Когда уже можно будет полететь в Турцию?

Турция с 20 мая открыла свои границы для туристов, но не для всех. Въезд на территорию страны разрешен гражданам 31 государства, которые приедут только на лечение или оздоровление. В этом списке есть и Россия. В перечень медицинских направлений входит ортопедия, травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, онкология и др. То есть речь идет о так называемом оздоровительном туризме.

Сейчас в Турцию можно попасть только через аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут прилететь еще два сопровождающих. Туристы должны предъявить справку об отсутствии коронавируса или платно сдать тест в аэропорту. После этого необходимо сразу отправиться в клинику и находиться все время на ее территории.

Тестируют на коронавирус еще до прохождения паспортного контроля. На процедуру уйдет не больше 2-3 минут. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если они окажутся положительными, пациенту придется две недели провести на изоляции.

Впрочем, россияне все же вряд ли смогут отправиться в Турцию даже на лечение. Как напомнили в Ассоциации туроператоров России, границы пока еще закрыты и когда откроются, неизвестно. К слову, Турция планирует возобновить международное авиасообщение уже с 12 июня.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти считают целесообразным воздержаться от туристических поездок за границу в этом году. По его оценке, лучше и безопаснее провести отпуск, не покидая страны.