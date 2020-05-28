Кто такой Пахомий Великий?

Святой Пахомий, которого почитают в этот день, на деле был очень далек от Руси и жил в III столетии в Египте. Он родился в семье язычников, получил хорошее образование и поступил на службу в армию императора Константина. В 20 лет во время военного похода он встретил в пустыне христиан, которые рассказали юноше о молодой религии и о заповедях Господних.

Эта встреча изменила жизнь Пахомия: закончив службу, он ушел в пустыню и принял православие, став учеником местного пустынника Паламона. Через 10 лет монашества Пахомий услышал голос, который велел ему построить в пустыне обитель. Так монах и поступил. Все больше иноков оставались жить под руководством трудолюбивого святого, поэтому впоследствии он построил еще семь монастырей.

Умер Пахомий Великий, по некоторым данным, в 348 году в возрасте 56 лет из-за эпидемии (возможно, чумы), которая разразилась в тех местах.