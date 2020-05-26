Сколько отдыхаем в июне в 2020 году?

На День России в 2020 году будем отдыхать три дня подряд – с 12 по 14 июня. Но обратите внимание: праздничный день будет только в пятницу, а два календарных выходных к нему "присоединяются".

Из-за праздничного дня россиян ждет укороченная рабочая неделя. Ведь четверг, 11 июня 2020, – официальный сокращенный день. Это значит, что с работы можно будет уйти на час раньше. А в пятницу приходить на работу не нужно – отдыхаем и празднуем День России.