в зависимости от категорий сотрудников и видов деятельности компании).
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Комментарии