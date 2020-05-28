Народный праздник Пахом Теплый отмечают 28 мая. Считалось, что с этого дня начинается настоящее летнее тепло. Хотя, похоже, в этом году природа обошлась и без помощи преподобного Пахомия Великого, в честь которого назвали этот праздник. Рассказываем, что нельзя делать на Пахома Теплого и как узнать по приметам, какое лето нас ждет.
Святой Пахомий, которого почитают в этот день, на деле был очень далек от Руси и жил в III столетии в Египте. Он родился в семье язычников, получил хорошее образование и поступил на службу в армию императора Константина. В 20 лет во время военного похода он встретил в пустыне христиан, которые рассказали юноше о молодой религии и о заповедях Господних.
Эта встреча изменила жизнь Пахомия: закончив службу, он ушел в пустыню и принял православие, став учеником местного пустынника Паламона. Через 10 лет монашества Пахомий услышал голос, который велел ему построить в пустыне обитель. Так монах и поступил. Все больше иноков оставались жить под руководством трудолюбивого святого, поэтому впоследствии он построил еще семь монастырей.
Умер Пахомий Великий, по некоторым данным, в 348 году в возрасте 56 лет из-за эпидемии (возможно, чумы), которая разразилась в тех местах.
В народе Пахома прозвали Теплым или Бокогреем, поскольку именно с 28 мая, когда почитают святого, устанавливалось настоящее тепло. Существовала даже поговорка: "Пришел Пахом – запахло теплом". Люди в этот день по народным приметам гадали, какое же лето их ждет впереди.
Поскольку Пахом Теплый приходится на самый разгар посевной, все его традиции связаны с земледелием. В этот день особым образом подходили к работе на полях и огородах, чтобы урожай удался. Например, считалось, что на праздник нужно успеть посеять всю оставшуюся пшеницу: "Пришел Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей".
А вот сеять другие культуры в этот день, согласно поверьям, строго запрещено. Считается, что если ослушаться, все кочаны капусты поест гусеница, огурцы вырастут кривыми и горькими, кабачки окажутся пустоцветом, а бобовые пострадают от червей.
Кроме того, нельзя оставлять в доме беспорядок. По примете, в этом случае и в карманах у вас будет всякий хлам вместо денег. Поэтому обязательно нужно заранее сделать основательную уборку.
Также 28 мая нельзя брать в руки чужие деньги – тогда вам придется отдавать долги за другого человека. Особенно внимательными в этот день следует быть девушкам, которые еще не встретили свое счастье: если поделиться любовными планами с подругами, они точно не воплотятся в жизнь.
Будущую погоду 28 мая в народе определяли очень просто: если на Пахома Теплого на улице будет тепло, то такого же лета и стоит ждать в дальнейшем.
Другие народные приметы на 28 мая:
- Если на восходе небо будет ярко-красным – стоит ожидать жаркого лета и пожаров.
- Дождь и восточный ветер в этот день означают, что скоро непогода закончится.
- Если Пахомов день выдался теплым, то рыбалка будет удачной.
- После дождя появилась радуга – непогода ушла насовсем.
- Ласточки не возвращаются в свои гнезда – к пожару или большой беде.
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