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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 58

, ИА "Амител"
Главное за 26 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Новый серьезный скачок числа зараженных и еще три человека с COVID-19 скончались в больнице. Только вот барнаульцы забыли о пандемии и открыли пляжный сезон. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?
79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Таким образом, заболевших в регионе 1485 человек, среди них 166 детей. 

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 56 новых случаев;
  • в Новоалтайске – 5;
  • в Змеиногорском районе – 3;
  • в Усть-Калманском районе – 2;
  • в Благовещенском районе – 2;
  • в Солонешенском районе – 2;
  • в Бийске – 2;
  • в Камне-на-Оби – 1;
  • в Славгороде – 1;
  • в Тюменцевском районе – 1;
  • в Косихинском районе – 1;
  • в Кулундинском районе –1;
  • в Бурлинском районе – 1;
  • в Шипуновском районе – 1.

Краевая столица – лидер этого рейтинга уже несколько дней. В Барнауле уже 666 заболевших, а население продолжает игнорировать требования масочного режима. 

В больницах в тяжелом состоянии находятся 34 пациента, из них 12 на аппарате ИВЛ. Выздоровевших уже 672 человека.

2
Еще три случая смерти

Еще три человека, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае. 

Таким образом, за время пандемии в регионе умерли уже 15 человек с коронавирусом.

При этом COVID-19, по данным оперштаба, стал причиной смерти в семи случаях. Два человека скончались из-за сопутствующих заболеваний. По остальным летальным исходам продолжается экспертиза, результаты станут известны позже.

3
Нарушения на стройплощадках

26 мая власти проверили, как сотрудники строительных площадок Барнаула соблюдают требования режима повышенной готовности. Обследовали шесть таких строек, которые находятся на проспекте Энергетиков, улицах Попова, Солнечная Поляна, Лазурная, Бабуркина. 

Оказалось, что на двух площадках работники не проводили регулярной дезинфекции помещений, не измеряли ежедневно температуру тела и не носили масок.

Руководителям этих организаций вручили копии постановления главного санитарного врача Алтайского края. В документе прописан порядок проведения необходимых профилактических мер.

Материалы проверки направили для рассмотрения в краевое управление Роспотребнадзора.

4
Рейды по паркам и рынкам

Сотрудники штаба ГО и ЧС совместно с комитетом по развитию предпринимательства проверили, как продавцы "Петровского рынка" в Барнауле соблюдают масочный режим.

Из 12 торговых объектов нарушения нашли только в трех. На сотрудников составили административные акты.

Кстати, в регионе ужесточили наказания за несоблюдение масочного режима на предприятиях. Теперь штраф для ИП составляет от 50 до 150 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. 

5
Даты ЕГЭ изменили. Снова

Из-за коронавируса выпускники будут сдавать ЕГЭ в июле. Рособрнадзор скорректировал расписание. И оно теперь выглядит так:

  • 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, но дети на них присутствовать не будут;
  • с 3 по 23 июля – основной этап сдачи ЕГЭ;
  • 24 и 25 июля – резервные дни сдачи;
  • с 3 по 8 августа экзамены пойдут сдавать те, кто по уважительным причинам не попал в основной этап.

Подробнее об этом и о том, как пройдет ЕГЭ-2020, читайте в материале amic.ru.

6
Пляжный сезон во время пандемии

Столбики термометров в Барнауле перевалили за отметку +30 градусов, и жители города потянулись на городской пляж.

Пляжный сезон пока не открыт: не позволяет эпидобстановка. До сих пор в Барнауле ежедневно выявляют десятки новых зараженных.

Но, несмотря на это и действующий режим повышенной готовности, барнаульцы вовсю отдыхают на острове Помазкин.

7
"АТР" переносят в красивое место

Молодежный форум "Алтай. Точки. Роста" в Алтайском крае не отменили, а перенесли на осень. 

Изменится и место проведения. Уже точно известно, что форум в 2020 году пройдет не на территории "Сибирского подворья" под Белокурихой, а в другом месте, где еще более красивая природа. Но где именно – скажут позже.

Несмотря на то, что до "АТР" еще целое лето, подготовка к нему уже началась. В начале июня Управление молодежной политики запускает несколько онлайн-мероприятий. Первым из них станет "встреча" с Андреем Худолеевым, зампредседателя совета ассамблеи народов России по вопросам национальной политики в молодежной среде.

Организаторы ожидают такого же большого количества гостей, в том числе и из Москвы, как и в прежние годы.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 26 мая:

Вьетнам, Турция, Эмираты. Есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020

Мир после зомби-апокалипсиса. Барнаульцы в Италии и Испании о жизни после карантина

Что происходит с рынком труда на Алтае и стоит ли менять работу сейчас

Интервью с главным алтайским депутатом о коронавирусе, масках и запретах

Новый выпуск "Переговорки" с зампредседателя комитета по здравоохранению АКЗС Ириной Солнцевой о врачах, лечащих людей с COVID на Алтае.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

26.05.2020 19:57
Пионер

Терапевтическое отделение № 2 в железке - как у них дела?

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