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Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

, ИА "Амител"
Кто-то ждет лета из-за тепла, а кто-то – из-за "путинских" выплат

Первый месяц лета принесет с собой несколько важных изменений, которых россияне ждут с нетерпением. Долгожданные выплаты на детей, которые пообещал Путин, наконец, можно будет получить. Кроме того, нас ждет отмена банковского роуминга (ей, кстати, уже и не особо рады) и закон, по которому приставам в некоторых случаях запретят списывать деньги за долги. Об этих и других изменениях – в нашем материале.

1
Начнут выплачивать "путинские" пособия на детей

Деньги, которые президент пообещал семьям с детьми, начнут выплачивать с 1 июня. Это пособия на детей от 3 до 7 лет, а также выплата 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. 

Важно: если 10 000 рублей можно получить только один раз, то на детей от 3 до 7 лет вам положены ежемесячные выплаты. Их сумма равна половине МРОТ, а потому в Алтайском крае вы будете получать 5101 рубль каждый месяц. Более того, пусть пособия и начнут платить с июня, ввели их еще в январе. А потому, обратившись в ПФР, вы сможете получить деньги за предыдущие месяцы разом.

Обратиться за пособием можно дистанционно, через портал "Госуслуги" или на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Но в первые дни желающих получить поддержку от государства было так много, что сайт "Госуслуги" рухнул. В Алтайском отделении ПФР пояснили, что заявки на единоразовые выплаты принимают до 1 октября, а на пособия на детей с 3 до 7 лет – до конца года. Поэтому можно не торопиться и переждать ажиотаж.

К тому же не все смогли разобраться, как именно оформить заявление. Мы подготовили удобные инструкции, как это можно сделать для ежемесячных пособий и единоразовой выплаты.

Кстати, в июне можно будет получить и "путинские" пособия на детей до 3 лет. Хоть они и установлены всего на три месяца (с апреля по июнь, по 5 тысяч рублей в месяц), но если вы обратитесь в ПФР после этого срока, вам выплатят всю сумму, которая полагается.

2
Отменят "банковский роуминг"

Этот закон можно назвать одним из самых долгожданных, но вступления в силу придется еще немного подождать – до 14 июня. С этого момента в России запретят брать комиссию за переводы между картами одного банка, выпущенными в разных регионах. Эксперты, рассуждая о законе, в первую очередь приводили в пример Сбербанк, который практиковал такую систему, и чьими услугами пользуется подавляющее большинство россиян. Компания брала 1% за такой перевод при оформлении онлайн и 1,5% за оформление в офисе.

Правда, на деле изменения оказались не такими уж и радостными. Банки подготовились к закону и уже сейчас разработали новые системы работы. В том же Сбербанке роуминг отменили, но ограничили для клиентов бесплатные переводы суммой до 50 тысяч рублей в месяц.

Если вы хотите увеличить этот лимит или вовсе его отменить, сделать это можно только по платной подписке. 

3
Алтайские курорты откроются позже, чем ожидалось (но это не точно)

Многие владельцы турбаз до недавнего времени надеялись, что запрет на бронирование мест в санаториях Алтайского края, который ввел Виктор Томенко, снимут 1 июня. И после этой даты все же смогут открыться.

Например, в сети санаториев "Курорт Белокуриха" рассказали, что на лето продали больше 50% путевок, а с 1 июня уже готовы заехать первые 300-400 человек.

Но, похоже, отдохнуть так скоро у них не получится. Сначала заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что с 1 июня базы отдыха точно не откроются, а затем и губернатор издал новый указ, продлив ограничения.

Теперь ожидается, что оздоровительные санатории в крае смогут начать работу не раньше 8 июня. А базы отдыха, гостиницы, отели и кемпинги вообще откроются только в конце месяца – 22 июня. До этого же периода запрещено бронирование мест и прием гостей в отелях Белокурихи.

Не вернутся пока к работе и базы отдыха в Горном Алтае. Глава республики Олег Хорохордин также продлил ограничения до 22 июня. Но пояснил, что если позволит эпидситуация, к открытию турбаз, возможно, приступят раньше.

4
Приставы не смогут списывать деньги с компенсаций при ЧС

С 1 июня вступят в силу поправки в законодательство об исполнительном производстве. Они касаются порядка взыскания долгов судебными приставами. Правительство перечислило список доходов, с которых теперь нельзя списывать деньги в счет долгов.

По действующему закону нельзя взыскивать долги с таких выплат, как возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала.

Новый закон также запретит приставам "прикасаться" к тем деньгам, которые граждане получают от государства при ЧС. Среди них:

  • единовременная материальная помощь при ЧС;
  • финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой необходимости;
  • единовременное пособие членам семей погибших от ЧС;
  • единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.
5
Ужесточат требования к детским лагерям

С 1 июня правительство вводит новые правила работы для детских лагерей. Теперь принимать детей смогут только те организации, которые зарегистрировались в специальном реестре.

Закон приняли еще в 2019 году, после окончания предыдущего сезона, поэтому у руководства оздоровительных учреждений было время, чтобы подготовить необходимые документы.

Законопроект призван ужесточить контроль за деятельностью организаций детского отдыха. Идея изменений возникла после страшных событий 2016 года, когда в результате трагедии на Сямозере в Карелии погибли 14 детей.

В реестре, опубликованном на сайте алтайского Минобра, на данный момент перечислено 66 загородных и санитарно-оздоровительных лагерей, 548 лагерей с дневным пребыванием, 263 профильных лагеря, 7 палаточных лагерей и 6 санаториев круглогодичного действия.

Правда, смены в Алтайском крае начнутся не раньше 1 июля, пояснили в мэрии Барнаула. Но в руководстве детских лагерей края amic.ru рассказали, что вовсю готовятся к сезону и готовы принять детей

6
Желающих встать на биржу труда проверят в МВД

В правительстве доработали правила дистанционной регистрации безработных. Их временно ввели еще в апреле из-за пандемии коронавируса. Теперь россияне могут вставать на учет в центрах занятости удаленно. Для этого нужно отправить заявление через портал "Госуслуги".

Новые изменения позволят центрам занятости проверять в ЗАГСах и МВД ту информацию, которую указывают заявители. Ведомства будут передавать в службу данные о прописке и регистрации детей каждого, кто подал заявление.

Если выяснится, что человек решил обмануть власти или по ошибке указал неверные данные, то размер одобренного пособия по безработице ему пересчитают.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.05.2020 08:40
- гость -

начнут выплачивать с 1 июня.

еще даже не подтвердили что заявление рассмотрено, а про выплаты вообще нечего говорить, к октябрю может и дождемся

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