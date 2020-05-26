Из-за коронавируса ЕГЭ перенесли на 29 июня 2020. Только вот сдавать в этот день выпускники ничего не будут. Рособрнадзор скорректировал расписание выпускных работ для 11-х классов и перенес первые экзамены на июль. На какие числа поставили ЕГЭ и состоятся ли пробные срезы знаний – читайте в материале amic.ru.

1 Расписание ЕГЭ-2020. Когда начнутся экзамены? Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и закончится 23 июля. 3 июля – по географии, литературе и информатике;

6 и 7 июля – по русскому языку;

10 июля – по профильной математике;

13 июля 2020 – по истории и физике;

16 июля 2020 – по обществознанию и химии;

20 июля 2020 – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;

22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Русский язык в этом году – самый массовый экзамен. Именно поэтому его будут сдавать в два потока.

2 А что тогда будет 29 июня? Когда закончится учебный год в школах Алтайского края и что учеников ждет дальше Экзамены, выпускные, каникулы – что изменилось из-за пандемии? 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Однако, как уточнили в пресс-службе министерства, предварительные экзамены проведут без присутствия школьников. "Принято коллегиальное решение провести 29 и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли чувствовать себя безопасно в аудиториях", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

3 А резервные дни будут? Да. Они запланированы на 24 и 25 июля 2020. Но только в первом случае нельзя будет сдать русский и иностранный языки, а во втором – ограничений нет, выпускники могут сдать любой предмет. Резервные дни необходимы, если, к примеру, ученик сдает обществознание и химию, а по основному расписанию они стоят в один день. Тогда первый предмет он сдаст в основной период, а второй – в резервный.

4 Не могу сдать ЕГЭ в июле. Что делать? Путин вновь перенес ЕГЭ-2020. На какие даты назначены экзамены и как будут проходить? Рассказываем, когда пройдут ЕГЭ в 2020 году и кому разрешили их не сдавать Если по уважительным причинам не получится поучаствовать в ЕГЭ в июле, то тогда сможете попасть в дополнительный период проведения экзаменов. Он запланирован на период с 3 по 8 августа 2020. 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам;

5 августа – по русскому языку;

7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;

8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

5 Как пройдет ЕГЭ в 2020? Как обычно, но только с усиленным санитарным контролем. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещениях проведут дезинфекцию;

на входе в пункты проведения экзаменов будут измерять температуру тела;

в помещении установят дозатор с антисептиком;

рассадку выпускников в аудиториях организуют на расстоянии не менее 1,5 метра и в шахматном порядке.