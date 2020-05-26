Летний туристический сезон становится все ближе, но ясности относительно того, смогут ли россияне выбраться на лазурное заграничное море, пока нет. Ряд европейских стран начали понемногу ослаблять ограничения, но все еще не готовы пускать на пляжи иностранцев, не представляющих ЕС. С другой стороны, закрыты и российские границы. Власти страны осторожно говорят об отдыхе в Крыму или Сочи (которые пока тоже не заработали), но без особой конкретики. Amic.ru собрал последнюю актуальную информацию по летнему турсезону. Итак, на какой отдых мы можем надеяться этим летом?
Турция с 20 мая открыла свои границы для туристов, но не для всех. Въезд на территорию страны разрешен гражданам 31 государства, которые приедут только на лечение или оздоровление. В этом списке есть и Россия. В перечень медицинских направлений входит ортопедия, травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, онкология и др. То есть речь идет о так называемом оздоровительном туризме.
Сейчас в Турцию можно попасть только через аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут прилететь еще два сопровождающих. Туристы должны предъявить справку об отсутствии коронавируса или платно сдать тест в аэропорту. После этого необходимо сразу отправиться в клинику и находиться все время на ее территории.
Тестируют на коронавирус еще до прохождения паспортного контроля. На процедуру уйдет не больше 2-3 минут. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если они окажутся положительными, пациенту придется две недели провести на изоляции.
Впрочем, россияне все же вряд ли смогут отправиться в Турцию даже на лечение. Как напомнили в Ассоциации туроператоров России, границы пока еще закрыты и когда откроются, неизвестно. К слову, Турция планирует возобновить международное авиасообщение уже с 12 июня.
Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти считают целесообразным воздержаться от туристических поездок за границу в этом году. По его оценке, лучше и безопаснее провести отпуск, не покидая страны.
Официального запрета на поездки по стране нет, но зато есть строгие региональные ограничения – в зависимости от эпидситуации каждый регион страны вправе сам закрывать или открывать свои границы.
Кроме того, с 28 марта по 1 июня по решению правительства не должны принимать пациентов санатории и отечественные курорты. Впрочем, мера эта носит рекомендательный характер и не все регионы последовали предписанию правительства РФ. Например, большинство баз отдыха Красноярского края не стали закрываться на карантин, ограничив при этом ряд услуг. Так, была прекращена работа аквацентров, бань, спа-салонов, детских клубов и т.п.
С 29 мая открываются гостиницы и турбазы на восточном берегу Байкала, в Бурятии. Речь идет об индивидуальном бронировании, а также семейном размещении. Групповые поездки пока под запретом.
Но есть надежда, что вскоре поехать можно будет не только на холодный Байкал. На прошлой неделе глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о поэтапном выходе из карантина в ряде регионов России с 1 июня. Правила в зависимости от территории могут отличаться. Детали будут согласованы с регионами в ближайшие дни, но точно откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях.
Власти Крыма уже заявили, что прием туристов летом если и начнется, то не ранее 15 июня. Речь идет о частичном открытии гостиниц и санаториев. На данный момент бронирование мест в отелях и санаториях все еще под запретом. Нет пока и официальных продаж путевок на полуостров.
Власти намерены бороться с "диким туризмом". Глава республики Сергей Аксенов заявил, что прибывающих на полуостров без конкретной цели будут помещать в обсерваторы за плату. Впрочем, сейчас в Крыму отдыхает уже немало полулегальных туристов. Проезд через крымский мост бесплатный, а въезд на территорию Крыма на КПП – "5 тысяч рублей с автомобиля", пишет "Газета.ру" со ссылкой на местных жителей.
А вот в Сочи ситуация получше: власти решили возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Но доступа на пляж у пациентов не будет.
"Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут только на территории санаториев", – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.
Основанием для нахождения в Сочи будет наличие путевки. От вокзалов и аэропортов "до мест оздоровления" организуют шаттлы, отдыхающие будут обязаны передвигаться "централизованно", уточняет краевая администрация. Российские туроператоры возобновили бронирование летних туров в Сочи в конце апреля.
Эксперты говорят, что на самом деле пока никто не знает, в каком формате удастся запустить курортный сезон. Специалисты сходятся во мнении, что в случае рестарта с 1 июня здравницам Кавминвод и Кубани конкурировать между собой за туристов не придется. Алена Громова, директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel, отмечает: "С учетом того, что на первом этапе планируется открытие только санаториев, мы думаем, что покупатель будет больше ориентироваться на лечебный профиль поездки".
Ответа на вопрос нет. В той же Белокурихе и на Яровом с надеждой ждут 1 июня, но обнадеживающих новостей пока не поступало. Более того, 25 мая региональный Роспотребнадзор заявил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае не позволит отменить с начала лета ограничения, "введенные из-за коронавируса на санаторно-курортных объектах и турбазах". Напомним, еще в середине мая в Белокурихе был выявлен первый инфицированный COVID-19.
Однако закрытые гостиницы и санатории не останавливают туристов. Многие неофициально снимают жилье в частном секторе либо размещаются в палатках. Похожая картина и в Горном Алтае. Большинство турбаз уже начали принимать заявки на бронирование с открытой датой. В частности подобные сообщения можно найти в соцсетях, а также на официальных сайтах мест отдыха. Интерес к региону есть, но пока взрывным его назвать нельзя, говорят туроператоры, сравнивая цифры с прошлым годом.
С конца марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Рейсы за границу все-таки есть, но их очень мало. Росавиация исключение сделала для зарубежных столиц. Важно учитывать, что многие страны и сами закрыли авиасообщение. Так, "Аэрофлот" сейчас продолжает летать в Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Бухарест, Женеву, Париж.
Если вы купите билет, у вас на руках есть действующий загранпаспорт (в случае со странами ЕС еще и шенгенская виза), то ничто не мешает на свой страх и риск попутешествовать. Но будьте готовы, что в аэропорту у вас потребуют справку об отрицательном анализе на коронавирус. По прилете предстоит еще найти место для проживания (далеко не все отели открыты). Официальной продажи путевок, как и бронирования, пока тоже нет.
Действительно, ряд популярных туристических стран заявили о намерениях возобновить международные авиарейсы. Мы их перечислим, но помните, из России в эти страны самолеты пока все еще не летают.
Грузия
С 15 июня Грузия открывается для внутреннего туризма, а с 1 июля начнет принимать путешественников из-за рубежа.
Черногория
С 18 мая в стране заработали отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. Открытие границ Черногории с соседними странами возможно 1-10 июня, и только потом будет обсуждаться возобновление международного авиасообщения. Власти надеются, что туризм можно будет полностью запустить уже в августе-сентябре.
В стране уже возобновлены внутренние рейсы. В июне планируют возобновить часть международных рейсов. В первую очередь с Китаем и Южной Кореей.
Индонезия
Правительство Индонезии 15 мая заявило, что если динамика заражений продолжит улучшаться, то остров Бали может открыться для туризма в период между июнем и октябрем.
Таиланд
Границы Таиланда могут открыться в конце июля. Официальных данных пока нет, но острова Пхукет и Бангкок, вероятно, откроются последними.
ОАЭ
Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, заявила о возобновлении с 21 мая рейсов по девяти международным направлениям.
Болгария
Правительство заявило, что планирует в этом году сделать упор на внутренний туризм. С 13 мая здесь возобновились внутренние туристические поездки. Иностранцы должны проходить обязательный 14-дневный карантин после въезда.
Италия
Поездки внутри регионов стали возможны с 18 мая, межрегиональные разрешат с 3 июня. При благоприятной эпидемиологической обстановке также с 3 июня откроются границы Италии для туристов из стран ЕС и Шенгенской зоны, тогда же будет отменен двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну.
Испания
Скорее всего, этим летом Испания останется недоступной для иностранных туристов. В лучшем случае в стране возобновятся внутренние поездки. Раньше материковой части Испании иностранных туристов могут начать принимать Балеарские острова.
Комментарии
Дубаи летом? Это даже не мазохизм.
Какой отдых! Вождя ещё не обнулили и парад победобесия не провели!!!
Во Вьетнаме внутренние авиарейсы не ограничивались и международные так же