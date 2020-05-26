День России – это один из самых молодых праздников. Ежегодно он дарит россиянам дополнительный выходной. Сколько дней будем отдыхать в 2020 году и когда начинаем – читайте в материале amic.ru.
На День России в 2020 году будем отдыхать три дня подряд – с 12 по 14 июня. Но обратите внимание: праздничный день будет только в пятницу, а два календарных выходных к нему "присоединяются".
Из-за праздничного дня россиян ждет укороченная рабочая неделя. Ведь четверг, 11 июня 2020, – официальный сокращенный день. Это значит, что с работы можно будет уйти на час раньше. А в пятницу приходить на работу не нужно – отдыхаем и празднуем День России.
День России – действительно один из самых молодых государственных праздников Российской Федерации.
Он связан с датой 12 июня 1990 года. В этот день в стране приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Документ заложил основу для Конституции РФ 1993 года. Но праздничной датой 12 июня стало только в 1992 году.
По постановлению Верховного Совета Российской Федерации этот праздник назывался "День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации". В 1998-м президент Борис Ельцин предложил переименовать его в привычное нам название. Но вот Днем России 12 июня все же стало только в 2002 году.
Каждый год в этот день проводят всевозможные патриотические мероприятия: выставки, флешмобы, конкурсы и прочее. В Кремле президент России вручает Государственные премии РФ. Днем 12 июня россияне ходят на концерты, участвуют в народных гуляньях, а вечером смотрят праздничные салюты. Но в этом году из-за санитарно-эпидемиологической обстановки массовые мероприятия и пышные торжества могут не состояться.
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