60 дней коронавируса в Алтайском крае. Как менялась ситуация и чего ждать дальше?

60 дней назад в Алтайском крае выявили первого зараженного. С полок магазинов смели гречку и туалетную бумагу, все ушли на нерабочую неделю, а улицы опустели. Но длилось это совсем недолго. Режим то смягчали, то ужесточали. Однако "сбить" заразу быстро не удалось. Теперь региону даже нельзя снять ограничения, которые многим субъектам России уже можно отменить, хотя бы частично. Как все начиналось и что будет дальше – читайте в материале amic.ru.
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в ночь на 30 марта. Все началось с жительницы Барнаула, которая с признаками ОРВИ прилетела из Доминиканы на московском рейсе. А после понеслось.
На десятый день зараженных было уже 18. Поначалу зараза не выходила за пределы Барнаула. Но на 13-й день инфицированных оказалось уже 29, и к краевому центру присоединились Павловск и Заринск. После этого география COVID-19 росла как на дрожжах: по данным на 28 мая, коронавирус выявили уже на 55 территориях края. "Сдались" все города, но пока еще не все районы.
В конце апреля в Алтайском крае было чуть больше 300 зараженных. За месяц прибавилось 1,3 тыс. (!). Всему виной майские праздники, во время которых жители региона не соблюдали самоизоляцию, заявили в Роспотребнадзоре. Да и будем честны: многие не соблюдает и сейчас. Как результат: 1 мая – 423 зараженных, 12 мая – 727, а 19 мая перевалили за 1000. До сих пор ежедневный рост новых заболевших держится на отметке 60-80 случаев.
В общем, убедитесь в этом сами.
С 28 марта по 5 апреля по указу президента все ушли на нерабочую неделю. Транспорт стал ходить реже, торговые центры почти полностью закрылись, магазины бытовой техники перешли на онлайн-продажи, а кафе – на доставку и навынос. Работать остались только структуры жизнеобеспечения: аптеки, магазины, банки и проч.
Никто даже подумать не мог, что нерабочая неделя перейдет в нерабочий месяц. Кому удалось – ушли на "удаленку", остальные компании остались без работы в ожидании решения губернатора. И постепенно из изоляции выводили все больше организаций: с 6 апреля возобновили деятельность ритуальные услуги, автосервис, газетные киоски, а с 9-го разрешили открыться многим производственным предприятиям. С 29 апреля запрет на работу сняли даже для парикмахерских и магазинов. Но не для всех, и с большими ограничениями. Которые, как оказалось позже, некоторые предприниматели решили обойти.До сих пор в крае не работают театры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, массажные салоны, бани, спа-центры. Заведения общепита не принимают гостей в обеденных залах, турбазы и санатории не заселяют туристов, поликлиники не ведут плановых приемов. Им все еще нельзя. Уже два месяца.
Режим повышенной готовности в Алтайском крае ввели с 18 марта, и всех прилетающих из-за границы начали отправлять на 14-дневный карантин.
С 31 марта в регионе ввели режим самоизоляции и ограничили свободное перемещение людей по улицам. Указ губернатора как раз совпал с нерабочей неделей. Жителей региона попросили лишний раз не выходить из дома и не посещать общественные места. А людям старше 65 лет велели соблюдать полную самоизоляцию.
На этом череда ограничений и послаблений не закончилась. С 6 апреля жителям края рекомендовали держать 1,5-метровую дистанцию в общественных местах, разрешили ездить на дачу, но обязали сидеть дома людей с хроническими заболеваниями. Весеннюю охоту отменили, а турбазам и санаториям запретили до 1 июня принимать туристов и бронировать места (но уже продлили: для санаториев – до 8 июня, для остальных туркомплексов – до 22 июня).
В апреле на обязательную двухнедельную изоляцию начали отправлять всех, кто прибывает в край из Москвы. А Змеиногорский район вообще почти на месяц закрыли на карантин из-за резкого всплеска заболевания.
С 1 мая власти ввели пропускной режим, на границах установили контрольно-пропускные пункты. Люди с автоматами и в спецкостюмах проверяют у пассажиров температуру, спрашивают о цели приезда и берут контактные данные, чтобы занести их в базу. Въезжающие должны соблюдать двухнедельный карантин. Но на это соглашаются не все. Одни разворачивают машины и едут обратно, а есть и те, кто попадает в регион, минуя кордоны, по "тайным тропам" – полевым дорогам.После майских праздников Алтайский край перешел на масочный режим. Теперь в общественном транспорте, на остановках, в такси, магазинах, аптеках, на предприятиях общепита и сферы услуг нужно носить маски. Некоторые магазины покупателей без них не запускают.
Штрафуют теперь и нарушителей масочного режима. Но если первое время полицейские только просили носить индивидуальные защитные средства, то теперь еще и составляют протоколы. По последним данным, таких нарушений в регионе было более 50. Размер штрафа для граждан – от 1 до 30 тыс. рублей.
Также не все предприятия соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы на рабочих местах. Проверки Роспотребнадзора показали, что из шести тысяч компаний как минимум 30% имеют нарушения (несоблюдение дистанции, отсутствие режима дезинфекции, входного контроля и проч.). За несоблюдение масочного режима даже ужесточили наказания. Теперь штраф для ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
После обращения президента нерабочую неделю многие восприняли как дополнительные длинные выходные. В конце марта подписчики губернатора Виктора Томенко в Instagram просили его о более жестких мерах. К примеру, вообще закрыть регион.
Но когда нерабочая неделя затянулась, уже стало не до отдыха и начали просить о другом. Кто-то остался без работы или на низкой зарплате, бизнес нуждался в доходах и обращался к губернатору с просьбами разрешить им возобновить деятельность. Некоторые организации стали открываться тайно, чтобы заработать хотя бы на аренду и удержать минимальную зарплату сотрудникам.
Государство разработало меры поддержки, чтобы помочь наиболее пострадавшим. Семьи с детьми стали получать дополнительные выплаты, предпринимателям предложили беспроцентные кредиты на зарплаты и временно освободили от налогов. Поддержку оказали и медперсоналу, который работает с зараженными. Хотя первые "президентские" выплаты оказались небольшими (за отработанные часы), но после реакции населения и жалоб врачей ситуацию исправили. Как рассказала зампредседателя комитета по здравоохранению АКЗС Ирина Солнцева, первое время даже не было средств на питание медработников, проживающих в больницах. Пока деньги не выделили из бюджета, врачам помогали предприниматели, которые и сами оказались в тяжелой ситуации из-за пандемии.
Через месяц о самоизоляции в регионе практически забыли: на улицах стало много людей, масочный режим соблюдают единицы, а барнаульцы даже открыли пляжный сезон. Но ограничения в регионе пока не снимали.
По правилам Роспотребнадзора выходить из режимов регионы должны поэтапно. И для того чтобы снять ограничения, нужны соответствующие условия. Хотя бы снижение темпа прироста заболеваемости. Алтайский край пока не попал в число субъектов, которые "дошли" до первого этапа снятия ограничений.
Пока не снизится ежесуточный прирост новых заболевших, ограничения ослаблять не будут, сказал губернатор Виктор Томенко. А это значит, что ни кинотеатры, ни фитнес-залы, ни рестораны, ни поликлиники не вернутся к прежнему режиму еще какое-то время. Поэтому носим маски, сидим дома и соблюдаем меры профилактики. А то так все лето пропустим.
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Комментарии
ни поликлиники не вернутся к прежнему режиму еще какое-то время
Интересно, до короны поликлиники всегда полные были, сейчас не работают, а болеть ведь не перестали. Врачи не успевали принять тех, кто к ним пришел, значит они тем более не смогут прийти к тем, кому надо. Болеет до тех пор, пока скорую пора вызвать? Так тогда больницы переполнятся. Если амбулаторно не лечить, до больниц будет больше доходить. Опасная ситуация
Стоматологии тоже всегда загружены были, а сейчас у всех зубы зажили? Если терапевт еще на дом может прийти, то стоматолог не придет. И гинеколог наверное не придет. Как бы не дотянуть до больших проблем
а когда "ОТКРОЮТ ГРАНИЦУ"?
Поликлинники в Барнауле работают. Все терапевты и узкие специалисты на местах.
а когда сделают плановую операцию ребенку? Урология. Не принимает Тэн. Нельзя ему. А мальчик растет и все более сложнее становится операция. и это не банальный фимоз..это сложная хирургия, но НЕЛЬЗЯ! койки под это..страшно опасное и заразное зарезервированы.